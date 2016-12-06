Потенциал сержантского состава

Первый в современной истории инженерных войск слёт сержантов прошёл в городе Кстово (Нижегородская область) на базе 210-го межвидового регионального учебного центра инженерных войск Вооружённых Сил РФ. В нём приняли участие 72 специалиста, в том числе председатели советов сержантов более чем из 10 воинских частей. С младшими командирами встретился и ответил на их вопросы начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

В ходе слёта во взаимодействии с руководящим составом инженерных войск были выработаны единые подходы в работе сержантского состава инженерных войск, доведены требования руководящих документов к организации повседневной жизнедеятельности, чётко обозначена современная роль сержантского состава в сплочении воинских коллективов. Обсуждались также вопросы состояния боевой подготовки, техники и вооружения, воинской дисциплины в подразделениях.

На теоретических занятиях в аудиториях учебного центра, которым командует полковник Игорь Павелко, преподаватели рассказали сержантам о методах и особенностях индивидуальной работы с молодым пополнением, значении принципа «Делай, как я!» в обучении подчинённых, методике различных видов профессиональной подготовки, в том числе групповых и индивидуальных психологических «тренингах» военнослужащих и т.д.

На полигоне Ташлыково сержанты приступили к практическим занятиям. Им были показаны действия по установке противотанкового поля перед передним краем обороны противника, вождение инженерных машин, действия расчётов по маскировке средств инженерного вооружения, действия взвода по развёртыванию пункта добычи и очистки воды.

На одном из учебных мест занятие с группой сержантов по действиям инженерно-дорожного взвода в отряде обеспечения движения проводил профессор полковник запаса Олег Москалёв. Он подробно объяснил младшим командирам алгоритм действий при выполнении норматива по уширению колейного прохода в минном поле, проделанного минным тралом, а также по устройству перехода через противотанковый ров и сборке механизированного моста из комплекта ТММ (тяжёлый механизированный мост).

– Как правило, в состав подразделения обеспечения движения входит инженерно-дорожный взвод, усиленный несколькими группами: разведки и разграждения в составе сапёрного отделения, действующего на БТР или «Тайфуне-К», а также танк с тралом, путепрокладчик или инженерная машина разграждения, мостоукладчик для преодоления препятствий и транспортный автомобиль, – обращает внимание сержантов преподаватель Москалёв.

– Какое оснащение у группы разведки и разграждения? – задаёт резонный вопрос кто-то из сержантов.

– Обычно группа имеет два-четыре миноискателя, до 500 кг взрывчатых веществ со средствами для электрического и огневого способов взрывания. В свою очередь у командира есть сумка командира-подрывника, катушка, сапёрный провод. Для прохождения местности – гиревой ударник, или пенетрометр, горный компас, комплект общевойсковой для разминирования, удлинённые заряды для разминирования, а также указатели маршрута движения, – исчерпывающе отвечает профессор Москалёв.

Когда теория дополняется насыщенной информацией практикой, всё сразу становится на свои места, считает командир отделения отряда разминирования Международного противоминного центра сержант Артём Рубанов.

– В ходе сбора нам было продемонстрировано много интересного, что обязательно пригодится в ходе последующей службы. На сборе мы почерпнули для себя качественно новую информацию. Например, расширили свои познания в работе на инженерных машинах, во взрывном деле и многом другом, - отметил сержант Рубанов.

Независимо от того, какую должность занимает сержант, будь то командир отделения, замкомвзвода или старшина, – это главный помощник офицера в подразделении и первичный командир

Он также рассказал о значении работы пункта добычи и очистки воды в полевых условиях, чем непосредственно занимается отделение водообеспечения. Кстати, этой весной сержант Рубанов лично столкнулся с необходимостью решения проблемы нехватки воды, когда находился в служебной командировке в Сирии в составе отряда по разминированию Пальмиры.

В ходе выполнения специальных задач по разминированию местности, жилых кварталов и исторической части Пальмиры сержант Рубанов проявил себя с наилучшей стороны. Благодаря его умелым действиям и выдержке не было допущено ни одной роковой ошибки и предотвращены возможные последствия неблагоприятного развития ситуации в процессе самого разминирования.

Однажды он заметил растяжку и вовремя успел сообщить об этом своим боевым товарищам, чем спас им жизни и здоровье. По итогам той командировки в Сирию сержант Рубанов был награждён орденом Мужества. Поэтому ни для кого не стало сюрпризом, когда Артёма избрали председателем совета сержантов инженерных войск.

Финальным аккордом слёта сержантов стал круглый стол на тему: «Перспективы развития сержантского корпуса инженерных войск» с участием начальника инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. На этом заседании состоялось обсуждение и утверждение Положения о Совете сержантов инженерных войск.

По словам начальника инженерных войск, роль сержантов сегодня достаточно велика.

– Независимо от того, какую должность занимает сержант, будь то командир отделения, замкомвзвода или старшина, – это главный помощник офицера в подразделении и первичный командир, – заметил в ходе круглого стола генерал-лейтенант Ставицкий.

Начальник инженерных войск отметил важность таких слётов. Он согласился с предложением Совета сержантов проводить их чаще, не реже, чем раз в полугодие. Это и понятно. В инженерные войска поступает новая техника, которую необходимо успешно осваивать, меняются методы и подходы к обучению личного состава. Всё это требует определённого обсуждения в рядах младших командиров.

Представительство слёта, по мнению генерал-лейтенанта Ставицкого, возможно, стоит расширить:

– Было бы неплохо пригласить для участия в таком сборе лучших сержантов инженерных подразделений частей и соединений военных округов.

На круглом столе, естественно, обсуждались вопросы преимущественно профессионального характера, как то: создание рабочего блокнота сержанта нового образца, совершенствование учебника сержанта инженерных войск. Не обошли вниманием и темы, связанные с социальными гарантиями военнослужащих, жильём и бытовыми условиями.

– В настоящее время у инженерных войск много серьёзных задач. Со временем вряд ли их будет меньше. Мы надеемся, что вы будете той силой, на которую можно опереться в повседневной деятельности и в боевой обстановке, – сказал в заключение генерал-лейтенант Ставицкий.