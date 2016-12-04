На пьедестале – сильнейшие

Финальной части соревнований, которые традиционно прошли на спортивных объектах ЦСКА – легкоалетическо-футбольном комплексе, плавательном бассейне и стрелковом тире, предшествовали отборочные старты.

В них приняли участие более 10 000 военнослужащих. Преодолев отборочное сито, на финишную прямую «Командирских стартов» вышли 110 командиров, в том числе 19 генералов и адмиралов, в составе 10 команд. Помимо сборных четырёх военных округов – Восточного, Центрального, Западного и Южного, это команды Сухопутных войск, ВКС, ВМФ, РВСН, ВДВ и Северного флота.

Каждая команда состояла из 11 человек: одного представителя и десяти командиров различных категорий – командиров взводов, рот, батальонов, полков, авиационных групп, баз, соединений и объединений, командующих или заместителей командующих видами и родами войск Вооружённых Сил и военных округов. В течение трёх дней военнослужащие, среди которых были 3 мастера спорта международного класса (двое по триатлону и один по прыжкам в воду), 22 мастера спорта России и 24 кандидата в мастера спорта, соревновались в стрельбе из штатного или табельного оружия, плавании, беге, подтягивании на перекладине, а также в гиревом спорте.

Показав высокие результаты, победу в общекомандном зачёте одержали чемпионы предыдущих «Командирских стартов» – военнослужащие Западного военного округа. Второе место у команды Воздушно-космических сил. «Бронзу» завоевала команда Восточного военного округа.

В «Командирских стартах» приняли участие

110 военнослужащих, в том числе 19 генералов и адмиралов

– Из более десяти тысяч военнослужащих, принявших участие в предварительных соревнованиях, в финал попали лучшие из лучших, – отметил во время торжественной церемонии закрытия соревнований главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. – Они продемонстрировали выдающееся спортивное мастерство – как видите, некоторых военнослужащих наградили несколькими медалями. Отрадно, что наравне с молодыми офицерами в соревнованиях участвовали генералы и адмиралы, которые, занимая ответственные должности, уделяют внимание занятиям спортом, подавая отличный пример своим подчинённым. Формат наших состязаний способствует не только популяризации военно-прикладных видов спорта среди действующих военнослужащих, но и привлекает внимание широкой общественности, а также стимулирует молодых людей к активным занятиям физической культурой и спортом, что является основной задачей «Командирских стартов». Минобороны России делает всё возможное, чтобы подобные состязания оставались традиционными и служили мощным фактором укрепления дружественных связей между родами и видами войск Вооружённых Сил Российской Федерации.

В церемонии закрытия «Командирских стартов» также приняли участие начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Олег Боцман, начальник ФАУ ЦСКА полковник Михаил Барышев и прославленные армейские спортсмены – двукратные олимпийские чемпионки подполковники Светлана Хоркина (спортивная гимнастика) и Светлана Ишмуратова (биатлон), начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», олимпийский чемпион лейтенант Дмитрий Труненков (бобслей), олимпийские чемпионы капитан Анна Сивкова, лейтенант Артур Ахматхузин (оба фехтование) и Марина Кумыш (волейбол), директор СШОР ЦСКА по гимнастике, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Голоцуцков и трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Мария Пасека (оба спортивная гимнастика).

Победителями соревнований в своих категориях стали:

Командующие: генерал-майор Владимир Тришункин (ВКС) – 2275 очка.

Объединения: генерал-лейтенант Александр Дуплинский (ЗВО) – 2572 очка.

Соединения: подполковник Сергей Чупин (ВВО) – 3531 очко.

Полк: полковник Павел Панин (ВДВ) – 3058 очков.

Батальон: майор Валерий Буслаев (ВКС) – 3596 очков.

Рота: капитан Дмитрий Иванов (ЗВО) – 3938 очков.

Взвод: лейтенант Илья Багнюк (ВВО) – 4641 очко.

Победителями соревнований по видам спорта стали:

Подтягивание: старший лейтенант Андрей Кураев (ЗВО) – 55 раз.

Толчок двух гирь: полковник Алексей Сиганов (ЗВО) – 42 раза.

Стрельба ПМ-1: полковник Дмитрий Сухоручкин (ВКС) – 91 очко.

Стрельба ПМ-2: лейтенант Илья Багнюк (ВВО) – 189 очков.

Стрельба ПМ-3: прапорщик Дмитрий Эсаулов (ВВО) – 284 очка.

Плавание 100 метров: полковник Олег Буданов (ЮВО) – 1 мин. 04,8 сек.

Плавание 200 метров: лейтенант Иван Васильев (СВ) – 2 мин. 08,6 сек.

Плавание 300 метров: прапорщик Дмитрий Эсаулов (ВВО) – 3 мин. 20,5 сек.

Бег 1000 метров: майор Николай Даниличев (ВКС) - 3 мин. 10,4 сек.

Бег 2000 метров: лейтенант Илья Багнюк (ВВО) – 5 мин. 36,4 сек.

Бег 3000 метров: старший лейтенант Николай Ларин (ВВО) – 8 мин. 45,8 сек.