Точка на карте

Гвардии старший лейтенант Вячеслав Шалобанов окончил штурманский факультет Морского корпуса имени Петра Великого – Санкт-Петербургского военно-морского института в 2013 году. Сегодня он командир штурманской боевой части корвета «Сообразительный».

– Почему выбрал такую профессию? Штурманский факультет даёт не только фундаментальную базу знаний, но и развитие личности. В штурманском деле никогда ничего не застаивается, всегда появляется что-то новое в профессиональном плане. Эта работа требует максимального внимания, постоянного контроля и возлагает на тебя огромную ответственность.

Вячеслав – москвич. Помимо озвученных выше соображений на выбор им профессии повлиял отец: в прошлом капитан 1 ранга, подводник-североморец, а ныне дипломат. После поступления планов на тему дальнейшей службы не строил – Родину надо кому-то защищать, и делать это надо там, куда пошлют. Но поскольку третье в роте место по итогам обучения позволяло самостоятельно выбрать место службы, выбрал Балтику.

– На Северном флоте я был на стажировке, да и когда-то отец там служил, довелось шесть лет прожить в тех краях. Понял: не совсем то, чего бы я хотел. Поэтому решил посмотреть, как служится на Балтийском флоте…

С тех пор разочароваться в выборе старшему лейтенанту Шалобанову не пришлось. Корвет «Сообразительный» по праву считается одним из самых ходовых кораблей соединения.

– Нашему кораблю всего пять лет. Для сравнения: флагману Балтфлота – почти тридцать. Соответственно в год мы как минимум тридцать раз выходим в море и благополучно возвращаемся. В навигационном плане, принимая во внимание огромное количество выходов и специфические задачи, которые мы решаем (причём не только в одиночку, но и группировками кораблей), Балтику можно назвать районом, требующим внимания.

На сегодняшний день самый дальний поход у Вячеслава в 2013 году, в Ирландию. Во время этого похода «Сообразительный» посетил с визитом город Корк. Балтийские проливы, Северное море, Ла-Манш… Этот поход стал хорошей школой для молодого офицера. Впрочем, как и каждому моряку, гвардии старшему лейтенанту Шалобанову хотелось бы ходить и дальше…

– Наши корветы по своим качествам позволяют нести службу в океанской зоне. Мы только что в очередной раз выходили в Северное море, прошли Ла-Манш и благополучно вернулись. Если сравнивать с иностранными флотами, то у нашего корабля водоизмещение две с половиной тысячи тонн, а иностранцы на корветах в полторы тысячи тонн ходят по всему миру.

Самое сложное в работе штурмана – быть максимально требовательным к себе, считает Вячеслав Шалобанов. Нельзя давать себе и своей боевой части послаблений: всегда стоит быть в полной готовности, даже уходя на выходной, стоит подготовить всё к внезапному выходу в море. Ведь у хорошего штурмана работа не заканчивается после возвращения в базу: нужно обеспечивать получение прогнозов погоды, поддерживать карты и книги в актуальном состоянии – постоянно что-то меняется, о чём составляются и доводятся до штурманов навигационные предупреждения.

Соответствовать собственным высоким критериям Вячеславу сегодня несложно: квартирой на берегу он обзавестись не успел, так что корвет для гвардии старшего лейтенанта можно назвать родным домом без малейшей натяжки.