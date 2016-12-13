Всегда под первым номером

16–17 декабря в Калининграде пройдут мероприятия, посвящённые 90-летию со дня формирования (26 декабря 1926 года) 1-й гвардейской мотострелковой Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина дважды Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии, которая 75 лет назад внесла достойную лепту в оборону Москвы.

Торжества запланированы в Музее боевой славы соединения, у памятника «1200 гвардейцам» и в Доме офицеров Балтийского флота. В них примет участие первый заместитель председателя Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Виктор Бусловский. От имени председателя Совета ОООВ Вооружённых Сил РФ генерала армии Виктора Ермакова он поздравит пролетарцев с юбилеем родной дивизии.

Московская Пролетарская дивизия формировалась из частей и подразделений Московского военного округа в 1926 году. 1-й стрелковый полк сформировали на базе 1-го отдельного стрелкового полка, 2-й стрелковый полк – на базе отдельного учебного стрелкового батальона при высшей тактической школе «Выстрел», 3-й стрелковый полк – на базе 1-го батальона по охране Дома Реввоенсовета. В 1927 году комплектование частей и подразделений соединения полностью завершили. Дивизия была расквартирована в Москве. Ей предоставили лучшие в то время казармы: Спасские, Алёшинские, Чернышёвские, а также казармы при Военной академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Дивизия комплектовалась лучшими представителями рабочей молодёжи и трудовой интеллигенции столицы, лучшими командными кадрами, оснащалась новейшими в то время оружием и боевой техникой. Над дивизией шефствовали крупнейшие предприятия столицы: заводы «Серп и Молот», «Шарикоподшипник», «Автомобильный», прославленные театры – Большой и Малый.

По замыслу командования Московская дивизия должна была стать и действительно стала школой военной подготовки московского пролетариата и ведущей дивизией Красной Армии, общевойсковой лабораторией и кузницей командных кадров.

Первым командиром соединения стал соратник К.Е. Ворошилова бывший комиссар штаба Первой конной армии военком Георгий Дмитриевич Михайловский – талантливый военачальник, оставивший яркий след в истории Пролетарки. При нём успешно прошло сколачивание частей и подразделений, дивизия превратилась в крепкий и слаженный войсковой организм, стала образцовым соединением Вооружённых Сил.

На передовом опыте дивизии учились руководящие кадры молодой Красной Армии, на её стрельбищах и полигонах проводились войсковые испытания новейших образцов оружия, на тактических учениях отрабатывались новые приёмы современного боя.

Начиная с 1928 года дивизия проводила показные двусторонние учения для иностранных военных делегаций, военных атташе зарубежных стран. На инспекторских проверках она неизменно получала высокие оценки. Кроме того, она регулярно принимала участие в военных парадах на Красной площади и своей строевой подготовкой неизменно вызывала восхищение членов правительства, москвичей, зарубежных гостей.

В день 10-летия Московской Пролетарской дивизии 29 декабря 1936 года Центральный исполнительный комитет Союза ССР за высокие показатели в боевой и политической подготовке наградил дивизию Почётным революционным Красным Знаменем. В связи с этим с 1937 года дивизия стала именоваться как 1-я Московская Пролетарская Краснознамённая стрелковая дивизия.

В соединении воспитано немало отважных воинов. Они показали пример в выполнении интернационального долга в Испании, в боях у Халхин-Гола, в войне с Финляндией. В боях с белофиннами бойцы и командиры Пролетарки проявили себя бесстрашными и хорошо обученными воинами. Дивизия успешно выполнила боевую задачу, совершив поход в Западную Белоруссию. В целях обеспечения безопасности границ государства она в июне 1940 года перешла границу Литвы и находилась там до сентября.

Высокая боевая выучка личного состава Московской дивизии способствовала её успехам в начавшейся Великой Отечественной войне.

На поля сражений дивизия вышла в составе двух мотострелковых, танкового и артиллерийского полков, разведывательного, инженерно-сапёрного, автомобильного батальонов и батальона связи, подразделений обеспечения. Укомплектованная хорошо обученным личным составом, оснащённая по тем временам новейшей техникой, она отправилась своим ходом на фронт в район Орши. Командир дивизии полковник Яков Крейзер получил боевой приказ выдвинуться в район города Борисова и занять оборону на восточном берегу реки Березина на 50-километровом участке с задачей не дать противнику форсировать реку.

29 июня 1941 года Пролетарка приняла боевое крещение.

В бою за переправу у Борисова совершил героический подвиг командир пулемётного взвода лейтенант Рубен Ибаррури – сын выдающегося деятеля испанского и международного коммунистического движения Долорес Ибаррури. Более шести часов сражался Рубен за мост у Борисова, множество гитлеровцев уничтожили его пулемётчики. А когда враг разбил пулемёты, лейтенант с горсткой бойцов бесстрашно бросился на его танки…Тяжело раненный, он не покинул поле боя. За отвагу и героизм лейтенант Ибаррури был награждён орденом Красного Знамени.

