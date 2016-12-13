redstar.ru

  • "Красная звезда"
A+ A A-

Точка на карте

Оцените материал
(0 голосов)
Точка на карте Фото автора.

Корвет для штурмана стал родным домом

Гвардии старший лейтенант Вячеслав Шалобанов окончил штурманский факультет Морского корпуса имени Петра Великого – Санкт-Петербургского военно-морского института в 2013 году. Сегодня он командир штурманской боевой части корвета «Сообразительный».

– Почему выбрал такую профессию? Штурманский факультет даёт не только фундаментальную базу знаний, но и развитие личности. В штурманском деле никогда ничего не застаивается, всегда появляется что-то новое в профессиональном плане. Эта работа требует максимального внимания, постоянного контроля и возлагает на тебя огромную ответственность.
Вячеслав – москвич. Помимо озвученных выше соображений на выбор им профессии повлиял отец: в прошлом капитан 1 ранга, подводник-североморец, а ныне дипломат. После поступления планов на тему дальнейшей службы не строил – Родину надо кому-то защищать, и делать это надо там, куда пошлют. Но поскольку третье в роте место по итогам обучения позволяло самостоятельно выбрать место службы, выбрал Балтику.
– На Северном флоте я был на стажировке, да и когда-то отец там служил, довелось шесть лет прожить в тех краях. Понял: не совсем то, чего бы я хотел. Поэтому решил посмотреть, как служится на Балтийском флоте…
С тех пор разочароваться в выборе старшему лейтенанту Шалобанову не пришлось. Корвет «Сообразительный» по праву считается одним из самых ходовых кораблей соединения.
– Нашему кораблю всего пять лет. Для сравнения: флагману Балтфлота – почти тридцать. Соответственно в год мы как минимум тридцать раз выходим в море и благополучно возвращаемся. В навигационном плане, принимая во внимание огромное количество выходов и специфические задачи, которые мы решаем (причём не только в одиночку, но и группировками кораблей), Балтику можно назвать районом, требующим внимания.
На сегодняшний день самый дальний поход у Вячеслава в 2013 году, в Ирландию. Во время этого похода «Сообразительный» посетил с визитом город Корк. Балтийские проливы, Северное море, Ла-Манш… Этот поход стал хорошей школой для молодого офицера. Впрочем, как и каждому моряку, гвардии старшему лейтенанту Шалобанову хотелось бы ходить и дальше…
– Наши корветы по своим качествам позволяют нести службу в океанской зоне. Мы только что в очередной раз выходили в Северное море, прошли Ла-Манш и благополучно вернулись. Если сравнивать с иностранными флотами, то у нашего корабля водоизмещение две с половиной тысячи тонн, а иностранцы на корветах в полторы тысячи тонн ходят по всему миру.  
Самое сложное в работе штурмана – быть максимально требовательным к себе, считает Вячеслав Шалобанов. Нельзя давать себе и своей боевой части послаблений: всегда стоит быть в полной готовности, даже уходя на выходной, стоит подготовить всё к внезапному выходу в море. Ведь у хорошего штурмана работа не заканчивается после возвращения в базу: нужно обеспечивать получение прогнозов погоды, поддерживать карты и книги в актуальном состоянии – постоянно что-то меняется, о чём составляются и доводятся до штурманов навигационные предупреждения.
Соответствовать собственным высоким критериям Вячеславу сегодня несложно: квартирой на берегу он обзавестись не успел, так что корвет для гвардии старшего лейтенанта можно назвать родным домом без малейшей натяжки.

Прочитано 103 раз
Теги
Тимур ГАЙНУТДИНОВ, «Красная звезда».

Последнее от Тимур ГАЙНУТДИНОВ, «Красная звезда».

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Дорога на флот Путёвка в Сочи для «Суровых парней» »

Оставить комментарий

Поля, обозначенные звездочкой (*) обязательны для заполнения

Наверх
«Красная звезда» © 1924-2016. Полное или частичное воспроизведение материалов сервера без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением российского и международного законодательства.

Логин или Регистрация

Авторизация

Регистрация

Вы зарегистрированы!
или Отмена
Яндекс.Метрика