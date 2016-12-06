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Мимо них «муха не пролетит»

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Мимо них «муха не пролетит» Фото автора.

Репортаж из подмосковной части ПВО

Этот гвардейский зенитный ракетный полк, замаскировавшийся в лесах Подмосковья, защищает небо столицы, внося свой вклад в создание противовоздушного «зонтика» над Москвой.

На счету части, которой командует гвардии полковник Игорь Веретенников, много важных государственных заданий, которые были выполнены с честью. Личный состав и техника принимали участие в Параде Победы на Красной площади, в конкурсе в рамках «Армейских международных игр – 2016» на лучший боевой расчёт «Ключи от неба» на полигоне Телемба. А на Международном военно-техническом форуме «Армия-2016» военнослужащие полка демонстрировали технику, на которой у них проходит служба. Это ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».
Регулярно по плану командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генерал-майора Андрея Дёмина в этом подмосковном соединении ПВО и соответственно в полку проводятся тренировки по обнаружению и условному уничтожению объектов в ходе полётов контрольных целей.
…На командном пункте зенитного ракетного дивизиона становилось жарко. Один за другим произносились доклады.
– Цель захвачена, – поясняет мне командир дивизиона. – Дальность – 45 км, скорость – 38 м/с, высота - 5,5 км.
– Пуск по шестому каналу двумя очередями, – незамедлительно даёт команду командир расчёта.
– Цель уничтожена, – докладывает командир стартовой батареи гвардии капитан Евгений Рябчевский.
Так ежедневно проходят тренировки боевых расчётов на позициях несения боевого дежурства в бригадах ПВО. За какие-то 5–6 минут расчёт дивизиона условно поражает пять и более контрольных целей.
…Утро на позиции дивизиона начинается с церемонии заступления на боевое дежурство. Высокий статный офицер, который управлял в ходе тренировки слаженными действиями своего подразделения, это командир зенитного ракетного дивизиона С-400 гвардии подполковник Роман Рыжков. Ранее на плацу он зачитал приказ командира зенитного ракетного полка.
В приказе перечислен полный состав дежурной смены, а также указано время перевода в виды готовности.

На счету части много важных государственных заданий, которые были выполнены с честью

 Звучит Гимн Российской Федерации, поднимается Государственный флаг. Боевой расчёт проходит торжественным маршем, убывая на свои рабочие места…
Совершенствуется техника, приходят и уходят люди, эксплуатирующие её. А церемония заступления на боевое дежурство несколько десятков лет остаётся неизменной.
…Выдались свободные минут десять, и подполковник Рыжков рассказал, что зенитный ракетный дивизион на новой системе полностью перешёл с опытного дежурства на постоянное. По его словам, в части также налажены рабочие контакты с представителями оборонной промышленности.
– Если у нас возникают какие-то неполадки, что крайне редко, и мы не в состоянии устранить их самостоятельно, то они приезжают и всё исправляют, – подчеркнул командир зенитного ракетного дивизиона.
В целом же, как уточнил подполковник Рыжков, техника не подводит. По сравнению с первыми комплектами системы С-400, которые поступали в войска с 2007 года, произошло много доработок. Элементная база была существенно модернизирована. Поэтому коэффициент надёжности ЗРС С-400 теперь невероятно высок.
– С-400 – очень хорошее оружие, – говорит командир стартовой батареи гвардии капитан Евгений Рябчевский, прослуживший в  части уже семь лет. – Американский аналог Patriot, по сути, работает только в определённом направлении: у него пусковая установка наклонного типа. Поэтому, если противник зайдёт с тыла, то ему требуется потратить время на разведку опасного направления. А каждая секунда у зенитчиков «золотая». Мы же способны выстрелить из всех пусковых установок моментально. У ракет «Триумфа» вертикальный пуск, и система обеспечивает обстрел целей по всем направлениям на 360 градусов. С-400 может применять до трёх типов ракет. Они поражают весь спектр воздушных целей.

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