В течении трёх дней героически сражались воины-пролетарцы на реке Березине, обороняя Зембинскую, Борисовскую и Чернявскую переправы. Противнику был нанесён огромный урон в живой силе и технике. Гитлеровцы в эти дни потеряли 1500 солдат и офицеров, около 70 танков, 150 автомашин и много другого военного имущества и оружия.

Хорошо оснащённый Берлинский танковый корпус танковой группы Гудериана топтался у Березины, имея перед собой только одну дивизию. И в последующих боях москвичи показали несгибаемую стойкость и волю к победе.

В междуречье Березины и Днепра дивизия сражалась одна, не имея соседей. В течение двух недель она отбивала атаки танкового корпуса врага. И за всё это время фашистам ни разу не удалось прорвать фронт дивизии, сломить волю её бойцов и командиров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа 1941 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

В последующих боях дивизия дважды попадала в окружение и с боем вырывалась из кольца. В августе-сентябре она участвовала в Смоленском сражении на Ярцевском направлении. Именно за эти бои 21 сентября 1941 года приказом наркома обороны дивизии присвоено звание гвардейской. Она стала называться 1-я гвардейская Московская Краснознамённая мотострелковая дивизия.

В конце сентября дивизию перебросили в район города Сумы для ликвидации прорыва немецких войск. В первых числах октября дивизия в боях за Штеповку и Апполоновку наголову разгромила части 250-й моторизованной дивизии врага, не позволив ему овладеть крупным железнодорожным узлом Сумы.

В связи с осложнившейся обстановкой на Западном фронте Московская дивизия срочно перебрасывается по железной дороге в район города Наро-Фоминска. На этом направлении не было советских войск, и путь на Москву был открыт. Полки дивизии прямо с эшелонов развёртывались в боевой порядок и вступали в бой с противником, захватившим город.

66 огненных дней и ночей гвардейцы стояли насмерть на берегах реки Нары и не пропустили фашистов к столице по Киевскому шоссе. Здесь совершил беспримерный подвиг связист сержант Николай Новиков. При устранении прорыва кабеля на него напали гитлеровцы, просочившиеся в наш тыл. Отстреливаясь, он зажал в зубах концы телефонного провода. Товарищи нашли его мёртвым, ценой своей жизни он обеспечил связь командиру…

66 огненных дней и ночей гвардейцы стояли насмерть на берегах реки Нары и не пропустили фашистов к столице по Киевскому шоссе

Заканчивался неимоверно тяжёлый 1941 год. Бои Московской дивизии под Борисовым, Толочиным, Смоленском, Ярцево, Сумами и Наро-Фоминском вошли яркой страницей в историю Великой Отечественной войны.

26 декабря 1941 года гвардейцы очистили Наро-Фоминск и развернули наступление на Боровск. 14 января 1942 года они освободили древний русский город Верею. Продолжая наступление, дивизия вышла на подступы города Юхнов, овладев крупным укреплённым пунктом противника в Захарове.

В конце 1942-го – начале 1943 года Московская дивизия вела упорные наступательные бои под Сычёвкой и Буканью на Смоленщине. В этот период завершалась Сталинградская битва. Советское командование принимало все меры, для того чтобы немцы не снимали с других фронтов войска для оказания помощи окружённой армии Паульса. Изматывая силы врага, наши войска тоже несли большие потери.

В начале июля в районе Курского выступа развернулось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. 1-я гвардейская Московская стрелковая дивизия вошла в состав 11-й гвардейской армии и принимала участие в наступательных боях на Орловском плацдарме. За 20 дней непрерывных боевых действий она продвинулась на 100 км, освободила 32 населённых пункта и нанесла противнику большие потери в живой силе и технике. Воины-гвардейцы ещё раз показали мужество и воинское мастерство. Раненые не покидали поле боя даже после второго и третьего ранения. Подразделения дрались насмерть. Ни яростные контратаки гитлеровцев, ни ливень пулемётно-артиллерийского огня, ни бомбовые удары с воздуха не могли поколебать боевой дух гвардейцев, сбить их высокий наступательный порыв…

1944 год вошёл в историю Великой Отечественной войны как год десяти сталинских ударов, стремительного наступления советских войск и изгнания немецко-фашистских захватчиков с оккупированной территории Советского Союза. На лето советское командование подготовило крупную операцию по освобождению Белоруссии под кодовым названием «Багратион».

11-й гвардейской армии выпала задача большой государственной важности – первой нанести удар по врагу и открыть летнюю кампанию 1944 года. В итоге трёхдневных наступательных боёв соединения 11-й гвардейской армии прорвали укреплённую полосу немцев на Оршанском направлении, состоящую из шести оборонительных рубежей. Враг дрогнул и стал отходить на всём фронте. Были освобождены Витебск, Могилёв, Осиповичи и другие города.

30 июня 1944 года передовые подразделения вышли на реку Березину, где ровно три года назад дивизия приняла боевое крещение. За четверо суток непрерывного марша с боями они продвинулись на 160 км. Форсировав Березину, гвардейцы продолжили стремительное преследование врага.

