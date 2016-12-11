Патриотизм – это круто!

Военно-патриотическую акцию «Гонка героев», стартовавшую всего четыре года назад, уже называют наиболее ярким молодёжно-патриотическим проектом последних лет. Созданный по инициативе команды увлечённых, творческих, активных молодых людей и получивший поддержку в Минобороны России проект приобщает молодёжь по всей стране к патриотическом образу жизни.

Тема «Гонки героев» стала ключевой на прошедшем на минувшей неделе в Военном университете Минобороны России семинаре. Разговор шёл как раз о современных методах патриотической работы – прежде всего о проектной работе с молодёжью. Участниками мероприятия, организованного в рамках курса «Социальные среды», стали слушатели и преподаватели Военного университета, Академии РВСН имени Петра Великого и Военной академии Генерального штаба (всего около четырёхсот человек). По уже сложившейся традиции этого курса к общению с военной аудиторией были приглашены известные всей стране люди – политики, спортсмены, журналисты, политологи, эксперты в различных областях жизни общества. Были среди них и те, кто сам принял участие в «Гонке героев», пройдя непростые испытания этого военно-спортивного марафона.

По мнению Андрея Ильницкого, проект «Гонка героев» показывает, что «патриотизм может быть крутым», по-настоящему активным, интересным и востребованным. «Он способен реально объединить людей на военно-патриотической платформе, причём людей разных возрастов, быть привлекательным для всех слоёв общества», – подчеркнул советник министра обороны. К слову, именно Андрей Ильницкий выступил инициатором формирования сборной «Команда СК /Советник Командира/», которая минувшим летом прошла трассу «Гонки героев» на военном полигоне в подмосковном Алабине. В состав этой символической «Сборной Звёзд» вошли помимо советника министра обороны первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова, ведущая аналитического ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда», член Общественной палаты РФ Вероника Крашенинникова, политолог, радио- и телеведущий Дмитрий Куликов, популярные журналисты Сергей Стиллавин, Рустам Вахидов, Анна Шафран, Александра Терентьева и Сергей Корнеевский, сотрудники Минобороны России МЧС РФ. Возраст участников – от 25 до 50 (с плюсом) лет. Вот так необычно – в том числе через личное участие, презентацию проекта и премьеру фильма о «Гонке героев» – была построена экспертная дискуссия «Социальных сред» о проектно-патриотической работе.

Сегодня проект «Гонка героев» расширяет свои границы, набирает международный масштаб. В будущем году эти мероприятия пройдут в Германии и Азербайджане. В нашей стране участие в «Гонке» принимают уже десятки и сотни тысяч людей, а местами проведения акции стали 16 регионов России. На май 2017 года запланировано проведение масштабной общероссийской акции, когда на старт одновременно выйдут свыше 100 тысяч участников.

Интересно, что «Гонка героев» – это именно военно-патриотическая акция, где участники тяжёлого испытания проходят трассу на реальных полигонах, погружаясь в армейскую атмосферу, где работают в команде, где общий успех зависит от каждого. Традицией стало размещение в местах проведения акции информационных пунктов по отбору граждан на военную службу по контракту. К этой идее можно относиться по-разному, но вот лишь один факт: за четыре года проведения «Гонок» желание записаться в контрактники изъявили свыше 1,5 тысячи молодых людей. В социальных сетях, где участники забега делятся своими эмоциями и впечатлениями, только восторженные отзывы, благодарности организаторам, а неучастие в «Гонке героев» уже становится признаком несовременности, слабости, отсталости.

Как связаны патриотизм и преодоление маршрута «Гонки героев», зачем это нужно сегодняшним молодым людям, где тут традиции и в чём новаторство идеи проекта, наконец, при чём тут армия – эти и другие вопросы оказались в центре экспертной дискуссии, развернувшейся на площадке «Социальных сред».

По мнению Светланы Журовой, подобные формы работы с молодёжью существовали и раньше, в том числе в СССР. Например, военно-спортивная игра «Зарница». В то же время, как справедливо отметила Светлана Журова, если тот проект был ориентирован прежде всего на школьников, то нынешняя «Гонка» нацелена на молодых, на тех, кто перешагнул рубежи «Зарницы». «Вообще, этот проект меняет сознание людей, – считает Светлана Журова. – Он порождает желание не просто присоединиться к команде и действовать в её составе, он подвигает людей на то, чтобы становиться лучше».

Известный журналист Александр Сладков подчеркнул: «Сегодня общество остро нуждается в героях, в моральных образцах для молодёжи. Воинская служба – героическая профессия, а «Гонка героев» – эффективный механизм её популяризации».

