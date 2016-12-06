Достойные наследники

С началом нового учебного года в Вооружённых Силах РФ в составе войск Центрального военного округа сформирована 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия. Военнослужащие соединения, дислоцирующегося в Челябинской и Свердловской областях, уже приступили к полноценным занятиям по боевой подготовке.

На торжественном построении личного состава по случаю начала нового учебного года командир танкового соединения гвардии полковник Денис Лямин доложил заместителю командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанту Юрию Петрову, что 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия сформирована и готова к выполнению задач по предназначению.

В составе соединения – три танковых полка, мотострелковый полк, самоходный артиллерийский полк, зенитный ракетный дивизион, разведывательный батальон, части и подразделения боевого и материально-технического обеспечения.

– Решением командующего войсками ЦВО в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге 10-го Уральского Добровольческого танкового корпуса танковому батальону мотострелкового полка вновь сформированной Витебско-Новгородской дивизии присвоено почётное наименование «Уральский танковый батальон», – сообщил журналистам гвардии полковник Лямин. – Он будет комплектоваться на конкурсной основе военнослужащими, призванными из Свердловской области.

Что касается вооружения и военной техники, то соединение оснащено современными образцами, в частности танками Т-72Б, бронетранспортёрами БТР-82А, боевыми машинами пехоты БМП-2, новой автомобильной техникой.

По словам командира дивизии, боевая учёба её частей и подразделений спланирована по модульной схеме. Для проведения занятий на Чебаркульском полигоне, в частности, имеются три унифицированные танковые директрисы, войсковое стрельбище на пять направлений, три танкодрома, огневой городок для средств ПВО, танковый огневой городок.

Кроме того, объекты полигона позволяют проводить на нём ставшие уже традиционными в Вооружённых Силах РФ конкурсы «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Гонка героев»…

Сразу же после торжественного построения личный состав соединения отправился на учёбу – в оснащённые современными тренажёрами учебные классы (где проходит 30 процентов всех занятий по боевой подготовке) и на Чебаркульский полигон.

В заснеженном поле в ясную морозную погоду корреспонденту «Красной звезды» удалось понаблюдать за выполнением танковым взводом из танковой роты гвардии старшего лейтенанта Сергея Козловского одного из упражнений учебных стрельб.

– Задача танкистов – выдвинуться на огневой рубеж и тремя выстрелами штатным снарядом поразить три мишени, – пояснил командир танкового полка гвардии полковник Александр Судейко, прибывший проконтролировать занятие по огневой подготовке, проходившее под руководством командира танкового батальона гвардии подполковника Дмитрия Дубровского.

Успешно выполнив все учебные задачи, командир одного из трёх танков Т-72Б гвардии младший сержант Василий Тихонов рассказал, что родом он из посёлка Морки (Республика Марий-Эл), в этом танковом соединении служит по контракту уже полтора года. В его составе принимал участие в СКШУ «Центр-2015» на полигоне Донгуз в Оренбургской области. До этого проходил службу по призыву в Подмосковье, в Таманской мотострелковой дивизии, но тоже в танковом подразделении.

– В военкомате сам попросился в танкисты, - поделился 22-летний парень. – Всю жизнь мечтал работать с техникой: это, как говорится, моё. Экипаж у нас слаженный, танк изучили очень хорошо, поэтому в полевых условиях можем устранить почти любую неисправность… В будущем, думаю, продолжу служить в армии по контракту.

Перед тем как допустить военнослужащих к боевой учёбе на полигоне, их обучают правилам безопасности и грамотному обращению с техникой и вооружением с помощью учебно-тренировочных средств, то есть тренажёров, полностью имитирующих, к примеру, кабину танка или боевой машины пехоты.

В тренажёрных классах одного из учебных корпусов, расположенных на территории танковой дивизии, механиков-водителей вождению танков в сложных условиях местности обучал командир танковой роты гвардии капитан Олег Ухалков, вождению БМП - командир взвода мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Александр Терещенко, а наводчиков-операторов БМП стрельбе по появляющимся и движущимся целям из противотанковых комплексов «Конкурс» и «Фагот» - командир мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Александр Кочнев. Поясняли ход занятий заместители командиров танковых полков гвардии подполковники Андрей Иванов и Евгений Охрименко.

Соединение оснащено танками Т-72Б, бронетранспортёрами БТР-82А, боевыми машинами пехоты БМП-2, новой автомобильной техникой

– Конечно, тренажёры очень помогают, ведь на них можно отрабатывать движение и в различных погодных условиях, и на разной местности, например в лесу, – рассказал механик-водитель гвардии рядовой Валентин Колосов, призванный летом этого года из Челябинской области. – В учебной части на тренажёре «наездил» более 50 часов, а в настоящей боевой машине - около 250 часов. Поэтому сейчас я полностью уверен в своих силах.

Отметим, что в день начала зимнего периода обучения Чебаркульский гарнизон, помимо представителей СМИ, посетили ветераны вновь сформированного соединения, среди которых были генерал-лейтенант в отставке Артур Иняков и бывший командир входящего в дивизию 80-го танкового полка полковник в отставке Александр Дроздецкий, руководство Совета шефов воинских частей во главе с членом Общественной палаты Челябинской области Игорем Михайловым, начальник регионального штаба Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения «Юнармия» Алексей Зязев, митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим, вручивший на торжественном построении личному составу дивизии икону Святого благоверного князя Александра Невского, и главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев.

Ветераны соединения, общаясь с военнослужащими, особенно с новобранцами осеннего призыва, подчёркивали, что нужно гордиться тем, что они теперь служат в легендарной 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии, родоначальницей которой является 325-я стрелковая дивизия, сформированная 20 августа 1941 года в составе войск Орловского военного округа и принимавшая участие в битве под Москвой. В новейшей истории гвардейцы-танкисты принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Позднее танковая дивизия была расформирована.

Кстати, как рассказал полковник в отставке Александр Дроздецкий, в 80-м танковом полку, когда дивизия входила в состав Северной группы войск с местом дислокации в Польской Народной Республике, начинал офицерскую службу начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Фото пресс-службы ЦВО.

Чебаркуль – Москва