За образцовое выполнение заданий командования по прорыву Витебского укреплённого района и за освобождение Витебска дивизия была награждена орденом Суворова.

От Березины до Немана темпы наступления не снижались. В начале июля дивизия освободила ряд крупных городов и насёленных пунктов Белоруссии и 9 июля 1944 года вступила на территорию Литвы.

Участвуя в невиданной по размаху и темпам Белорусской стратегической наступательной операции, Московская дивизия за 43 дня непрерывных боёв (с 23 июня по 4 августа 1944 года) прошла 550 км, освободила от фашистских захватчиков сотни населённых пунктов, уничтожила 5000 гитлеровцев, 1800 взяла в плен. Было уничтожено и захвачено большое количество трофеев.

В ходе наступательных боёв личный состав частей и подразделений показал высокое боевое мастерство, мужество и отвагу. Свыше двух тысяч отличившихся в боях гвардейцев получили ордена и медали, а 11 гвардейцам за форсирование Немана присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

3 августа 1944 года телеграф принёс радостную весть: Московской дивизии присвоено почётное наименование «Минская».

Осенью 1944 года 1-я Московско-Минская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия прорвалась к границе Восточной Пруссии. Сломив сопротивление врага, 18 октября в 10.30 у пограничного знака № 131 головные подразделения дивизии пересекли государственную границу.

Вместе с войсками 11-й гвардейской армии дивизия принимала участие в Гумбинненской операции. Не добившись значительного успеха, войска 3-го Белорусского фронта перешли к обороне и подготовке к решительным наступательным действиям по разгрому восточно-прусской группировки немецких войск.

14 января 1945 года началась Восточно-Прусская наступательная операция. 11-я гвардейская армия, введённая в прорыв, нанесла рассекающий удар до Кёнигсберга и 28 января вышла к внешнему обводу Кёнигсбергской крепости и на побережье залива Фриш-Граф. А на следующий день, развернувшись фронтом на Кёнигсберг, гвардейцы-москвичи с ходу захватили опорный пункт Альтенберг и штурмом овладели фортом № 6 «Понарт» – одним из фортов внешнего пояса обороны Кёнигсбергской крепости.

В течение двух месяцев войска 3-го Белорусского фронта готовились к штурму Кёнигсберга. 6 апреля 1945 года началось наступление. Укрепление фашистов одно за другим переходили в наши руки. Четверо суток продолжался штурм Кёнигсберга, положение немецкого гарнизона стало безнадёжным. 9 апреля в 21.00 немецкое командование получило ультиматум о безоговорочной капитуляции Кёнигсберга. Гарнизон противника во главе с генералом Ляшем капитулировал.

Кёнигсбергская операция стала одной из самых выдающихся наступательных операций, проведённых войсками 3-го Белорусского фронта. В боях за Кёнигсберг Московско-Минская дивизия взяла в плен почти 14 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, захватила 106 орудий, 67 танков, 320 автомашин и большое количество другой военной техники.

21 апреля 1945 года воины дивизии начали штурм крепости Пиллау. Несколько дней шли упорные бои по прорыву семи промежуточных рубежей. В вечерних сумерках 25 апреля гвардейцы подошли к крепости. Гитлеровцы сначала сопротивлялись с яростью обречённых, но затем, убедившись в безвыходности своего положения, прекратили борьбу.

Взятием Пиллау война для 1-й гвардейской Московско-Минской дивизии закончилась. 30 апреля её полки выступили из района Пиллау и вернулись в Кёнигсберг, переименованный в Калининград.

Личный состав 1-й Московско-Минской дивизии в составе 11-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии много лет после войны надёжно защищал самые западные рубежи Отечества. В 1968 году принимал участием в событиях в Чехословакии, позднее выполнял интернациональный долг в Афганистане, боролся с международными террористами в Чечне, участвовал в ряде крупных стратегических и оперативно-тактических учений, таких как «Неман-79», «Запад-81», «Дозор-86» и других.

Личный состав дивизии всегда проявлял верность воинскому долгу, славным боевым традициям и успешно выполнял поставленные боевые и учебно-боевые задачи.

В 2002 году 1-я гвардейская мотострелковая дивизия была преобразована в 7-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду, а позднее – в 7-й гвардейский отдельный мотострелковый полк береговых войск Балтийского флота (с сохранением за ним всех почётных наименований и наград Пролетарки).

Наряду с молодыми гвардейцами хранителями и продолжателями истории и славных боевых традиций прославленной в боях за Родину 1-й гвардейской Московско-Минской Пролетарской дивизии являются ветераны соединения, объединившиеся в Калининградскую региональную общественную организацию «Ветераны 1-й гвардейской Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина дважды Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова мотострелковой дивизии». Её возглавляет полковник Владимир Крюков.

Совет ОООВ ВС РФ сердечно поздравляет с юбилеем ветеранов дивизии и личный состав частей и подразделений, которому посчастливилось стать наследником и продолжателем славных боевых традиций героев-однополчан.



