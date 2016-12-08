Легендарная рота

В семье Героя России Юрия Яковлева военная служба - дело привычное. Прадеды прошли через Первую мировую, один из них вернулся с Георгиевским крестом. Отец мамы погиб в боях Великой Отечественной, второй дед, отвоевав танкистом, вернулся с наградами и инвалидностью. Двоюродный брат Юрия тоже имеет боевые награды, за Афганистан. Племяннику же довелось пройти через бои на Северном Кавказе. Поэтому, как говорит майор запаса Яковлев, и проблемы с выбором профессии у него не было: в Челябинское танковое училище поступил сразу после школы, как говорится, «по любви» к армии и броне.

Распределение лейтенант Яковлев получил в стреляющий тогда Северо-Кавказский военный округ. Три года службы в мотострелковом полку в Ингушетии дали основательный офицерский закал – командиром танкового взвода, замкомроты по вооружению. Потом последовал перевод во Владикавказ командиром роты в отдельный танковый батальон. Служил Яковлев вдохновенно, о чём говорит признание его роты лучшей в 58-й армии.

А потом в его жизнь ворвалась война. Танковая рота капитана Яковлева прямо с тактического учения ушла по тревоге в Южную Осетию в первые часы 8 августа 2008 года. В 12 километрах от столицы Южной Осетии танкисты Яковлева приняли первый бой – подавили огневые точки врага, мешавшие продвижению по дороге. А буквально через несколько часов их батальонная тактическая группа на окраине Цхинвала была атакована превосходящими силами противника.

Используя внезапность, артиллерию и танки, враг пытался расстроить наши походные порядки. Четыре танка из роты капитана Яковлева выдвинулись на самое острие боя, умело сочетая манёвр и огонь, обеспечили выход из-под обстрела двух мотострелковых рот. А часа через два капитан Яковлев со своими танкистами выполнил очередную задачу – прорвался в расположение наших миротворцев и укрепил их оборону. Пленные грузинские солдаты потом признавались, что этот танковый прорыв поверг их в ужас – у одной грузинской семьдесятдвойки разрывом снесло башню, две БМП превратились в факелы, а один БТР просто был опрокинут таранным ударом нашей семьдесятдвойки. Прорываясь к миротворцам, танкисты израсходовали большую часть боеприпасов. Так что в обороне они стреляли оставшимися осколочными снарядами, накрывая ими не только пехоту – два грузинских танка тоже сгорели у ворот миротворческого батальона. Тогдашний комбат миротворцев Константин Тимерман так вспоминает об этом одном из решающих моментов обороны :

– Когда в ста метрах появились два грузинских танка, я знал, что у наших танкистов кончились снаряды, и попросил Яковлева, чтобы он припугнул супостата хотя бы «бронёй». Юра прыгает в танк - и туда. Рёв двигателя, пыль, дым выхлопа, разрывы, лязг гусениц – он под огнём их «на арапа» брал минут пятнадцать. Не выдержали такой психической атаки грузины, отошли. А Юрий вернулся на ободранной машине, потом четыре попадания в лобовую часть его танка мы насчитали. И говорить с ним пришлось громче обычного – подсадило уши разрывами.

Подвиги танкистов роты капитана Яковлева отмечены двумя Звёздами Героя России, двумя орденами Мужества, двумя медалями «За отвагу» и тремя медалями Суворова

Можно, конечно, считать этот тактический ход результатом отчаяния, но, скорее всего, в нём было немало и точного расчёта опытного танкиста, знающего свою машину, уверенного в её надёжности и умеющего искусно применить танк в бою. Кстати, потом этот же тактический приём применил и командир танка из роты Юрия Яковлева сержант Сергей Мыльников. «Пустым» Т-72 он подавил две огневые точки противника и разогнал изготовившееся к атаке подразделение грузинской пехоты. А как известно, чтобы командирский принцип «делай, как я» работал, ему должна предшествовать прелюдия – подчинённые должны уметь «так делать» и не терять самообладания в условиях смертельной опасности.

Как военный профессионал, Юрий Яковлев отдаёт должное выучке грузинских танкистов в тех боях. Стреляли они метко и манёвру обучены были хорошо, умело выбирали позиции. Правда, опасались прямого боя: как только наши танкисты шли на сближение, они отступали, действовали только после арт­обработки поля боя. Предпочитали наваливаться трое на одного, хотя их танки чешского и украинского производства были новее наших.

В представлении капитана Яковлева к званию Героя России есть такая строка: «Проявил мужество и героизм при выполнении воинского долга...» Безусловно, героических поступков в те боевые дни офицер совершил немало. Но главный его подвиг заключается, наверное, в том, что, возглавляя на войне танковую роту сокращённого состава – 15 бойцов и 5 танков, в конце её он доложил о потере одной боевой машины и одном раненом подчинённом, который вскоре вернулся в строй. При этом танкисты Яковлева уничтожили 19 бронеобъектов противника и спасли десятки жизней наших бойцов. Их подвиги отмечены двумя звёздами Героя России, двумя орденами Мужества, двумя медалями «За отвагу» и тремя медалями Суворова.

Служба после тех событий у Юрия складывалась успешно: он стал начальником штаба, а затем заместителем командира батальона, получил звание майора. Но оргштатные мероприятия в начале нынешнего десятилетия поставили точку в карьере боевого офицера. Сейчас он живёт и работает на Кубани, воспитывает двух сыновей, ведёт активную военно-патриотическую работу. И мечтает вернуться в воинский строй.