Подвигу посвящается

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«Всегда самая тяжёлая ноша ложилась на плечи простого солдата. Вот кто главный творец нашей Победы. Именно в его честь мы открыли сегодня этот памятник»

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, члены Коллегии Минобороны России и Общественного совета при военном ведомстве страны, военнослужащие, представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», артисты Дважды Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, которые исполнили знаменитую песню «Баллада о солдате».

Важно, что это событие состоялось в знаковый для нашей страны день – день Героев Отечества. Как подчеркнул министр обороны: «Этот праздник объединяет всех, кто в разные времена защищал священное, неотъемлемое право нашего народа быть свободным и независимым. Кто является образцом бескорыстного служения России, мужества, стойкости, отваги. На долю России выпало немало суровых военных испытаний, но всегда самая тяжёлая ноша ложилась на плечи простого солдата, того, кто в мирной жизни был тружеником-созидателем, а в лихую годину становился воином, защитником Отчизны. Вот кто главный герой на войне. Вот кто главный творец нашей Победы. Именно в его честь мы открыли сегодня этот памятник».

«Солдат Победы» не первый памятник-символ, созданный по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу

Министр обороны рассказал, что скульптурный образ солдата создан в Студии военных художников имени М.Б. Грекова известным скульптором народным художником РФ Михаилом Переяславцем. «Одним из прототипов «Солдата Победы» стал его отец – Владимир Иванович Переяславец, ветеран Великой Отечественной войны, которому сейчас 98 лет», – пояснил глава военного ведомства. Надо отметить, что кавалер ордена Красной Звезды полковник в отставке Владимир Переяславец – народный художник РСФСР, автор известных картин.

Глава военного ведомства сказал и о том, что «ратные и трудовые подвиги отцов и дедов остаются нравственным ориентиром для сегодняшних защитников Родины, а у них уже растёт достойная смена – наши юнармейцы». Министр обороны сообщил, что в этом году в ряды «Юнармии» вступило уже более 30 тысяч мальчишек и девчонок.

По мнению Сергея Шойгу, памятник «Солдат Победы» – это не только дань уважения ветеранам. «Это знак преемственности поколений. Уверен, что он послужит сохранению исторической памяти и нравственных ценностей, которые так дороги каждому из нас», – подчеркнул глава военного ведомства.

Напомним, что «Солдат Победы» не первый памятник-символ, созданный по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

По словам директора департамента культуры Минобороны России Антона Губанкова, знаково, что именно на Фрунзенской набережной столицы, возле комплекса зданий военного ведомства Российской Федерации – оборонного сердца страны, сердца наших Вооружённых Сил, уже установлены памятники, связанные с воинской славой Отечества.

Это масштабная скульптурная композиция, посвящённая героям двух войн – Первой мировой и Великой Отечественной. Она состоит из двух частей. Первая часть – «Поверженный Рейхстаг» – по замыслу авторов символизирует тяжёлый путь к Победе: от битвы под Москвой до легендарного Парада на Красной площади. Вторая часть памятника определена темой подвига солдат Российской армии в Первую мировую войну. Работа над этим мемориалом шла почти два с половиной года. Для его создания скульптор-грековец, народный художник РФ Михаил Переяславец вместе с коллегами скрупулёзно изучили архивные документы и фотографии, а также кадры кинохроники.

Ещё две памятные композиции созданы в Студии военных художников им. М.Б. Грекова скульптором Алексеем Игнатовым. Это изваянная в бронзе сцена из культового фильма «Офицеры», где встречаются его герои – Иван Варавва (Василий Лановой), Любовь Трофимова (Алина Покровская), Алексей Трофимов (Георгий Юматов) и суворовец, юный Иван Трофимов (Андрей Громов). И открытый 30 ноября нынешнего года, в Год российского кино, памятник «Они сражались за Родину» по мотивам одноимённого фильма ­Сергея Бондарчука, снятого по роману Михаила Шолохова. По Фрунзенской набережной в одном строю идут солдаты единого Отечества, образам которых дали жизнь замечательные Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Василий Шукшин, Георгий Бурков и Юрий Никулин. На его открытии присутствовали также министры и начальники генеральных штабов стран – участниц Содружества Независимых Государств.