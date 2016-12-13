Дорога на флот

Угораздило же окончить школу в 2010-м! Старший брат Денис (ныне старший лейтенант, служит в РВСН) был уже курсантом, а вот ему и его сверстникам не повезло: набор в военные вузы не производился второй год подряд. Пришлось радикально менять жизненные планы…

Студентом Московского автомобильно-дорожного технического госуниверситета (по-старому – МАДИ) Дмитрий пробыл недолго, всего-то год. Учёбу бросил, когда окончательно понял, что размеренная гражданская жизнь – не для него. Ну а поскольку набора в военные училища в одиннадцатом году по-прежнему не было, решил идти в армию, служить по призыву. Желание попасть в морскую пехоту подкреплялось давней дружбой со спортом (играл за сборную города по баскетболу, занимался спортивными танцами и многим другим).

– Так у тебя же отсрочка! – удивились было в военкомате. – Ну, если сам хочешь…

И отправили Дмитрия на Дальний Восток, в бригаду спецназа.

Окончив учебное подразделение, служил в роте связи радиотелеграфистом. Марш-броски, полигоны, прыжки с парашютом, стрельба из различных видов стрелкового оружия – этим и другим спецназовским «меню» не были обделены и связисты.

– Самое незабываемое – прыжки с парашютом, – вспоминает Дмитрий. – Первый свой прыжок выполнил в полубессознательном состоянии, так сильно волновался. Чтобы преодолеть себя, перешагнуть через собственный страх, напросился прыгать первым в группе. Потом уже было гораздо легче.

– Так у тебя же отсрочка! – удивились было в военкомате. – Ну, если сам хочешь…

Домой вернулся с чувством выполненного долга и без ясного представления о том, чем будет заниматься в дальнейшем. На всякий случай заглянул в военкомат. Вышел окрылённым: возобновился приём в военные институты. В списке из трёх десятков вузов выбрал филиал военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (г. Калининград) – Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

– В детстве хотел стать капитаном дальнего плавания или командиром корабля. И вот годы спустя давняя мечта обрела чёткие очертания. Я уже знал, что такое военная служба, был к ней готов. Знал, что военный человек – это высокая мера ответственности, умение подчиняться, стойко переносить лишения. К этому я тоже был готов. А так как на Дальнем Востоке я уже побывал, то остановил свой выбор на Калининграде.

Когда стал оформлять документы, выяснилось, что результаты ЕГЭ просрочены. Пришлось браться за учебники, ударными темпами готовиться к повторной сдаче экзаменов. Спасибо добрейшим школьным учителям, помогли. ЕГЭ сдавал вместе со школьниками, на фоне которых ощущал себя этаким экспонатом из прошлого. Но главное – это результат: он оказался даже выше, чем три года назад! Дорога в Калининград была открыта.

– На мандатной комиссии сразу же выбрал профессию корабельного инженера-артиллериста, другие специальности даже не рассматривал, – говорит Дмитрий. – И о выборе своём ни разу не пожалел: отличная специальность, хорошая учебно-материальная база, классные преподаватели. Есть все условия для интеллектуального роста, занятий спортом, нужно лишь с самого начала не запускать учёбу.

Дважды, в четырнадцатом и пятнадцатом годах, Дмитрий участвовал в московских военных парадах в честь Дня Победы, оба раза был правофланговым шеренги. В памяти остались не только прохождения торжественным маршем по брусчатке Красной площади, но и содержательные культурные программы: экскурсии, спектакли, встречи с известными артистами.

– Считаю, что мне в этом смысле повезло. Может, когда-нибудь ещё раз доведётся участвовать в таком же параде, – уже в качестве офицера.

Не менее памятным событием был дальний океанский поход, продолжавшийся около двух месяцев. Где ещё, как не в длительном плавании, можно пройти столь серьёзную штурманскую и морскую практику, заодно и свет повидать. Тогда на учебном корабле «Смольный» курсанты побывали в «золотой точке» – пересечении экватора и нулевого меридиана, в Севастополе, Лас-Пальмасе, Луанде, Малабо.

– В этом походе окончательно убедился в том, что по-настоящему себя нашёл. Хочу стать хорошим флотским офицером. А ещё – подняться на командирский мостик, это моя мечта.