Людьми креативными, нестандартно мыслящими, неравнодушными назвал авторов проекта «Гонка героев» заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков. По его мнению, магистральный смысл «Гонки» – в преодолении. Себя, своих страхов, своей слабости. В то же время, как отметил Алексей Цыганков, это довольно демократичный проект. «Я вижу немало предпосылок к тому, что «Гонка героев» получит дальнейшее развитие в самом широком формате, – подчеркнул заместитель начальника ГУРЛС ВС РФ. – Проект живёт, он уже стал важной частью жизни нашего общества. Уверен, и через 20 лет «Гонка героев» будет точно так же востребована, как и сейчас».

Проекты, подобные «Гонке героев», порождают целое движение, когда параллельно с интересом к здоровому образу жизни в обществе формируется патриотический образ жизни

Директор департамента культуры Минобороны России Антон Губанков полагает, что подобными проектами воспитывается не что иное, как «культура духа». «Это становится по-настоящему народным движением, – отмечает он. – Чем больше будет подобных проектов в нашей жизни, тем лучше. Таких начинаний много не бывает». Антон Губанков также поддержал идею проведения «Гонки» в Германии. «Больших патриотов России, чем дети наших эмигрантов, живущих там, ещё надо поискать, – не скрывал глава департамента культуры. – Считаю, что это наша огромная позитивная аудитория и такие настроения надо поддерживать, а стран, где можно проводить подобные акции, должно быть больше».

К слову, один из участников семинара военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский предложил организаторам «немецкого» этапа «Гонки героев» свою помощь в его проведении. Виктор Иванович пять лет служил в Германии, был командиром танковой роты, а потому хорошо знает многие полигоны нашей бывшей Группы войск. «Могу помочь с выбором места проведения акции», – отметил он.

Член Общественной палаты России Вероника Крашенинникова, также прошедшая трассу «Гонки героев» в составе «Команды СК», называет этот проект продолжением лучших советских традиций патриотизма. «В наше время не было даже разговоров о том, что, скажем, игра «Зарница» может носить в себе элементы патриотической акции, – отметила Вероника Юрьевна. – Это было и так очевидно. Я убеждена, что патриотизм должен быть частью состояния каждого человека». Развитие проекта в субъектах РФ Вероника Крашенинникова называет «перекличкой регионов», а выход «Гонки героев» на международный уровень – демонстрацией «мягкой» силы. «Это лучший способ воспитания, пропаганды, – полагает член Общественной палаты. – Желаю проекту дальнейшего успешного развития».

Верно выбранный идеологический курс «Гонки героев» выделяет в приоритет проекта политолог и журналист Дмитрий Куликов. «Подобные акции формируют людей долга и чести, – полагает он. – Считал и считаю, что это не устаревшие понятия. Именно такие люди помогли нашей стране выстоять, сохраниться в непростые годы. Чувство долга создаёт идеологию патриотизма. Я благодарен организаторам проекта «Гонка героев» за возможность участия в этом интереснейшем испытании в составе «Команды СК». Буду с вами и впредь».

Генеральный директор АО «Военторг» Владимир Павлов называет идею «Гонки героев», без преувеличения, феноменальной. «Молодые люди сегодня по-хорошему увлечены этим «крутым экшеном», – отмечает он. – В соцсетях идёт грандиозная пропаганда. Люди настраиваются на патриотическую волну». Кстати, проявления патриотизма руководитель Военторга видит и на примере производственного процесса. К примеру, растёт спрос на продукцию с патриотичными брендами: футболки с надписями на иностранном языке у молодёжи становятся уже менее популярными, чем одежда с изображениями и слоганами на военно-патриотическую тематику.

Интересную идею развития проекта «Гонки героев» предложил руководитель Центра политической информации Алексей Мухин, а именно: сделать в будущем местами проведения места сражений времён Великой Отечественной войны на территории Европы. Это позволит вновь вернуться к осознанию тех событий, вспомнить подвиг солдата-освободителя. «Сегодня в некоторых европейских странах, к сожалению, заканчивается действие «прививки от войны», – не скрывал Алексей Мухин. – По всей видимости, необходимо «лечение». Что касается самой «Гонки», то в следующем году, если «Команда СК» позовёт, я обязательно приму в ней участие».

Подводя итоги семинара, советник министра обороны России Андрей Ильницкий, ещё раз подчеркнул, что проекты, подобные «Гонке героев» порождают в стране целое движение, когда параллельно с интересом к здоровому образу жизни в обществе формируется «патриотический образ жизни». Андрей Ильницкий поблагодарил участников дискуссии за участие, а организаторов акции за их уникальный проект, за продуктивное взаимодействие с военным ведомством и пожелал «Гонке героев» расширять горизонты и уверенно двигаться дальше.