И вежливые, и высокоморальные

Уровень морально-психологического состояния военнослужащих определяется высоким профессионализмом и осознанной готовностью выполнить задачи по предназначению. В настоящее время, по мнению исследователей, уровень морально-психологического состояния личного состава армии и флота достиг исторического максимума за период наблюдения начиная с 1997 года. Свыше 70 офицеров, генералов и адмиралов были приглашены в Севастополь, чтобы обсудить вопросы организации работы с личным составом, морально-психологического обеспечения оперативной и боевой подготовки войск и сил в ходе оперативно-специального сбора с руководителями органов по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ.

В работе сбора, который прошёл под руководством начальника Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-майора Михаила Смыслова, приняли участие должностные лица ГУРЛС ВС РФ, руководители органов по работе с личным составом видов и родов войск Вооружённых Сил, военных округов, флотов, центральных органов военного управления.

Участники сбора рассмотрели широкий круг вопросов, в том числе итоги деятельности органов по работе с личным составом в 2016 году, основные задачи по совершенствованию системы работы с личным составом и морально-психологического обеспечения на 2017 год. В ходе выступлений были доведены опыт подготовки и проведения специального учения по морально-психологическому обеспечению группировки войск (сил) на Юго-Западном стратегическом направлении, организации морально-психологического обеспечения подготовки и проведения СКШУ «Кавказ-2016» и ряд иных тем.

Практические занятия с участниками мероприятия были проведены в театре Черноморского флота имени Б. Лавренёва, на борту флагмана ЧФ гвардейского ракетного крейсера «Москва», в Военно-историческом музее фортификационных сооружений «Михайловская батарея», во Владимирском соборе, панораме «Оборона Севастополя». Среди тем занятий были психологическая подготовка экипажа корабля к выполнению задач длительного плавания, организация использования музейных экспозиций в интересах морально-психологического обеспечения войск (сил), особенности работы с верующими военнослужащими и другие.

Как отметил в ходе сбора начальник ГУРЛС ВС РФ, практика проведения подобных мероприятий в различных округах и на флотах используется для того, чтобы предоставить участникам возможность на месте ознакомиться с новыми формами и методами работы, лучше изучить условия, в которых действуют коллеги. Генерал-майор Михаил Смыслов отметил, что в настоящее время Вооружённые Силы РФ надёжно обеспечивают военную безопасность России, успешно ведут борьбу с международным терроризмом, эффективно и поступательно развиваются. При этом в достигнутых результатах есть и существенный вклад органов по работе с личным составом.

Обеспечен оптимальный уровень МПС личного состава. Отмечается улучшение правопорядка и воинской дисциплины в сравнении с 2015 годом

Были уточнены основные задачи работы с личным составом и морально-психологического обеспечения в 2017 году. Среди них поддержание на должном уровне моральной готовности и психологической способности военнослужащих к отстаиванию национальных интересов России, вооружённой защите Отечества, выполнению как учебно-боевых, так и боевых и миротворческих задач в любых условиях обстановки. Важно добиваться повышения служебной мотивации военнослужащих к активному утверждению военно-профессиональных приоритетов в служебных отношениях.

Следует ещё активнее формировать у военнослужащих необходимые военно-профессиональные и морально-боевые качества, стремление к совершенствованию личной подготовки и подготовки подчинённых подразделений, соединений и воинских частей.

В повестке дня повышение уровня методической подготовки должностных лиц в работе с личным составом, концентрация усилий по сохранению жизни и здоровья военнослужащих, поддержание правопорядка и воинской дисциплины.

Актуальной остаётся творческая, многогранная работа по сплочению многонациональных воинских коллективов, по формированию в них отношений дружбы и войскового товарищества.

Обеспечение реализации прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей – тоже одна из самых насущных задач года.



