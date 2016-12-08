Покой ему и не снится

Вертолётчик Сергей Палагин мог найти себя во многих сферах деятельности. Но, отклонив ряд предложений, суливших престиж и выгоду, он на общественных началах взялся за воспитание молодёжи.

Сегодня Сергей Палагин – войсковой старшина (казачий полковник) Кубанского казачьего войска, заместитель председателя Краснодарской краевой Ассоциации Героев, член регионального совета организации «Боевое братство» и один из активистов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». И во всех этих ипостасях он решает важнейшую задачу, которую сам себе и поставил, – занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Потому что ключевой проблемой России считает не экономический застой, политическую изоляцию или санкции, а потери в духовной сфере. Хотя, по его мнению, идеология русского духа (причём без экивоков на национальности и географическую дислокацию) существовала и существует все эти годы. По мнению Героя России Палагина, это и есть основа российской государственности. Именно поэтому Сергей активно поддержал идею создания движения «Юнармия» и принял участие в его становлении на Кубани. Он уверен: растёт достойная смена тем, кто мечтает о свободной, сильной и процветающей России. Нужно лишь правильно с ней работать. А иначе завтра рядом с тобой в армейском строю, на серьёзных государственных должностях, у школьных досок и на институтских кафедрах окажутся «чужие».

– На Кавказе я много раз был свидетелем, как по-настоящему любят Родину: до самоотречения и самопожертвования, – говорит Сергей. – Именно на таких примерах мужества и отваги и нужно прививать молодёжи патриотизм.

Говоря о ратных подвигах, Сергей подразумевает современных российских солдат и офицеров. Он ведь и сам из их числа, кавалер многочисленных наград, среди которых три ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «За военные заслуги», медаль Нестерова. Ну и, конечно же, главный символ его личной храбрости и боевого мастерства – Золотая Звезда Героя России, которой офицер был отмечен в 36 лет. Сергей Палагин участвовал в ряде операций в «горячих точках», сражался на двух кавказских войнах, совершил более двух с половиной тысяч боевых вылетов. А ещё вместе со своим экипажем вертолёта Ми-8 спас сотни наших парней. Одних вырвал из окружения под обстрелом, другим вовремя доставил подкрепление и боеприпасы.

Герой России активно поддержал идею создания движения «Юнармия» и принял участие в его становлении на Кубани

После увольнения в запас Палагин переучился и получил право летать на гражданских «вертушках». Посыпались заманчивые предложения поработать, в том числе и за рубежом. Но Сергей деликатно, но настойчиво от них отказался. И на родине дел было по горло. В 1996-м при штурме Грозного Сергею довелось поддерживать действия казаков-добровольцев из Ермоловского мотострелкового полка. Позже именно они пригласили «ангела-хранителя» в свои ряды. Теперь Сергей не мыслит себя вне казачества.

– На Кубани создано множество казачьих классов, в которые ребятня попадает с приходом в школу. А в 16 лет молодые казачата привлекаются в казачьи общества, где с ними планово проводится допризывная подготовка. Отсюда и высококачественный призывной контингент для Российской армии, - поясняет помощник атамана Екатеринодарского районного казачьего общества войсковой старшина Палагин.

И это не преувеличение. Призванные из Краснодарского края новобранцы, особенно представители Кубанского казачьего войска, действительно высоко ценятся в войсках. Они успешно вливаются в части специального назначения и ВДВ, котируются в Президентском полку и Пограничной службе ФСБ России, всегда востребованы в ВМФ и Росгвардии. Да и разве может быть иначе, если в их становлении участвуют такие люди, как Герой России Сергей Палагин, постоянно внушающий парням, что герой – это обычный человек, возможно, даже их сверстник, товарищ, сосед, но как-то особенно ответственно любящий Родину.