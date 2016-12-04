Без права на ошибку

Тяжёлые военно-транспортные самолёты Ан-124-100 «Руслан» и Ил-76 доставили специалистов по разминированию и инженерную технику центра на авиабазу Хмеймим. В ближайшее время военные инженеры приступят к выполнению задач по гуманитарному разминированию освобождённых сирийской армией от боевиков восточных районов города Алеппо.

В передовой отряд вошли наиболее подготовленные военнослужащие по контракту, в том числе имеющие опыт разминирования сирийской Пальмиры. Накануне отправки с аэродрома Чкаловский в подмосковном Нахабино они прошли инструктаж и практические занятия по особенностям гуманитарного разминирования.

Об уровне подготовки специалистов центра говорит тот факт, что уже через год после его создания, в 2015-м, его отряду было доверено разминирование местности и водной акватории в районе строительства моста через Керченский пролив — там, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные сражения.

Сводное подразделение оснащено современными средствами инженерной разведки и индивидуальной защиты, специальной техникой, позволяющей решать задачи на любой местности.

В Сирии наши сапёры уже работали – весной этого года Международный противоминный центр принимал участие в сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов древней Пальмиры. В течение полутора месяцев внимание всего мира было приковано к действиям небольшого отряда российских сапёров. Жаркий климат внёс некоторые коррективы в процесс работы, но люди привыкли, адаптировались и все полтора месяца трудились с боевым настроем, на пределе своих возможностей.

В разминировании Алеппо будет задействовано более 200 российских военнослужащих и 47 единиц военной и специальной техники

Российские сапёры в Пальмире очистили более 825 гектаров территории, проверили свыше 70 км дорог и 8,5 тысячи зданий, обнаружили и обезвредили более 17,8 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 517 самодельных взрывных устройств. Поставленные задачи были выполнены на высоком профессиональном уровне, без потерь.

Активное участие России в налаживании мирной жизни сирийцев выразилось и в том, что, помимо очистки исторической и жилой части Пальмиры от мин, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов в Пальмире, военнослужащие отряда разминирования оборудовали для жителей города пункт водоснабжения.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом при исполнении воинского долга, центр был награждён Грамотой Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, личный состав – государственными наградами. Приказом министра обороны РФ медали «За разминирование Пальмиры» было удостоено более 160 военнослужащих.

Колоссальная ответственность на военнослужащих центра возлагается и на этот раз. Освобождённые восточные районы Алеппо буквально нашпигованы «адскими машинками» – самодельными взрывными устройствами (СВУ) и другими взрывоопасными предметами. Террористы, отступая под натиском сирийских войск, пытаются мстить: оставляют много ловушек, обстреливают жилые кварталы. Обезвреживая мины, СВУ, неразорвавшиеся боеприпасы во имя жизни мирных сирийцев, российским сапёрам предстоит работать в сложной обстановке недалеко от передовой. Но ничто не должно помешать им.

– Отряд готов выполнить задачу качественно и в кратчайшие сроки, – заверил начальник Международного противоминного центра полковник Игорь Михайлик на аэродроме Чкаловский перед убытием в Сирию.

Отряд, прибывший для разминирования Алеппо, оснащён самыми современными комплектами разминирования и защиты: селективными переносными индукционными миноискателями ИМП-2С, переносными искателями проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносными искателями неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, общевойсковыми комплектами разминирования ОВР-2, тяжёлыми защитными костюмами КЗС-Т. Для повышения качества и безопасности работ сапёры оснащены робототехническими комплексами разминирования «Уран-6», бронетранспортёрами с подавителями радиовзрывателей и радиоуправляемых взрывчатых устройств.

В состав отряда, помимо сапёрных подразделений, включено кинологическое подразделение с минно-разыскными собаками.

Отряд прибыл в Сирию со своими средствами жизнеобеспечения, что делает его полностью автономным.

Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, в общей сложности в разминировании города будет задействовано более 200 российских военнослужащих и 47 единиц военной и специальной техники.