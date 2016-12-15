Вкус солдатской каши

«Красная звезда» уже сообщала о том, что в ходе первого этапа фестиваля «Эстафета патриотизма», организаторами которого выступили Общественный совет при Министерстве обороны РФ и Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооружённых Сил «Мегапир», активно пополняются ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В этот раз его бойцами стали школьники из подмосковного города Клина.

По словам заместителя председателя Общественного совета при военном ведомстве Александра Каньшина, который является членом главного штаба «Юнармии», в Клину действует целый ряд молодёжных военно-патриотических объединений. В их числе клуб юных десантников «Голубые береты», поисковый отряд «Подвиг» и другие коллективы, деятельность которых вполне отвечает духу «Юнармии». Он напомнил, что это движение, созданное по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, призвано объединить все организации и органы, занимающиеся допризывной подготовкой россиян. Его структура привязывается к местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуре ДОСААФ России и Центрального спортивного клуба армии. «Символично, что торжественная церемония посвящения ребят в юнармейцы прошла в канун 75-летия освобождения их города от немецко-фашистских захватчиков, а флаг «Юнармии» им вручил ветеран Великой Отечественной войны генерал-майор в отставке Степан Андреевич Тюшкевич», – подчеркнул Александр Каньшин. Своих юных земляков-юнармейцев поздравила с памятным событием глава Клинского района Алена Сокольская.

Флаг «Юнармии» школьникам из Клина в канун 75-летия освобождения их города от немецко-фашистских захватчиков вручил фронтовик

Принявший участие в церемонии председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил «Мегапир» генерал-майор запаса Владимир Богатырёв отметил, что акции вступления школьников в «Юнармию» в рамках фестиваля «Эстафета патриотизма» уже прошли в Москве, Ставрополе, Пятигорске, Крыму и в других регионах страны.

Новоиспечённые юнармейцы из Клина ознакомились с мемориальным военно-историческим комплексом «Партизанская деревня», попробовали солдатскую кашу и осмотрели ретроспективную выставку боевой техники времён войны, которая демонстрируется в парке «Патриот».