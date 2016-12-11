Здесь танки возвращают в строй

Танковые войска – главная ударная сила Сухопутных войск и мощное средство вооружённой борьбы. Современный танк – сложный боевой комплекс. Но даже он, защищённый бронёй и могучий на вид, как любой живой организм, подвержен «недомоганиям» и не застрахован от «травм»-поломок. Люди в подобных случаях попадают в больницу, а как «лечится» многотонная боевая техника, пожалуй, знает лишь узкий круг посвящённых.

Корреспондент «Красной звезды» побывал на одном из предприятий, где возвращают в строй танки и бронемашины, – на 163-м бронетанковом ремонтном заводе, расположенном в станице Кущёвской Краснодарского края.

Справка. АО «163-й БТРЗ» входит в акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» – одно из ведущих производственных объединений оборонно-промышленного комплекса России. Компания находится в сотне крупнейших мировых производителей оружия и производит самый широкий спектр современной бронетехники, включая гордость отечественной «оборонки» – танки Т-90 и «Армата».

Второе рождение боевых машин

С первых минут встречи управляющий директор бронетанкового ремонтного завода Владимир Мартынов предложил вместе с главным инженером Сергеем Зубковым пройтись по производственным площадям, самому всё увидеть и пообщаться с людьми непосредственно в цехах.

– Там разговор будет более предметным, многие вещи станут понятнее, – пояснил директор.

Масштабы ремонтного предприятия впечатляют. В огромных цехах одновременно находятся десятки танков и боевых машин пехоты, но уже не таких грозных на вид, какими мы привыкли их видеть в армейском строю.

Как и в любом автосервисе, бронетехнику сначала тщательно моют, затем «разувают», снимая натруженные гусеницы. На следующих этапах по мере продвижения по технологической цепочке рабочие аккуратно демонтируют всё вооружение, силовую установку, трансмиссию и различное навесное оборудование, пока не останется один металлический корпус, в котором уже практически не узнать Т-72 или БМП-2.

Процесс воссоздания первоначального облика бронированной машины происходит в обратном порядке. Отремонтированные либо новые детали, полученные от других заводов-изготовителей или сделанные своими силами, постепенно занимают свои места. Устанавливаются двигатели, укладывается проводка, монтируются прицелы и всё, что предусмотрено конструкцией и без чего боевая машина не сможет выполнить свою задачу.

Затем следует заправка, и практически заново рождённые машины отправляются на стендовые и полигонные испытания. Лишь после того, как все выявленные недостатки будут устранены и стальные корпуса вновь выкрашены, представитель военной приёмки придирчиво всё проверит и сделает своё заключение, танк или боевая машина пехоты отправляется заказчику и становится в строй.

– Чтобы провести капитальный ремонт танка Т-72, необходимо осуществить более 2000 технологических операций, которые могут занимать от нескольких минут до многих часов, – пояснил главный инженер БТРЗ, комментируя увиденное. – Это в теории всё просто. На практике бывает сложнее. Многое зависит от смежников. Иной раз приходится принимать неординарные решения, чтобы в срок выполнить заказ.

Впрочем, уже в скором времени многое кардинально изменится, – убеждён Сергей Михайлович, с гордостью демонстрируя новый, сверкающий свежей краской и необычайно светлый демонтажно-монтажный цех, построенный в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы».

Когда он будет полностью введён в эксплуатацию, значительно повысится качество работ, сократятся издержки. Современное оборудование преимущественно отечественных производителей позволит освоить ремонт новых видов техники, включая Т-90. Уже не надо будет перевозить тяжёлые танковые корпуса и башни из цеха в цех. Вся технологическая цепочка замкнётся в одном помещении – от подачи неисправных машин до выхода их своим ходом. Количество выпускаемой техники вырастет в несколько раз, – заверил главный инженер. – Также более чем вполовину увеличится число деталей, изготавливаемых на месте, что позволит уменьшить зависимость от внешних факторов и снизить себестоимость продукции. Кроме того, появится ещё около 50 вакансий, – отметил собеседник. – Помимо прекрасно оборудованных рабочих мест, в новом цехе также предусмотрены уютные зоны отдыха с уголками психологической разгрузки.

