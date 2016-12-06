Синхронность на Дальнем Востоке

В первых числах декабря санкт-петербургский СКА и ЦСКА синхронно отправились покорять самые дальние точки на карте Континентальной хоккейной лиги. Питерские армейцы, идущие лидерами Западной конференции, сначала прилетели в Шанхай, где играет «Куньлунь Редстар», затем в Хабаровск в гости к «Амуру» и во Владивосток – к «Адмиралу». Турне москвичей отличалось последовательностью: Хабаровск – Владивосток – Шанхай.

Команда Олега Знарка не испытала трудностей лишь в заключительной встрече на льду «Фетисов Арены», расположенной в паре километров от ростральной колонны в честь 100-летия Владивостока. Горожане превысили допустимую вместимость объекта (пришло на 200 человек больше положенных пяти с половиной тысяч), но они стали свидетелями того, как питерцы сделали результат уже к началу третьего периода – 3:0. В оставшееся время клубы обменялись шайбами и зафиксировали результат – 4:1 в пользу СКА.

В двух первых же поединках дальневосточного вояжа гостям из Северной столицы неизменно приходилось отыгрываться. И «Кунулунь», и «Амур» первыми открывали счёт, после чего лидеры чемпионата быстро взвинчивали темп игры и сминали соперников. Образцово-показательно это получилось в Шанхае, где во дворец «Фэйян» пришли почти две с половиной тысячи болельщиков. СКА, пропустив, забросил три шайбы, после чего пропустил снова, но ответил двойным ударом (Евгений Дадонов в сумме стал автором хет-трика). «Красные звёзды» сподобились на третью шайбу в самой концовке, но это уже не имело значения – 5:3.

На матчи с ЦСКА и СКА на владивостокскую «Фетисов Арену» пришло на две сотни больше зрителей, чем вмещал ледовый стадион

Куда сложнее питерцам пришлось в Хабаровске. «Амур» огорчил Игоря Шестёркина в середине второго периода, но дубль Сергея Широкова заставил «тигров» капитулировать – 2:1.

Подобным образом на хабаровской «Платинум Арене» играли и подшефные Дмитрия Квартальнова, с той только разницей, что ЦСКА был в роли догоняющего несколько больше. Виктор Фаст пропустил шайбу в конце первого периода, в то время как статус-кво был восстановлен на восьмой минуте второго (отличился Кирилл Петров). Победу же москвичам принёс Вячеслав Основин.

Ещё более захватывающим выдался поединок во Владивостоке. Хозяева вели в счёте до второго периода, когда Валерий Ничушкин снял напряжение на тренерской скамейке армейцев, а Кирилл Петров в середине третьего вывел гостей вперёд – 2:1. «Адмирал» не сдавался: Джеймс Райт подарил надежду на овертайм, но Ничушкин за четыре(!) секунды до сирены всё-таки обеспечил своей команде 3 очка за победу в основное время – 3:2.

Лишь в последней игре восточного выезда – в Шанхае – ЦСКА не пришлось демонстрировать свои волевые качества. В футболе такие победы принято называть победами на классе. Два точных выстрела Андрея Кузьменко и Основина на экваторе второго игрового отрезка принесли успех команде Дмитрия Квартальнова.

СКА и ЦСКА занимают верхние строчки в таблице. За своё путешествие на Дальний Восток они одновременно заработали по 9 очков за три победы. Погоня москвичей за питерцами продолжается.

Фото ХК «Амур».