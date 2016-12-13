Спрос на русское оружие

Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН:

«Мы предлагаем заказчикам российского вооружения и военной техники оптимальные соотношения цены и качества, надёжность и простоту в использовании, а также высокую эффективность в ходе реального боевого применения».

Каковы же сегодня эти позиции?

– Наша страна уверенно занимает второе место в мире по этому направлению, в пятёрке лидеров, мы опережаем Францию, Германию, Великобританию, при этом действуем в традиционно жёстких конкурентных условиях, а порой сталкиваемся даже с недобросовестным поведением некоторых партнёров, – констатировал глава государства.

Для того чтобы как минимум сохранить за собой эти позиции или даже их улучшить, необходимо детально проанализировать нынешние тенденции глобального рынка вооружений. К чему президент и призвал членов комиссии по ВТС, состав которой несколько обновился – в неё включены руководитель Администрации Президента Антон Вайно и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Напомним, что членами этой комиссии являются министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, руководители ряда других министерств и ведомств.

Говоря о тенденциях на мировом рынке вооружений, глава государства назвал три из них. Прежде всего, это сокращение мировых военных расходов из-за сложной ситуации в экономике. В то же время налицо и вторая тенденция – растущая активность новых поставщиков оружия. И, наконец, всё большее стремление заказчиков перейти от покупки готовых образцов к современным разработкам и производству вооружений и военной техники с последующим обслуживанием на собственной территории.

В 2015 году российская продукция военного назначения была поставлена в 58 стран

– Мы стараемся учитывать все эти факторы, предлагаем заказчикам российского вооружения и военной техники оптимальные соотношения цены и качества, надёжность и простоту в использовании, а также высокую эффективность в ходе реального боевого применения, – констатировал Владимир Путин.

2016 год ещё не завершён, а по итогам 2015-го наша продукция военного назначения была поставлена в 58 стран, отметил глава государства. При этом число российских партнёров в сфере ВТС превысило 100 государств, из них 98 подписали с нами соответствующие международные договоры.

Наши вооружение и военная техника пользуются спросом, и портфель заказов по линии ВТС, по словам Владимира Путина, находится на стабильно высоком уровне: свыше 50 миллиардов долларов. Потребовав от субъектов военно-технического сотрудничества и государственного посредника принять исчерпывающие меры для обеспечения устойчивого спроса на российскую продукцию и в дальнейшем, глава государства обратил внимание участников заседания на географию поставок. С учётом того, что в последнее время целые регионы мира сталкиваются с ростом насилия и террористической угрозой (Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан).

Подчеркнув, что наша страна вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, в укрепление обороноспособности своих союзников, в том числе по линии ОДКБ, Владимир Путин сказал о нашей готовности предложить заказчикам самые передовые средства антитеррора:

– Это не только средства ближнего боя, но и боевая авиация, средства ПВО, реактивная артиллерия, бронетехника – словом, всё, что помогает успешно бороться с террористами, которые фактически создали крупные организованные вооружённые формирования и зачастую используют хорошо подготовленных специалистов, прошедших школу регулярной армии, и современное оружие, в том числе западного производства.