Чтобы провести капитальный ремонт танка Т-72, необходимо осуществить более 2000 технологических операций

Как пояснил главный инженер, завод, не дожидаясь перемен, уже сегодня демонстрирует значительные успехи. В качестве примера он рассказал, как инженеры и рабочие с воодушевлением и самоотверженностью трудились, выполняя ответственный контракт – капитально отремонтировали 30 единиц БМП-2 и подготовили их к участию в конкурсе «Суворовский натиск» «Армейских международных игр». Все причастные к этому большому делу понимали, что на их плечи легла ответственность за авторитет не только родного завода, но и Вооружённых Сил России в целом. Заводские специалисты сработали на отлично и в цехах, и непосредственно в поле, оперативно устраняя в ходе состязаний возникавшие неисправности – техника работала на пределе возможностей. По завершении «натиска» российская команда, занявшая 1-е место, горячо поблагодарила заводчан за подготовку машин, разделяя с ними частицу своей победы.

Броня и люди

Улучшению условий труда как одного из ключевых факторов повышения эффективности производства и качества продукции в последнее время на заводе уделяется всё больше внимания. Об этом важном направлении деятельности рассказала председатель профсоюзного комитета завода Светлана Бектемирова.

– У руководства БТРЗ есть чёткое понимание, что целенаправленная работа с людьми также необходима, как модернизация производства и совершенствование материально-технической базы.

– Договариваемся, – уверенно ответила руководитель заводского профсоюза на вопрос, как строятся отношения с администрацией. То, что это действительно так, подтверждали многие собеседники.

– Мнение коллектива учитывается во всех аспектах деятельности завода. Открытая политика руководства по отношению к трудовому коллективу обеспечивает администрации поддержку даже тогда, когда иной раз приходится принимать не очень популярные, но необходимые решения, – заверила Светлана Николаевна.

Она убеждена: это стало возможным благодаря тому, что люди увидели реальные и качественные изменения в лучшую сторону. Много делается для создания комфортных условий работы и полноценного отдыха, поддержания здоровья работников. Гордость завода – уютная и, что немаловажно, недорогая столовая. На территории имеется магазин, прекрасно оборудованный медпункт.

Заботится предприятие и об отдыхе своих работников, продолжила рассказ профсоюзный лидер. Регулярно проводятся праздники для взрослых и детей, дни открытых дверей. Заводская спортивная команда – неизменный участник и призёр всех районных и региональных состязаний по различным видам спорта.

Светлана Николаевна также рассказала, как профсоюз совместно с администрацией проводит работу, направленную на повышение престижа завода, рабочей профессии.

– Более 40 процентов сотрудников предприятия – молодёжь. Условия труда, заработная плата, возможность внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны всё больше привлекают молодые кадры, – рассказывала собеседница, пока мы осматривали объекты на территории БТРЗ.

Она также отметила, что подавляющее большинство вновь поступающих на завод – ребята, отслужившие в рядах Вооружённых Сил, тем более что многим и переучиваться не надо. Так же, как в армии, они имеют дело с вооружением, работают механиками-водителями, находят применение другим навыкам, полученным в период службы. С целью стимулирования этого процесса бывшим военнослужащим время службы засчитывается в заводской трудовой стаж.

Кроме того, на заводе широко развито наставничество, всемерно поддерживаются и поощряются трудовые династии. Как поделилась председатель профкома, на сегодняшний день на предприятии трудятся представители двадцати династий. На смену старшему поколению приходят сыновья и даже внуки, в ряде случаев занимая более высокие должности благодаря полученному образованию.

– Очень люблю технику. Да и работа на оборонном предприятии во благо страны вызывает чувство гордости и уверенности в завтрашнем дне, – поделился Евгений Денисюк, инженер автоматизированных систем управления, пришедший после вуза на завод месяц с небольшим назад.

Его поддержал отец, Юрий Иванович, слесарь бронированных машин, ветеран труда и БТРЗ, более 22 лет отдавший родному заводу:

– Сегодня для молодых есть большие перспективы. Внедряются современные технологии. Работать стало интереснее, и условия труда гораздо лучше, чем раньше. Когда мы уйдём, будет кому передать наше дело, – уверен ветеран.

О том, как на заводе заботятся о старшем поколении и чтут свою историю, удалось убедиться в музее 163-го БТРЗ. Его вдохновитель и хранитель Виктор Иванович Камынин увлечённо рассказал о прошедших и сегодняшних днях предприятия и людях, принёсших ему заслуженную славу.

История сегодняшнего АО «163-й БТРЗ» берёт начало в далёком 1948 году, с момента формирования 237-й военной мастерской. Обо всём этом хранитель музея рассказал в своей книге «Броня и розы», ставшей летописью бронетанкового ремонтного завода. Не менее интересна и музейная экспозиция под открытым небом, на которой представлены образцы техники, в разные годы

проходившие восстановление и ремонт, включая и легендарный Т-34.

