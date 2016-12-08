Он сказал: «До свидания!»

Календарный год для армейского футбольного клуба завершался поединком в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Красно-синие пожаловали в столицу Великобритании на знаменитый стадион «Уэмбли», где в противостоянии с лондонским «Тоттенхэмом» их устраивала только победа. В ином случае они прощались с еврокубками нынешнего сезона. Но в команде, среди болельщиков больше говорили не о футболе и решающей битве, а о тренерской отставке.

Что касается непосредственно событий, происходивших на поле, то всё сложилось ожидаемым образом. Москвичи, и без того ослабленные травмами и дисквалификацией, уже перед матчем потеряли двоих игроков основы – Вернблума и Фернандеса. В таких условиях добиться выездного успеха, когда в предыдущих пяти встречах не было ни одной победы, а англичанам армейцы и в родных стенах уступили, вряд ли представлялось возможным.

Леонид Слуцкий выиграл три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка страны

Тем не менее красно-синие боролись. Они даже сумели открыть счёт – на 33-й минуте Дзагоев воспользовался передачей Тошича. Но затем всё пошло наперекосяк, особенно это бросалось в глаза во втором тайме. С 38-й по 78-ю минуту в сетку ворот ЦСКА влетели три мяча, которые забили Алли, Кейн и… Акинфеев. Капитан команды в падении невольно послал ногой «снаряд» в свои ворота. При этом голкипер продлил столь печальную серию, пропустив в 43-м матче Лиги чемпионов подряд. Результат грустный – 3:1. Еврокубки остаются без ЦСКА.

Ожидаемой по сути, но неожиданной по времени стала новость, грянувшая накануне поединка в Лондоне. Клуб официально объявил об уходе с поста главного тренера Леонида Слуцкого. Слухи об этом упорно ходили в последнее время, заранее называлось даже имя преемника: им должен стать Виктор Гончаренко, белорусский специалист, возглавляющий «Уфу», но отработавший и в армейской дружине полгода. Все ждали соответствующего заявления после матча в Англии, но оно прозвучало днём раньше и, возможно, было призвано встряхнуть команду, дабы помочь ей добиться столь важного успеха. Не получилось.

ПФК ЦСКА на официальном сайте поблагодарил тренера за работу. Слова, конечно, дежурные по форме, но вряд ли таковы по содержанию. Леонид Слуцкий принял бразды правления 26 октября 2009 года. За семь с небольшим лет (или 2600 дней) вместе с командой он выиграл три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка страны. Это выдающийся показатель, он уже вошёл в историю как армейского, так и всего отечественного футбола. Напомним, что одной из первых встреч на посту наставника для Леонида Викторовича стала памятная битва на «Олд Траффорде» с «Манчестер Юнайтед», где «красные дьяволы» ушли от поражения только в компенсированное время. Символично, что и завершил этот этап своей карьеры Слуцкий именно в Англии матчем Лиги чемпионов.

На пресс-конференции в Лондоне Леонид Слуцкий сказал, что гордится работой в ЦСКА. Он также выразил уверенность в том, что не прощается с клубом, а говорит ему: «До свидания!» Безусловно, болельщики по праву могут гордиться тем, что их любимую команду возглавлял столь самобытный, непохожий на других, яркий, запоминающийся специалист, подаривший армейским почитателям немало поводов для обоснованной радости.

Посмотрим, как сложится дальнейшая судьба тренера, каким весной предстанет перед нами ЦСКА. Сейчас же очевидно одно: коллектив нуждается в усилении, причём на многих позициях. Да, сейчас в чемпионате России у ЦСКА промежуточное третье место, но это не значит, что красно-синие сохранят его в мае, если в составе не произойдёт существенных изменений. Иначе просто нет смысла ставить перед командой самые высокие задачи.

Фото Getty Images.