Центр военной мысли

Согласно Уставу, подписанному императором Николаем I в 1830 году, в Санкт-Петербурге «для образования офицеров к службе Генерального штаба и распространения военных познаний» при Главном штабе Его Императорского Величия была создана Императорская военная академия (с 1855 года – Николаевская академия Генерального штаба). Её торжественное открытие состоялось 26 ноября (8 декабря) 1832 года, в день ордена Георгия Победоносца. В последующем этот день и стал годовым праздником академии.

Начальник Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ

генерал-лейтенант Сергей КУРАЛЕНКО:

«Для слушателей факультета национальной безопасности и обороны государства введена стажировка на командных и штабных должностях в войсках (силах) и органах военного управления. Научно-педагогические работники академии привлекаются к чтению лекций в военных округах и на флотах, проведению стратегических учений, а также к выполнению задач в составе Координационного центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Это позволяет им укреплять связь с войсками и получать необходимый опыт для последующего его внедрения в образовательный процесс».

Прошедшие 184 года истории академии тесно связаны с судьбой нашего Отечества. Она неоднократно переименовывалась, изменялись направления и программы обучения слушателей, места её дислокации, но на всех этапах академия успешно решала свою главную задачу – готовила высококвалифицированные военные кадры для российских Вооружённых Сил и армий союзных государств.

До Февральской революции 1917 года академия подготовила около 4,5 тысячи офицеров корпуса Генерального штаба, а как ведущий научный центр Российской армии внесла решающий вклад в развитие отечественной военной науки и мысли.

С 1 сентября осуществлён переход к обучению слушателей академии по электронным учебникам, которые разработаны по всем учебным дисциплинам

С ней неразрывно связаны судьбы и творчество таких известных государственных деятелей и военных теоретиков императорской России, как Д.А. Милютин, Н.В. Медем, П.Я. Языков, Ф.И. Горемыкин, Л.И. Зедделер, Г.А. Леер, М.И. Драгомиров, Н.П. Михневич, Д.Ф. Масловский, Н.Н. Сухотин, А.Е. Снесарев, Н.Н. Головин и др.

Многие из них составили основу преподавательских и научных кадров академии в советское время, сохранив тем самым преемственность её лучших традиций и богатейшего опыта.

В период Гражданской войны в России Академия Генерального штаба Красной Армии, сформированная приказом Реввоенсовета (РВСР) от 7 октября 1918 года, в сложнейшей обстановке решала задачу подготовки военных кадров для вооружённых сил молодой Советской республики, внеся значительный вклад в защиту завоеваний Октября.

В августе 1921 года она была преобразована в Военную академию РККА с задачей подготовки кадров тактического уровня. Командиры и штабные работники оперативно-стратегического звена управления готовились на 9-месячных Высших военно-академических курсах (с 1931 года – на оперативном факультете с одногодичным сроком обучения), а в 1936 году было принято решение о воссоздании на базе факультета Академии Генерального штаба РККА.

В предвоенный период академия подготовила сотни выдающихся командиров и штабных работников. Многие из них стали известными военачальниками, крупными военными учёными, внёсшими большой вклад в становление и развитие советской военной науки. В числе выпускников академии были такие видные командиры и штабные работники, как А.И. Антонов, А.М. Василевский, И.Ф. Федько, В.С. Попов, К.А. Мерецков, В.Д. Соколовский, Ф.И. Толбухин, И.В. Тюленев, А.В. Хрулёв и многие другие. Выдающийся вклад в развитие военной теории внесли С.Г. Лукирский, А.А. Свечин, А.Е. Снесарев, В.К. Триандафиллов, С.Н. Красильников, Г.С. Иссерсон и др.

Великая Отечественная война многократно повысила требования к подготовке кадров высшего звена военного управления. В годы вой­ны в стенах академии (с апреля 1942 года – Высшей военной академии) прошли обучение и переподготовку более двух тысяч офицеров и генералов Красной Армии, которые составили кадровую основу командно-штабной системы фронтов, армий, корпусов и дивизий. С декабря 1944 года готовились руководящие кадры для военных формирований Югославии, Албании, Болгарии и Чехословакии. Учёными академии проделана огромная работа по обобщению опыта Великой Отечественной войны и развитию военной науки. Ими издано свыше двух тысяч научных трудов, учебников и пособий.

За выдающийся вклад профессорско-преподавательского состава академии в победу над нацистской Германией и её союзниками 4 мая 1945 года она была награждена орденом Суворова I степени.