Как проинформировал Виктор Иванович, благодаря вводу в строй новых производственных площадей планируется расширение музея и обновление экспозиции.

– Через некоторое время происходящее сегодня также станет историей и об этом должны знать потомки, – уверен ветеран завода и его летописец.



Современное оборудование преимущественно отечественных производителей позволит освоить ремонт новых видов техники, включая Т-90. Количество выпускаемой техники вырастет в несколько раз

Новые перспективы завода

Вновь встретиться с управляющим директором довелось лишь в самом конце дня – настолько плотный рабочий график руководителя предприятия. Как рассказывали сотрудники завода, в кабинете его застать трудно, в основном во время производственных совещаний и после 18 часов, когда он рассматривает поступившие за день документы. Гораздо чаще его можно увидеть в цехах, среди ремонтируемой техники. Владимир Владимирович – танкист, прошедший служебный путь от заместителя командира танковой роты по технической части до директора бронетанкового ремонтного завода. Так что технику и технологические процессы её восстановления знает досконально, и от его внимания не ускользнёт ни одна мелочь, связанная с ремонтом. Как поделились некоторые рабочие, в такие моменты они могут запросто обсудить с директором любую техническую проблему непосредственно у ремонтируемого танка или БМП.

– В целях реализации концепции обеспечения эксплуатации образцов вооружения, военной и специальной техники на всех стадиях жизненного цикла, одобренной Президентом Российской Федерации в 2014 году, АО «163-й БТРЗ» был включён в интегрированную структуру АО «НПК «Уралвагонзавод», – начал рассказ Владимир Владимирович. – Должен подчеркнуть, что в этой связи наше предприятие обрело второе дыхание и чёткие, реальные перспективы дальнейшего развития и совершенствования. Завод стал работать более динамично, получая поддержку как в части загрузки производственных мощностей заказами на ремонт бронетанковой техники, так и по линии взаимодействия с родственными предприятиями в рамках кооперации. Дальнейшим развитием данной интеграции должно стать создание на базе 163-го БТРЗ регионального комплексного сервисного центра, входящего в систему региональных центров по послепродажному сопровождению в войсках изделий, выпущенных предприятиями, входящими в АО «Уралвагонзавод». Кроме того, совместное участие в ФЦП даёт нам возможность совершить ощутимый технологический прорыв, направленный на совершенствование производства, как в плане увеличения производственной мощности завода, так и в плане повышения надёжности восстанавливаемой боевой техники, что, безусловно, будет достойным вкладом нашего коллектива в дело укрепления обороноспособности государства.

– В связи с этим, хочу особо отметить, – продолжил руководитель БТРЗ, – что без формирования нового уровня трудовых отношений, основанных не только на получении сотрудником вознаграждения за работу, но и на его осознании персональной причастности к большому государственному делу, понимания сути и значимости выполнения стоящих задач, кардинальных успехов добиться невозможно. Поэтому одним из важных этапов

развития завода считаю создание коллектива единомышленников, причём не только руководящего звена, но и среди инженерно-технического персонала и рабочих. Есть уверенность, что такой коллектив у нас формируется.

В качестве доказательства Владимир Владимирович привёл пример, когда рабочие и инженеры совершили трудовой подвиг, в кратчайшие сроки выполнив сложнейшее государственное задание, суть которого заключалась в освоении нового, ранее не осуществлявшегося на заводе капитального ремонта танка Т-72.

– Люди выкладывались на сто процентов, не считаясь с личным временем, особенно на завершающем этапе, – вспоминает директор. – Конечно, помощь специалистами, технологиями и ресурсами оказали другие предприятия под руководством дивизиона спецтехники корпорации «Уралвагонзавод», возглавляемого Вячеславом Гилфановичем Халитовым, что в очередной раз доказало правильность принятого решения по объединению. Но всё-таки именно благодаря самоотверженности и профессионализму наших рабочих и инженеров поставленную задачу удалось решить.

Рассказывая об этом, ди­ректор умолчал, что вместе с подчинёнными практически круглые сутки в цехах нахо­дился и он, пока последний капитально отремонтированный танк не вышел за ворота завода.



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Деятельность 163-го бро­нетанкового ремонтного завода в рамках АО «НПК «Уралвагонзавод» открывает расположенному в станице Кущёвской предприятию новые перспективы для роста и развития, повышения конкурентоспособности, в том числе и на международном рынке вооружений. Важно и то, что коллектив это понимает и будет наращивать усилия во имя процветания родного завода и корпорации, своим трудом крепя боеспособность нашей армии и безопасность России.



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