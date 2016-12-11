Арктические рубежи России

Что значит для России Арктика? Как с наибольшей эффективностью защитить национальные интересы в этом важнейшем для страны регионе, «Красной звезде» рассказал начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Игорь КОНСТАНТИНОВ.

– Игорь Александрович, возглавляемый вами орган безопасности относительно молод, но сформирован он не на пустом месте. Пограничная деятельность в арктическом регионе осуществляется уже 95 лет. Расскажите, что предшествовало созданию Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району?

– Отсчёт своей истории пограничная служба в Арктике ведёт с начала 20-х годов прошлого века. После изгнания интервентов с Кольского полуострова 12 декабря 1921 года был сформирован отряд сторожевых судов Мурманского Губернского отдела ВЧК Республики, а затем отдельный морской контрольно-пропускной пункт.

В 1939 году был образован Мурманский пограничный округ, которым командовал генерал-майор Кузьма Синилов. Кстати, Кузьма Романович с 1941 до 1953 года являлся комендантом Москвы, организовывал обеспечение порядка в столице в самые трудные месяцы её обороны, а затем руководил подготовкой Парада 7 ноября 1941 года и Парада Победы в июне 1945 года. Мы гордимся тем, что имя выдающегося пограничника Севера навсегда вписано в героическую историю России.

В годы Великой Отечественной войны воины в зелёных фуражках внесли неоценимый вклад в дело защиты Отечества на северных рубежах.

Бессмертной славой покрыли себя экипажи сторожевых кораблей «Жемчуг» и «Бриллиант», геройски погибшие при сопровождении советских транспортов в Карском и Баренцевом морях. Мало кто знает, что «Жемчуг» 22 июня 1941 года в 3 часа 50 минут одним из первых кораблей в Великой Отечественной войне вступил в бой с вражеским самолётом и сбил его! Спустя два месяца, находясь в боевом дозоре в районе мыса Канин Нос в Баренцевом море, сторожевик после торпедной атаки гитлеровской подводной лодки погиб вместе со своим экипажем.

Героический подвиг 23 сентября 1944 года совершил пскр «Бриллиант» под командованием старшего лейтенанта Михаила Махонькова, закрыв своим бортом от вражеской торпеды транспорт «Революционер», на котором находились штаб конвоя и сотни тонн грузов для фронта.

Также напомню, что на отдельных участках Рестикентского пограничного отряда в течение всей войны враг так и не смог преодолеть Государственную границу СССР.

Дальнейшая история управления не менее интересна и богата событиями. 23 августа 1994 года с целью укрепления охраны государственной границы в Арктическом секторе Российской Федерации указом Президента России создана Арктическая группа Пограничных войск (АГПВ).

Свой нынешний облик Пограничное управление обрело с 1 апреля 2015 года. Зона ответственности управления распространяется на республики Карелия и Коми, Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район Красноярского края. Общая протяжённость участка государственной границы составляет более 10,5 тысячи километров.

Несмотря на неоднократные реорганизации и переименования, мы считаем себя наследниками первых заполярных пограничников, сохраняем и приумножаем боевые традиции, заложенные нашими предшественниками.

Отсчёт своей истории пограничная службав Арктике ведёт с начала 20-х годов прошлого века

– Почему Арктическому региону России сегодня уделяется такое большое внимание и концентрируются значительные силы и средства для его защиты?

– Напомню, что экономическое и стратегическое значение Арктического района для России очень велико. По оценке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на данный момент запасы нефти на шельфе Арктики составляют 585 млн тонн, газа – 10 трлн 489 млрд кубометров, при этом неразведанный потенциал составляет около 90 процентов на шельфе и более 50 на суше. Помимо этого, Арктика богата залежами алмазов, золота, платины, олова, марганца, никеля, свинца, меди, титана, угля и других полезных ископаемых. Львиная доля этих сокровищ находится под российской юрисдикцией, поэтому их требуется оберегать от всякого рода посягательств.

