В ответе за выполнение планов

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«От эффективности работы предприятий Объединённой судостроительной корпорации напрямую зависит боевой потенциал Военно-морского флота. В этой связи хочу подчеркнуть: все без исключения контрактные обязательства ОСК должны строго соблюдаться».

В числе приоритетов боевой учёбы в стартовавшем 1 декабря зимнем периоде обучения министр обороны назвал прежде всего повышение индивидуальных показателей уровня боевой подготовки военнослужащих. Он также потребовал уделять особое внимание мероприятиям межвидового взаимодействия, отработке тактических задач и эффективному применению современного вооружения и военной техники.

– В обязательном порядке необходимо учитывать опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

Приобретённый Воздушно-космическими силами и Военно-морским флотом в Сирии боевой опыт будет внедряться и в учебный процесс образовательных учреждений Минобороны. На недавно состоявшемся учебно-методическом сборе «Военное образование - на службе Отечеству» как раз и шла речь о том, как это сделать максимально оперативно. Кроме того, в ходе сбора, напомнил министр обороны, были выработаны подходы к реализации современных технологий обучения и принята декларация, в которой определены основные направления развития военного образования и подготовки кадров до 2020 года.

С 1 декабря новая 150-я мотострелковая дивизия приступила к защите южных рубежей России

На совещании была дана оценка результатам, с которыми Объединённая судостроительная корпорация завершает 2016 год в части выполнения обязательств перед Минобороны по ремонту, модернизации, сервисному обслуживанию и строительству кораблей и судов. Поскольку в этом сегменте ОСК является основным исполнителем заданий ГОЗ-2016, от эффективности работы предприятий корпорации напрямую зависит боевой потенциал Военно-морского флота, отметил министр обороны.

– В этой связи хочу подчеркнуть: все без исключения контрактные обязательства ОСК должны строго соблюдаться, – предупредил он, заметив, что об этом шла речь на недавних совещаниях в Сочи, где представители ОПК докладывали о состоянии дел Верховному Главнокомандующему.

Рассматривался на совещании и ещё один вопрос, относящийся к сфере оборонной промышленности. Речь шла о модернизации технологических линий Акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод». В этой связи генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что для обеспечения выполнения гособоронзаказа в рамках федеральной целевой программы «Развитие ОПК на 2011-2020 годы» на АО «Красмаш» были проведены работы по реконструкции и переоснащению парка промышленного оборудования.

Уходящий год стал богатым на формирование новых соединений в наших Вооружённых Силах. И 1 декабря стало отправной точкой для одного из таких соединений. С этого дня, отметил министр обороны, новая 150-я мотострелковая дивизия начала защиту рубежей России на юге страны. Причём первый военный городок соединения был возведён в сжатые сроки благодаря новым строительным технологиям.

Что касается 55-й отдельной мотострелковой горной бригады Центрального военного округа, о которой тоже шла речь на совещании, то в текущем году в соответствии с утверждёнными графиками предусмотрено завершение строительства 19 первоочередных объектов на её территории. А весь комплекс мероприятий по обустройству военного городка бригады, сказал глава военного ведомства, будет завершён до конца августа 2017 года.

На совещании генерал армии Сергей Шойгу потребовал обеспечить безусловное выполнение намеченных планов на 2016 год по всем направлениям деятельности Вооружённых Сил и поручил уточнить задачи на год 2017-й.