В послевоенный период Высшая военная академия (с 1958 года – Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил СССР) активно включилась в решение новых задач, связанных с революцией в военном деле, реорганизацией и техническим переоснащением Вооружённых Сил.

Заслуги академии в подготовке высококлассных специалистов для вооружённых сил Советского Союза и стран Варшавского Договора, в развитии науки в послевоенные годы были отмечены высокими государственными наградами – орденами Ленина (1968 год) и Красного Знамени (1986 год).

Огромную роль Военная академия Генерального штаба сыграла в период формирования и становления военной организации Российской Федерации. Она выступала в роли интеллектуального штаба военной реформы, осуществляя научное обеспечение преобразований в исключительно сложной внутриполитической обстановке и тяжелейших экономических условиях. Тем не менее в целях оптимизации военных расходов академия неоднократно подвергалась сокращению, изменялись учебные планы и программы обучения. В конце первого десятилетия XXI века подготовка офицеров оперативно-стратегического и стратегического уровней управления стала осуществляться по программам дополнительного профессионального образования со сроком обучения 10 месяцев, а по окончании обучения им присваивалась квалификация «Менеджер военного управления». Набор слушателей сократился в несколько раз, все кафедры оперативно-стратегического профиля были объединены в одну – кафедру военного искусства.

В сложившейся ситуации количество выпускников не обеспечивало потребности войск (сил) в высококвалифицированных управленцах высшего звена. Поэтому с конца 2012 года в соответствии с планом, утверждённым министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил РФ подверглась реорганизации по всем направлениям деятельности.

С начала 2013/14 учебного года на факультете национальной безопасности и обороны государства осуществлён переход к подготовке офицеров с высшей оперативно-стратегической подготовкой по направлению «Национальная безо­пасность и оборона государства», восстановлен двухгодичный срок обучения. В 2016/17 учебном году аналогичная подготовка начата на специальном факультете академии, на котором обучаются иностранные военнослужащие.

На факультете переподготовки и повышения квалификации дополнительно открыты две учебные группы: по подготовке федеральных государственных служащих федеральных органов исполнительной власти по вопросам военного планирования; руководителей федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, имеющих мобилизационные задания по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации. В этих группах проходят подготовку заместители федеральных министров, губернаторы областей и их заместители, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и другие категории государственных служащих.

В интересах решения этих важных задач началась и до настоящего времени проводится работа по восстановлению кафедр академии, открываются новые научные подразделения. В составе академии действуют три факультета, 12 кафедр, два института, три научных центра, 10 научных лабораторий и другие структурные подразделения, обеспечивающие деятельность вуза.

Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил РФ официально получила статус ведущего образовательного учреждения в системе военного образования Российской Федерации. В соответствии с указом Президента РФ от 12 декабря 2014 года № 779 ей наряду с такими ведущими вузами страны, как Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, предоставлено право самостоятельно разрабатывать и утверждать Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

Для слушателей факультета национальной безопасности и обороны государства введена стажировка на командных и штабных должностях в войсках (силах) и органах военного управления. Научно-педагогические работники академии привлекаются к чтению лекций в военных округах и на флотах, проведению стратегических учений, а также выполнению задач в составе Координационного центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Это позволяет им укреплять связь с войсками и получать необходимый опыт для последующего его внедрения в образовательный процесс.

В академии в рамках приоритетных научных направлений, спланированных для Вооружённых Сил РФ, функционируют 14 научных школ

Учитывая роль Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ в системе военного образования России, решением министра обороны РФ на её базе в 2015 году создано Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО), задачей которого является координация деятельности военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны РФ.

С 1 сентября 2016 года осуществлён переход к обучению слушателей академии по электронным учебникам, которые разработаны по всем учебным дисциплинам. В академии создана электронная библиотека, продолжается реализация инновационного проекта «Электронный вуз».

Впервые в академии разработан учебный курс «Армия и общество», который будет реализован в первой половине 2017 года. Он направлен на изучение опыта и современных технологий работы с обществом, публичных выступлений, работы в медиапространстве и взаимодействия с органами государственной власти. К учёбе привлекаются офицеры Вооружённых Сил РФ и армий иностранных государств, представители министерств и ведомств Российской Федерации.

Существенное значение для информирования общественности о достижениях научно-педагогических работников и слушателей академии имело участие в научно-деловой программе Международных военно-технических форумов «Армия-2015» и «Армия-2016». Академией были организованы круглые столы и брифинг по проблемам военной безопасности государства и строительства Вооружённых Сил, которые привлекли внимание большого числа отечественных и зарубежных специалистов.

