Задачу выполнить готовы

В гвардейской ракетной бригаде, дислоцированной в Шуе (Ивановская область), состоялась торжественная церемония передачи и ввода в строй объектов и сооружений парковой зоны для хранения, эксплуатации и обслуживания оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

В церемонии приняли участие командный состав ракетных войск и артиллерии Западного военного округа, командир гвардейской ракетной бригады гвардии полковник Владимир Оврашко, первый заместитель начальника 5-го главного управления Спецстроя России Вячеслав Жиляев, а также руководители города и района. После перерезания красной ленты перед личным составом ракетной бригады со словами поздравлений и напутствия выступил начальник штаба 1-й гвардейской танковой армии. «Сегодня мы осуществляем ввод в эксплуатацию новой парковой зоны, где построено более 40 современных зданий, которые позволят хранить вооружение и военную технику и обслуживать её в хороших условиях», – сказал полковник Новиков. «Уверен, что с передачей этих объектов вы повысите уровень боевой готовности и останетесь одним из передовых соединений в Западном военном округе и в Вооружённых Силах страны», – добавил он.

К военнослужащим бригады также обратился заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ЗВО Сергей Петров, который в свою очередь отметил, что строители, трудившиеся на объектах парковой зоны, создали благоприятные условия для несения службы и выполнения мероприятий по приведению ракетных комплексов в боевую готовность. После этого представитель Спецстроя России Вячеслав Жиляев передал командиру гвардейской ракетной бригады символический ключ от новой парковой зоны. «Теперь техника и вооружение ракетной бригады всегда будут готовы к выполнению поставленных задач», – отметил гвардии полковник Оврашко.

По окончании официальной части мероприятия членам делегации были продемонстрированы две учебные точки – ежедневного технического обслуживания автомобилей и пункт мойки техники, а также несколько образцов техники, стоящих на вооружении бригады (транспортно-заряжающая машина, пусковая машина, командно-штабная машина и машина жизненного обеспечения).

В новой парковой зоне построено более 40 современных зданий

Введённый в эксплуатацию парк состоит из трёх зон: первая зона – хранения ВВТ боевой и строевой групп, вторая – зона технического обслуживания и ремонта, третья – автомобили транспортной группы. По словам заместителя командира бригады по технической части и вооружению подполковника Дмитрия Гусева, в первую зону включены семь тенто-мобильных укрытий по 20 машино-мест в каждом, в третьей зоне четыре тенто-мобильных укрытия также по 20 машино-мест. Все укрытия – отапливаемые, имеют пожарную сигнализацию с выходом на дежурного по парку. «Вторая зона включает в себя заправочную станцию, контрольно-технический пункт, пункт чистки и мойки автомобилей на четыре машино-места, пункт технического обслуживания и ремонта, рассчитаный на пять машино-мест, пункт ежедневного технического обслуживания машин на четыре машино-места. Также имеется отапливаемый пункт для хранения дежурной техники и два склада хранения военно-технического имущества и автомобильного имущества», – сообщил Дмитрий Гусев.

Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» ракетная бригада была оснащена в 2014 году и уже спустя два года была модернизирована инфраструктура части.

С 1 декабря ракетная бригада полностью переходит на комплектование военнослужащими по контракту – в ней не будет ни одного призывника. Военные специалисты части прошли обучение по эксплуатации и обслуживанию техники в Краснознаменске.