Сын пограничника

Когда Андрей Мажукно окончил учёбу в ПТУ и стал электриком, как раз подошла пора идти в армию. В отличие от многих земляков из Карелии юноша на призывной комиссии боевой специальности не выбирал.

Вспомнил совет отца – офицера пограничных войск: военная служба в любом роде войск почётна. Да и многочисленные переезды семьи по отдалённым пограничным заставам приучили к жизни и учёбе в любых условиях. Андрей и на лыжах в школу ходил за пять километров, и с оружием умел обращаться. Поэтому направление в учебный центр под Санкт-Петербург воспринял с чувством удовлетворения.

С самого начала молодой солдат настойчиво изучал военное дело и уже через два месяца сумел показать, насколько уверенно водит танк Т-72. На одном из занятий командир взвода построил курсантов недалеко от колейного моста и предложил рядовому Мажукно первым преодолеть препятствие. Танк появился из-за леса на расстоянии пятисот метров. Машина двигалась кратчайшим путём. За пятьдесят метров от моста танк увеличил скорость и устремился прямо на препятствие, словно по взлётной полосе. Кто-то из курсантов испуганно закрыл глаза. Машина между тем взлетела, гусеницы гулко провернулись в воздухе, и танк сорокатонной массой опустился точно на выездную аппарель. Не успели обучаемые осмыслить увиденное, как боевая машина скрылась за поворотом, оставив облако дыма. После этого показа на рядового Андрея Мажукно, ещё курсанта, возложили функции механика-инструктора.

Заключив первый контрактный договор, Андрей продолжил службу инструктором по вождению. Он обучил десятки механиков-водителей, способных к передаче своих навыков начинающим танкистам.

Заключив первый контрактный договор, Андрей продолжил службу инструктором по вождению. Он обучил десятки механиков-водителей

Однако наставник курсантов и сам не остановился лишь на виртуозном управлении боевой машиной. Он успешно овладел навыками наводчика-оператора и командира экипажа.

Накопленный опыт пригодился на новой должности. Вскоре старшего сержанта контрактной службы Мажукно перевели в учебный корпус оператором тренажёров.

Учебный корпус наполнен множеством разных конструкций, узлов и агрегатов. В центре каждого класса, как правило, действующие тренажёры, которые старший сержант называет «умным металлом». Здесь начинается путь будущих наводчиков-операторов боевой техники, командиров танков, механиков-водителей Т-72Б3 и Т-80, БМП, МТ-ЛБ и автомобилей, операторов ПТУР и ПТРК.

Мы входим в класс, где недавно установлен новый тренажёр танка Т-72Б3. Здесь уже колдует над тумблерами и кнопками электрик-оператор рядовой Роман Борзенко. Солдат имеет диплом автодорожного колледжа и, прослужив полгода, уже загорелся желанием продолжить службу по контракту. Надо думать, не последнюю роль в этом сыграл старший сержант Мажукно. За двенадцать лет работы с курсантами Андрей многим из них помог определиться с выбором жизненного пути, по-настоящему прикипеть душой к порученному делу.







На снимке: старший сержант Андрей МАЖУКНО (слева)

и рядовой Роман БОРЗЕНКО за наладкой нового тренажёра.