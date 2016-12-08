Запад пытается «купить время»

Ситуация в Сирии стала главной темой переговоров, которые провёл в Гамбурге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров со своими американским и германским коллегами Джоном Керри и Франком-Вальтером Штайнмайером. Необходимость этих встреч диктовали как обстановка, которая меняется в Алеппо практически ежечасно, так и различные подходы к ней России,

США и ФРГ.

Нельзя не обратить внимания на то, что правительства ведущих стран Запада растеряны: их первоначальная цель свергнуть сирийского президента Башара Асада оказалась недостижимой, а что делать дальше, они, судя по всему, не знают. А посему пытаются тянуть время. Вот и Франк-Вальтер Штайнмайер настаивал на немедленном прекращении огня в Алеппо. Он также призвал к открытию гуманитарного доступа и немедленной гуманитарной паузе и отметил «необходимость повторного вхождения в политический процесс». Россия же неоднократно утверждала, что режим перемирия уже не раз показал свою неэффективность – незаконные вооружённые формирования используют эти паузы, чтобы перегруппироваться и укрепить свой военный потенциал.

В этом же ключе прошли и переговоры Сергея Лаврова с главой госдепартамента США Джоном Керри. В начале этой встречи российский министр объявил о поддержке инициативы США от 2 декабря, которая предусматривает согласование маршрутов и сроков выхода всех отрядов боевиков из восточного Алеппо. Только после этого, по словам Лаврова, должно последовать перемирие.

Американские предложения от 2 декабря шли в русле подходов, давно отстаивавшихся российскими экспертами на переговорах с американцами. «Мы готовы немедленно направить наших военных экспертов, дипломатов в Женеву для того, чтобы вместе с американскими коллегами согласовать с учётом американских предложений такие совместные действия, которые обеспечат уход всех боевиков, без исключения, из восточного Алеппо, обеспечат беспрепятственные гуманитарные поставки жителям города и которые обеспечат налаживание нормальной жизни в восточном Алеппо», – отметил тогда российский министр.

Вместе с тем 5 декабря, когда уже всё было согласовано, госдепартамент США неожиданно отозвал своё предложение. Комментируя этот шаг, российский министр иностранных дел заявил о том, что Вашингтон умышленно затягивает переговорный процесс. По мнению Сергея Лаврова, таким образом американцы пытаются «купить время» для осевших в Алеппо боевиков, чтобы те могли перевести дух и пополнить запасы.

Подобное мнение также выразил президент Сирии Башар Асад, заявив, что сирийские власти всегда шли на перемирие, рассчитывая остановить кровопролитие, но эти паузы используются боевиками для перегруппировки сил. Призывы Соединённых Штатов к перемирию в Алеппо являются свидетельством того, что «их ставленники оказались там в затруднительном положении», подчеркнул глава сирийского государства. Победа правительственных сил в Алеппо, считает он, «нанесёт сильный удар по заговору региональных сил и Запада против Сирии».

Тем временем правительственные войска продолжают теснить боевиков в восточных кварталах Алеппо. Остатки бандформирований, разгромленных в старинных кварталах города, ушли в южные районы по специально выделенному 700-метровому коридору, примыкающему к средневековой цитадели. Командование вооружённых сил Сирии, как сообщает агентство ТАСС, согласилось на их выход из исторической части города, чтобы сохранить её от разрушений и спасти жизни оставшихся там мирных жителей. Бойцы правительственных сил и добровольческих формирований продолжают операцию по зачистке старинных кварталов.

Согласно карте города, представленной агентству ТАСС военно-информационной службой сирийской армии, в южной части Алеппо в руках боевиков остаётся лишь несколько районов (менее 10 кв. км), где оборудованы укреплённые пункты. Правительственные силы контролируют уже 85 процентов территории восточной части Алеппо, которая удерживалась бандформированиями с 2012 года.

Согласно ряду сообщений с места событий отряды исламистской коалиции «Фатх Халеб» прекратили сопротивление в обмен на право эвакуироваться в Идлиб. Однако другой экстремистский альянс «Джейш аль-Фатх» отказывается капитулировать и намерен сражаться до конца. Большую часть этого объединения составляют члены террористических группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») и «Харакат Нуриддин аз-Зинки». Что ж, если враг не сдаётся…