Ключи – балтийцам

Ключи от служебного жилья в доме 38 по улице Осенней балтийцам вручили командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов и командующий БФ вице-адмирал Александр Носатов.

В 2016 году в микрорайоне по улице Осенней было сдано пять домов, в декабре будет сдан шестой, а в начале 2017 года –- седьмой и восьмой. .Все дома построены с применением новых технологий, в каждой квартире установлен двухконтурный газовый котёл, позволяющий жильцам самостоятельно регулировать температуру батарей и горячей воды.

В своём поздравлении генерал-полковник Картаполов отметил, что сегодня балтийцы получают служебное жильё, но впоследствии ими будет получено и жильё постоянное. Министерство обороны прилагает все усилия для того, что бы понятие «бесквартирный военнослужащий» окончательно ушло в прошлое. Стоит отметить, данные усилия приносят ощутимые плоды: сегодня кроме строительства в Калининграде уже практически достроены четыре дома на 343 квартиры в Балтийске, всего же здесь будут сданы 1243 квартиры, что абсолютно закроет вопрос служебного жилья в главной базе Балтийского флота.

В свою очередь начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Константин Кабанов отметил:

– Кроме того жилья, которое строится в Калининграде по улице Осенней и в Балтийске, нами заключено контрактов на три с половиной тысячи квартир. Это жильё в Гусеве, Гвардейске и Пионерске, на другой площадке в Калининграде по улице Артиллерийской. Хочу отметить, что сегодня мы вручаем ключи от служебного жилья. Мы помним то время, когда на флоте было семь с половиной тысяч бесквартирных военнослужащих по постоянному жилью. Сегодня вопрос постоянного жилья практически закрыт, осталось всего пятьсот человек – это текущая очередь, те военнослужащие, которые становятся в очередь на постоянное жильё после того, как получают на это право. Я надеюсь, что новосёлам понравятся те квартиры, что построили для них в новом микрорайоне с двухконтурными котлами, позволяющими автономно подавать и отопление, и горячую воду. Пусть в этих квартирах всё у вас в жизни будет хорошо!

После полагающихся по случаю речей, командующему Балтийским флотом был вручён символический ключ от дома. И новосёлам вручили ключи, но не символические, а реальные – от новых квартир.

Старший лейтенант Владимир Мелкомуков проходит службу в зенитно-ракетном полку. Сегодня он вместе с женой Татьяной и сыном Владиславом впервые открывают дверь двухкомнатной квартиры своим, только что врученным командующим войсками Западного военного округа ключом.

– Качество постройки очень хорошее – «белый ключ», с ремонтом, с автономным отоплением. Даже балкон уже остеклён! Можно хоть сейчас заезжать и жить…

В 2017 году проблема жилья для военнослужащих Балтийского флота будет решена полностью

После того, как счастливые новосёлы разошлись по квартирам, генерал-полковник Андрей Картаполов пообщался с представителями СМИ:

– Я откровенно скажу: мне очень понравились как квартиры, так и сам микрорайон. Он очень уютный и в нём, в принципе, всё есть. Самое главное – он построен по современным требованиям. Здесь есть пространство для личных автомобилей. Благосостояние офицеров, мичманов и военно-служащих по контракту выросло, практически у каждого есть машина и иногда сталкиваешься с тем, что её просто некуда поставить, что создаёт определённый дискомфорт. Здесь эта проблема решена. Плюс – прекрасная детская и спортивная площадки. Плюс – близость к центру города… Хороший район получился! В первом квартале следующего года, со сдачей последних двух домов в этом микрорайоне, мы закроем полностью вопрос с постоянным жильём для военнослужащих в Калининграде.