Важнейшим направлением деятельности академии является научная работа. К проведению научных исследований наряду с научными сотрудниками и профессорско-преподавательским составом привлекаются и все слушатели факультета национальной безопасности и обороны государства. В 2013-2016 годах 338 слушателей принимали участие в конкурсах на лучшие научные работы, проводимые Министерством обороны, Фондом перспективных исследований и штабом ОДКБ. Ежегодно не менее трёх работ слушателей академии занимали призовые места в этих конкурсах.

Научные изыскания в Военной академии Генерального штаба проводятся по таким важнейшим направлениям, как исследование проблем войны и мира, характера военно-политического противоборства государств (коалиций) и характера борьбы (в том числе во­оружённой); военное строительство и строительство Вооружённых Сил; военная безопасность и военное искусство на современном этапе развития военной науки; развитие систем и средств вооружённой борьбы, информационного и других видов противоборства; эволюция отечественной военной стратегии и оперативного искусства, развитие форм и способов применения Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований Российской Федерации.

Решение этих и других задач обеспечивается высоким уровнем военной и научной квалификации профессорско-преподавательского состава учебно-научных подразделений академии. Сегодня три четверти профессорско-преподавательского состава и научных работников академии – доктора и кандидаты наук, из них более 150 человек имеют учёные звания профессора и доцента, а около 20 удостоены почётных званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» и «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Среди них - член президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ (ВАК России), доктор военных наук, профессор генерал-майор запаса В.К. Копытко, члены специальных экспертных советов ВАК России доктора наук, профессора генерал-лейтенант С.В. Чварков, генерал-майоры А.В. Сержантов и В.Л. Суворов, генерал-лейтенант запаса В.И. Останков, полковники запаса В.В. Изонов и Р.С. Малинин.

В настоящее время в академии в рамках приоритетных научных направлений, спланированных для Вооружённых Сил РФ, функционируют 14 научных школ, проводятся фундаментальные и прикладные исследования по пяти отраслям наук: военным, политическим, экономическим, философским и историческим. Активно работают один открытый и четыре специальных диссертационных совета, в которых только в этом году защищены три докторских и девять кандидатских диссертаций.

В рамках решения образовательных и научных задач академия в последнее время активно взаимодействует с ведущими учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями. Заключены и реализуются соглашения о сотрудничестве с МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО.

Безусловно, для успешной работы научно-педагогического состава и учёбы слушателей необходимы хорошие условия. Поэтому за последние годы проведена огромная работа по совершенствованию учебно-материальной базы академии.

Реконструирован Центр военных игр, в котором с учётом всех новейших достижений в области создания информационных технологий оборудованы учебные командные пункты стратегического и оперативно-стратегического звеньев управления. Проведение командно-штабных и военно-деловых игр на указанных командных пунктах в полной мере обеспечивает практическую подготовку слушателей к выполнению ими должностных обязанностей в Генеральном штабе, штабах военных округов и армий, к замещению ими других высоких должностей в Вооружённых Силах и других войсках Российской Федерации.

Активно осуществляется капитальный ремонт всего комплекса зданий и сооружений академии. Отремонтированы, оборудованы новой мебелью и оснащены современной электронно-вычислительной техникой все аудитории. Слушатели непосредственно со своих рабочих мест по локальной сети могут входить в соответствующие базы данных электронной библиотеки и в режиме реального времени получать необходимые им материалы для подготовки к занятиям.

Академия при активной поддержке министра обороны России и начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ в рамках выполнения в 2013-2016 годах мероприятий, запланированных «Дорожной картой развития системы военного образования», существенно увеличила свой научно-педагогический и научный потенциал, значительно обновила учебно-материальную базу.

Поставленные перед академией задачи решаются на высоком уровне. Организация и содержание образовательной и научной деятельности соответствуют самым современным требованиям. Её роль и значимость в системе военного образования и вклад в подготовку высших военных кадров и развитие военной науки признаны военно-политическим руководством как нашей страны, так и иностранных государств.

В связи с этим вполне закономерно, что за заслуги в укреплении национальной безопасности и подготовку высококвалифицированных военных кадров указом Президента РФ в 2015 году Военная академия Генерального штаба награждена полководческим орденом Кутузова.

Свою 184-ю годовщину академия встречает, как и положено флагману отечественного военного образования и российской военной науки, с высоким энтузиазмом и пониманием, что впереди много работы в деле подготовки военных кадров и федеральных государственных служащих к защите нашей Родины. Личный состав Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ к ней готов.