Как подчеркнул первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов: «Мы отмечаем ежегодный рост интенсивности научно-исследовательской и иной хозяйственной деятельности иностранных компаний в Арктическом регионе. В связи с этим со стороны отдельных иностранных государств и некоторых международных неправительственных организаций предпринимаются попытки воспрепятствовать экономической деятельности России в Арктическом регионе».

Именно поэтому мы здесь и находимся, чтобы совместно с подразделениями Северного флота обеспечить соблюдение национальных интересов Российской Федерации.

– Какие задачи возложены в связи с вышесказанным на Пограничное управление и как они решаются?

– Учитывая, что в зоне нашей ответственности находятся обширные морские пространства, в основу формирования современной системы охраны положен зонально-бассейновый принцип осуществления пограничной деятельности.

От границы с Норвегией до полуострова Таймыр мы осуществляем контроль во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации в акваториях Баренцева, Белого и Карского морей.

Корабельный состав управления постоянно находится в морских пространствах, примыкающих к архипелагу Шпицберген, с задачей контроля над промысловой деятельностью российских судов в данном регионе, а также в районе регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации.

Рост изыскательской, промысловой, туристической и иной деятельности в морях Северного Ледовитого океана, в первую очередь в акватории Севморпути, также ставит перед нами задачи, связанные с организацией поисково-спасательной деятельности на море. Приведу только два примера.

Земля Франца-Иосифа – самая северная и самая отдалённая от материка территория России, на которой находится пограничное отделение «Нагурское» – один из островков цивилизации на сотни километров вокруг.

Именно здесь 10 июля 2016 года успешно завершилась уникальная операция по спасению жизни члена экипажа пассажирского судна Sea Spirit. По прибытии в залив Дежнёва острова Земля Александры капитан судна обратился за помощью к пограничникам – возникла реальная угроза жизни одного из членов команды, которому требовалась неотложная хирургическая операция.

В сложившейся непростой ситуации было принято, как выяснилось позже, единственно верное решение – доставить больного на берег и провести операцию. Спустя несколько часов проведённая в медицинском блоке пограничного отделения штатными медработниками операция успешно завершилась. По мнению врачей, промедление могло стоить матросу жизни.

3 октября 2016 года в дежурную службу Пограничного управления поступила информация, что плавсредство с рыбаками на борту терпит бедствие в Кольском заливе неподалёку от мыса Летинский и просит о помощи. Катер затонул, и люди в резиновой лодке остались один на один с бушующим Баренцевым морем. Погодные условия были очень сложными, но, несмотря на это, во взаимодействии с кораблями и авиацией Северного флота они были обнаружены и подняты на борт пограничного катера. Всего же с начала 2016 года пограничники более двадцати раз приходили на помощь терпящим бедствие в море.

– Как вы уже сказали, 12 декабря Пограничное управление будет отмечать 95-летие с начала пограничной деятельности в Арктике, то есть фактически дату своего рождения. А юбилей хороший повод оглянуться назад, подытожить сделанное…

– Несмотря на многократные структурные изменения за столь богатую историю управления, нам удалось сделать главное – сохранить кадровый потенциал. Сегодня у нас много молодёжи. Но мы бережно относимся и к опыту ветеранов. Очень тесно сотрудничаем с ветеранскими организациями в Мурманске, Архангельске, Воркуте. Совместно с ними проводим комплекс мероприятий в рамках, социальная поддержка ветеранов и военно-патриотической работы с молодёжью с учётом лучших традиций, а также накопленного опыта службы в условиях Крайнего Севера и Заполярья. Особо благодарен за это руководителям ветеранских организаций Георгию Николаевичу Железникову, Александру Ивановичу Жекову, которые своим энтузиазмом и огромным авторитетом сплачивают ветеранов всех поколений.

Выражаю большую признательность командованию Северного флота, руководству арктических субъектов Российской Федерации, руководителям предприятий и организаций за поддержку пограничников, а также за последовательную реализацию системы мер, направленных на укрепление пограничной безопасности регионов в западном районе Арктики.

Искренне поздравляю ветеранов и сотрудников со знаменательным днём в истории Пограничного управления и Арктического региона в целом. Это праздник не только наш. Не зря же говорят: границу своей страны охраняет весь народ.



