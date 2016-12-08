Прикрыл товарищей собой

Золотой Звездой отмечены подвиги многих россиян: военнослужащих и космонавтов, разведчиков и спасателей. Немало среди героев и сотрудников ОМОНа. Артём Гармаш – один из них. Подвиг он совершил в Северо-Кавказском регионе.



Спецназ МВД используется там, где сложнее всего: при обеспечении безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, при освобождении заложников, захвате особо опасных преступников.

Контртеррористическая операция, проходившая на Северном Кавказе, уже достояние истории. Но полностью искоренить боевиков, к сожалению, не удаётся до сих пор. Поэтому бойцам правопорядка периодически приходится вступать с ними в схватку. О деталях таких спецопераций мы узнаём лишь спустя время.

15 сентября 2012 года сотрудники республиканского МВД, находившиеся в служебной командировке в Республике Дагестан, в очередной раз рисковали жизнями. В тот злополучный день группа, в которую входил прапорщик Артём Гармаш, проверяла оперативную информацию. Согласно полученным данным в здании детского сада селения Хутрах Цунтинского района может находиться огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты взрывчатого вещества. При досмотре одного из помещений, неожиданно прогремел взрыв. Оказалось, что в здании прячутся боевики. Они открыли шквальный огонь из автоматического оружия. Артём Гармаш оказался ближе всех к комнате, в которой находились бандиты.

Прапорщик Артём Гармаш своим предсмертным подвигом спас 10 сослуживцев

Не растерявшись, он мгновенно открыл ответный огонь. При боестолкновении были ранены несколько полицейских, один – очень тяжело. Прапорщик Гармаш, прикрывая огнём отход своих товарищей, обеспечил эвакуацию раненого. При том, что и сам получил тяжёлые ранения. Но выйти в те секунды из боя – означало оставить без прикрытия сослуживцев. Поэтому омоновец продолжал огневую дуэль с превосходящим по численности противником. Внутри тесного здания не было возможности менять позиции. Этим и воспользовались боевики. Осколками брошенной ими гранаты отважный боец был буквально иссечён, но ещё какое-то время не давал террористам поднять головы, по-прежнему поливая их свинцом. И выполнил главное – спас 10 своих товарищей. В ходе боестолкновения бандгруппа из 5 боевиков во главе с лидером местного бандподполья была уничтожена.

Имя прапорщика Артёма Гармаша высечено на Памятной доске МВД России по Республике Адыгея. Кроме того, решено присвоить имя Героя одной из новых улиц Майкопа. Впрочем, и без этого сослуживцы всегда будут помнить отважного омоновца, пришедшего в отряд в 2003 году. В ходе многочисленных командировок Артём всегда показывал пример товарищества и преданности долгу. В личном деле прапорщика Гармаша нет ни единой записи о взыскании. Зато поощрений множество. За свой последний и главный поступок в жизни Артём удостоился звания Героя России.