Новое поприще кадет

В Центральном музее Великой Оте­­чественной войны 1941–1945 гг. кадеты корпуса Следст­венного комитета Российской Фе­дерации полным составом торжественно дали клятву юнармейца.

В мероприятии приняли участие председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ генерал-майор Михаил Смыслов, председатель Комитета Государственной Думы по обороне, руководитель московского отделения «Юнармии» Герой Российской Федерации генерал-полковник Владимир Шаманов.

Директор Кадетского корпуса Герой Советского Союза генерал-майор юстиции Игорь Запорожан отметил, что вступление в ряды юнармейцев приурочено к знаменательным датам истории России: Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского, чьим именем назван Кадетский корпус, и Дню Героев Отечества.

– Кадеты ещё раз подтвердили свою готовность следовать лучшим традициям наших предков: верить в своё Отечество, беззаветно служить Родине, знать её историю, гордиться подвигами отцов и дедов, – подчеркнул он.

В Зале Славы музея кадеты торжественно поклялись всегда быть верными Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, стремиться к победам в учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества.

Командир отряда «Юнармия» Кадетского корпуса вице-младший сержант Иван Данилов принял флаг юнармейского движения.

Генерал-майор Михаил Смыслов отметил, что вступление в ряды «Юнармии» – важный день в жизни воспитанников Кадетского корпуса. Кадеты выходят на новый уровень, который требует более высокой ответственности, требовательности к себе.

– Вы дали клятву юнармейца в день, когда 75 лет назад уже шло контрнаступление под Москвой. Вы продолжаете славные традиции, участвуя в добрых делах, – обратился к новоиспечённым юнармейцам генерал-майор Михаил Смыслов.

В Зале Славы музея кадеты торжественно поклялись всегда быть верными Отечеству и юнармейскому братству

Председатель Следственного комитета отметил, что после получения знаков Всероссий­ского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на кадет возлагаются новые обязанности. Вручая знаки, генерал юстиции Российской Федерации Александр Бастрыкин говорил каждому юнармейцу: «Служи честно и с достоинством».

– Мы хотели бы выразить огромную благодарность министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу за инициативу воссоздания юнармейского движения. К счастью, годы безвременья прошли и у нашей российской молодёжи и в школах, и кадетских корпусах, и высших учебных заведениях вновь возрождается интерес к истории нашего Отечества, к нашим славным боевым и трудовым традициям, желание принести пользу нашей великой Родине.