В приоритете – развитие Арктики

Северный флот в новый учебный год вступил с дюжиной призов. Об успехах, достижениях и задачах моряков-североморцев – в интервью с командующим Северным флотом вице-адмиралом Николаем ЕВМЕНОВЫМ.

– Николай Анатольевич, новый учебный год для школьников открывает День знаний. А что он значит для североморцев?

– Для нас это тоже день знаний, но знаний в боевой учёбе. В 2016 году Северный флот ещё раз подтвердил готовность решать поставленные задачи в различных отдалённых районах Мирового океана, в том числе в Арктической операционной зоне. Итоги учебно-боевой деятельности говорят сами за себя: силами флота было выполнено около 4900 зачётных мероприятий, из которых 2300 – боевые упражнения с применением оружия. Выполнено 160 ракетных стрельб, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Показатели наплаванности надводных кораблей увеличились в 1,8 раза, подводных лодок – в 1,3.

Задачи боевой подготовки в море решали экипажи 64 надводных кораблей и подводных лодок, которые выполнили 534 боевых упражнения. В завершившемся учебном году Северный флот принял участие в 25 состязаниях на приз главнокомандующего ВМФ по видам боевой подготовки, тактике действий сил и применению оружия, одержав победу в 12 из них.

– Как показали себя береговые войска?

– Значительно увеличен ряд показателей боевой подготовки Сухопутных и береговых войск СФ. Количество тактико-строевых занятий по морской и десантной подготовке в сравнении с 2015 годом увеличилось в 2,5 раза. В два раза возросло число батальонных, дивизионных и ротных тактических учений. Вдвое увеличено количество стрельб зенитными ракетами. Дана достаточно высокая оценка деятельности отдельных соединений. Так, отдельная мотострелковая бригада, которой командует полковник Андрей Серицкий, по ряду показателей признана лучшей среди соединений береговых войск ВМФ России.

– Чем отличились подводные силы?

– Морские стратегические ядерные силы, составляющие основу флота, в очередной раз подтвердили готовность к выполнению поставленных задач. Атомные подводные крейсеры «Юрий Долгорукий», «Новомосковск» и «Брянск» выполнили 3 стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования с оценкой «отлично». Подводники продолжили освоение новых районов плавания, в том числе и подо льдами Северного Ледовитого океана.

– Какие корабли-новостройки прошли испытания в морских полигонах северных морей?

– Традиционно Северный флот обеспечивает испытания новых кораблей и подводных лодок. Значительная работа была проделана и в 2016 году: флот в полном объёме обеспечил испытание фрегатов «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также дизель-электрической подводной лодки «Старый Оскол». В рамках обеспечения испытаний силы флота совершили 34 выхода надводных кораблей и подводных лодок общей продолжительностью 230 суток, выполнили 440 вылетов самолётов и вертолётов, провели порядка 90 боевых упражнений различными комплексами вооружения.

– Как выполняется арктическая миссия?

– В этом году Северный флот продолжил свою деятельность по освоению Арктики. Впервые в рамках одного похода отряд кораблей и судов обеспечения во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков» в довольно сжатые сроки успешно выполнил задачи на островной территории четырёх арктических архипелагов: на Новосибирских островах, Северных островах, Земле Франца- Иосифа и Новой Земле.

В Арктике состоялось межфлотское учение сил Северного и Тихоокеанского флотов. Впервые отработаны вопросы взаимодействия при проведении совместных спасательных операций и по обеспечению безопасности на трассе Северного морского пути. Личный состав Арктической мотострелковой бригады впервые провёл учение с боевой стрельбой и высадкой тактического морского десанта БДК «Кондопога» на необорудованное побережье острова Земля Александры в сложных ледовых условиях.

Северный флот подтвердил готовность решать поставленные задачи в различных районах Мирового океана, в том числе в Арктической операционной зоне

– Североморцы хорошо показали себя и в южном регионе?

– Да, силы Северного флота успешно решают задачи в Средиземном море. Сейчас там действует корабельная авианосная группа, в составе которой тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», большой противолодочный корабль «Североморск», а также суда обеспечения «Дубна», «Кама», танкер «Осипов», спасательное судно «Николай Чикер».

В Средиземном море завершил выполнение задач БПК «Вице-адмирал Кулаков» и вернулся в родную базу.

– Какие объединения, соединения и части лидируют в боевой учёбе?

– На Северном флоте по итогам 2016 года лучшим объединением признаны подводные силы, которыми командует контр-адмирал Владимир Гришечкин. Среди соединений лучшими стали дивизия подводных лодок под командованием контр-адмирала Валерия Варфоломеева, дивизия ракетных кораблей, которой командует капитан 1 ранга Феликс Меньков, и отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада под командованием полковника Юрия Рязанцева.

Среди кораблей и воинских частей лидируют экипаж тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» под командованием капитана 1 ранга Сергея Артамонова, экипаж дизель-электрической подводной лодки «Магнитогорск», которым командует капитан 2 ранга Владимир Нагорнов, и отдельный смешанный авиационный полк армии ВВС и ПВО во главе с командиром полковником Александром Приходько.

– Товарищ командующий, каким для североморцев будет новый учебный год?

– Судя по количеству задач, стоящих перед Северным флотом, 2017 год будет напряжённым. Продолжатся походы отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море. С началом нового периода обучения на Северном флоте развёрнута плановая боевая учёба экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Нам предстоит пройти стратегическое командно-штабное учение, достойно представить флот на конкурсах и состязаниях «Армейских международных игр – 2017».

В числе приоритетных задач остаются целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, поддержание высокой боеготовности сил флота. Североморцам предстоит пройти экзамен на профессионализм в ходе командно-штабных и тактических учений. По их результатам будет оценено, насколько качественно объединения и соединения флота освоили программы боевой подготовки. Всё это потребует от каждого из нас максимальной концентрации усилий на своём направлении деятельности.