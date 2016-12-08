В новом статусе

Президент Российской Федерации

Владимир ПУТИН:

«Прямая обязанность командного состава – максимально учитывать опыт военной операции в Сирии в дальнейшей работе по военному строительству, по оснащению армии и флота перспективными образцами вооружения и техники».

Поздравив генералов и адмиралов с назначением на высшие должности и присвоением очередных воинских и специальных званий, Владимир Путин отметил, что обретение присутствующими военачальниками нового статуса и новых полномочий поможет им решать более сложные и масштабные задачи, добиться на вверенных участках значимых для страны результатов.

Подтвердив неизменность курса на укрепление обороноспособности страны, модернизацию и техническое переоснащение Вооружённых Сил, глава государства констатировал качественный рост возможностей армии и флота. Убедительным свидетельством этого, по его словам, стала военная операция против террористов в Сирии.

– Она продемонстрировала слаженную работу частей, подразделений и, что очень важно, высокий боевой дух личного состава, – подчеркнул Верховный Главнокомандующий. – Рискуя своей жизнью, российские военнослужащие делают всё, чтобы помочь сирийской армии в борьбе с террористами, чтобы спасти жизни мирных граждан.

К сожалению, не обходится без потерь. 5 декабря в Сирии погибли военные медики сержанты Надежда Владимировна Дураченко и Галина Викторовна Михайлова. На следующий день после тяжёлого ранения, полученного накануне в результате обстрела террористов, скончался полковник Руслан Викторович Галицкий.

Прямая обязанность командного состава – максимально учитывать опыт военной операции в Сирии в дальнейшей работе по военному строительству

По предложению Владимира Путина все присутствующие почтили их память минутой молчания. Глава государства поручил Министерству обороны представить павших товарищей к государственным наградам и сделать всё для поддержки их близких…

Отметив, что многие из присутствующих в Георгиевском зале Кремля генералов и адмиралов принимали и принимают непосредственное участие в решении задач в Сирийской Арабской Республике, Верховный Главнокомандующий потребовал:

– Прямая обязанность командного состава – максимально учитывать опыт военной операции в Сирии в дальнейшей работе по военному строительству, по оснащению армии и флота перспективными образцами вооружения и техники.

Напомнив о важности повышения уровня подготовки войск и качества выполнения учебно-боевых задач, глава государства подчеркнул, что безопасность России, спокойствие наших граждан прямо зависят от эффективности работы всего силового блока страны. Говоря о роли каждой силовой структуры, президент высказал также некоторые оценки их деятельности.

– Наступательно и решительно действует Федеральная служба безопасности, – с удовлетворением констатировал Владимир Путин. – Так, на отлично выполнена одна из важнейших задач года – обеспечение безопасности в период подготовки к проведению выборов в Государственную Думу седьмого созыва.

Кроме того, сообщил президент, за 10 месяцев 2016 года благодаря ФСБ предотвращено свыше 30 преступлений террористической направленности, в том числе 10 терактов.

Отметив важную роль в защите наших национальных интересов, которая принадлежит Службе внешней разведки, Владимир Путин обратил внимание нового руководства СВР на необходимость в полной мере учитывать динамичные изменения в международной обстановке, повышать технический и аналитический потенциалы службы.

Глава государства выразил уверенность в том, что личный состав созданной в 2016 году

Росгвардии, предназначенной для защиты конституционного строя, борьбы с экстремизмом, охраны общественного порядка и контроля за оборотом оружия, обеспечит безупречное выполнение этих задач.

– Значительной отдачи ожидает общество и от работы органов внутренних дел, – отметил Владимир Путин, обозначив ряд приоритетов в деятельности МВД: беспощадная борьба с криминалом и коррупцией, повышение безопасности на дорогах.

В числе ключевых направлений работы прокуратуры глава государства назвал надзор за соблюдением законности в социальной сфере, потребовав от прокурорских работников держать на постоянном контроле вопросы, связанные со своевременной выплатой заработной платы и пособий.

Отметив важную роль в правоохранительной системе Следственного комитета, к компетенции которого отнесены расследования наиболее опасных видов преступлений, президент выразил уверенность в том, что сотрудники СКР будут эффективно выполнять свои задачи, а именно готовить выверенную доказательную базу для вынесения затем объективных, справедливых судебных решений.

– Весомый вклад в обеспечение национальной безопасности вносит Федеральная служба охраны, – продолжил Владимир Путин. – Не сомневаюсь, что вы и впредь будете действовать эффективно и ответственно.

Глава государства дал высокую оценку действиям в уходящем году и сотрудников МЧС. Они, отметил президент, грамотно действовали при тушении лесных пожаров в Сибирском федеральном округе, экстренной подаче тепла и света на социальные объекты Крыма и Севастополя, доставили гуманитарные грузы более чем в десять государств мира, помогли бороться с последствиями стихии в Португалии, Италии, других странах. Большую помощь МЧС оказывает и мирным жителям в Сирии.

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний Владимир Путин напомнил о важности неукоснительного соблюдения требований к условиям содержания осуждённых, а также повышения надёжности охраны следственных изоляторов и исправительных учреждений за счёт внедрения современных технологий.

В завершение Владимир Путин ещё раз поздравил приглашённых в Кремль с новыми должностями и званиями, выразил уверенность в том, что они оправдают высокое доверие, и пожелал им здоровья и новых успехов по службе.