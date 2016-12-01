Плов от Парманова

На востоке говорят: «Гость в дом – счастье в дом». Совсем недавно к подполковнику Камалдину Парманову приехал погостить старший брат Нуридин.

Приезд дорогого человека из дальних краёв – радость для семьи, а по среднеазиатским традициям и для близких знакомых. Тут обязательно надо накрывать дастархан (праздничный стол). Поэтому в воскресный день, когда, как в песне, «пилотам делать нечего», собрались в квартире Пармановых сослуживцы и соседи.

К приходу гостей был готов плов, который удался на славу. В рисе томились головки нежнейшего чеснока, причудливо желтели крупные горошины, мясо молодого барашка хорошо прожарилось, было мягким и сочным. На востоке это блюдо готовят только мужчины, вот и Камалдин в тот праздничный день исполнял обязанности повара.

О чём говорят мужчины за столом? Конечно, о службе. Старший Парманов был доволен, что о его младшем брате тепло отзываются друзья. Оказывается, Камалдин не просто заместитель командира по авиационно-инженерной службе, он мастер своего дела. Вертолётчики вспоминали о недавнем учении, когда на рассвете прозвучал сигнал тревоги, эскадрильи поднялись в воздух и взяли курс в заданный район. Одновременно на выполнение задания вылетели десятки винтокрылых машин. Они, словно орлиная стая, построились в боевой порядок и грозно двинулись к горизонту.

Понятно, что Нуридин-ака – человек сугубо гражданский: нюансов боевой готовности вертолётчиков не знает. А они складываются из многих слагаемых. И одно из главных – безукоризненное техническое состояние боевых машин. Если двигатели, приборы, вооружение, средства связи на вертолётах работают как часы, значит, авиационно-инженерная служба, которую уже не один год возглавляет подполковник Парманов, действует профессионально.

В этой части на вооружении состоит несколько типов винтокрылых машин. Есть чисто боевые эскадрильи, укомплектованные проверенными временем и боем знаменитыми Ми-24, в других подразделениях пилоты и штурманы освоили более современные вертолёты огневой поддержки, есть в авиачасти и транспортные летательные аппараты. Такое разнообразие техники накладывает на наземные службы особую ответственность. Каждая машина требует особого подхода при подготовке к полёту, ремонту, эксплуатации. Техники, как и врачи, не имеют права на ошибку при обслуживании винтокрылых машин. Они, как Отче наш, должны знать особенности каждого типа геликоптеров и «лечить их недуги» индивидуальными методами.

Подполковник Парманов в своё время окончил инженерный факультет Военно-воздушной академии, специализировался на вертолётах. Камалдин учился с интересом, постигал особенности аппаратов, всякий раз открывал для себя что-то новое в их эксплуатации и ремонте. Хвала лётчику, который мастерски пилотирует боевую машину, умело маневрирует в боевой обстановке, уважение штурману – он и верный курс держит, и наносит точный ракетный и бомбовый удары. Но не поднимется машина в небо, если её не коснутся заботливые и умелые руки борттехника, инженера, других наземных специалистов. Подполковник Парманов сумел сплотить в части высокопрофессиональный коллектив инженеров и техников. Каждый специалист – дока в своём деле. Они на слух могут определить, как стучит сердце вертолёта – двигатель, умеют быстро разобраться, в каком обслуживании нуждается авиационное оборудование. Работа у наземных специалистов трудная, ювелирная. Вернутся машины с заданий и сразу попадают в руки технарей, которые в жару, мороз, днём и ночью делают всё возможное и невозможное, чтобы завтра все эскадрильи вновь были готовы подняться в небо, преодолеть сотни километров и неожиданно ударить по позициям противника.

В части творчески проводят занятия по инженерно-технической подготовке, досконально изучают все типы вертолётов, особенности ремонта и эксплуатации двигателей и авиационного оборудования, вникают в технические новинки. Подполковник Парманов поддерживает связь с преподавателями академии, специалистами конструкторских бюро, следит и за достижениями зарубежных техников. С новинками инженерной мысли он знакомит не только наземные службы, но по возможности и лётчиков.

– Руководитель авиационно-инженерной службы убеждён, что пилоты должны понимать, как работают сложные изделия, узлы и агрегаты, чтобы в нештатной ситуации принять верное решение, грамотно эксплуатировать технику в различных условиях, при выполнении заданий в горах или над морем, – делится опытный вертолётчик подполковник Александр Кузнецов.

Уроки заместителя командира части по авиационно-инженерной службе дают практические результаты. В любых условиях, на незнакомых полевых аэродромах качественно организуют работу майор Алексей Шмонин, капитан Николай Окунев и другие. Это благодаря их техническому мастерству, грамотной подготовке к полётам по тревожному сигналу взмывают ввысь вертолёты, способные поддержать огнём и манёвром сухопутчиков, нанести сокрушительный удар возмездия по самому сильному и хорошо вооружённому врагу.

Не поднимется машина в небо, если её не коснутся заботливые и умелые руки борттехника, инженера, других наземных специалистов

Парманов прошёл последовательно все инженерные и технические должности в авиационных вертолётных полках и на базах. А начинал борттехником. В юности Камалдин мечтал быть авиатором, готовился к будущей специальности основательно. Занимался в школе точными науками, был победителем многих олимпиад по физике и математике, а ещё отличным спортсменом, членом сборной юношеской команды Таджикистана по подводному плаванию. Но врачи объяснили: этот вид спорта влияет на слух и будущему авиатору категорически запрещается им заниматься. И оставил Камалдин большой спорт. После школы его приняли в Выборгское авиационно-техническое училище гражданской авиации. Получив диплом, отправился в Таджикистан борттехником вертолёта. Это самый востребованный вид транспорта на Памире. Но Парманову практически не удалось полетать в гражданской авиации. Полыхнул огнём братоубийственной войны Таджикистан. И Камалдин решил связать судьбу с армейской службой, с российскими миротворцами в Таджикистане. Он летал на разных типах вертолётов, доставлял продовольствие, медикаменты в горные кишлаки, часто рисковал жизнью. В одном из полётов попал под пулемётный огонь экипаж, где Камалдин был борттехником. С трудом совершили вынужденную посадку. В тот район сразу же выдвинулись мотострелки, которые спасли вертолётчиков.

Камалдин – младший в семье Пармановых. Дети рано остались без отца, воспитывала пятерых ребятишек мама Джамал. Это добрая и волевая женщина сумела поднять детей, все получили образование, стали хорошими специалистами. А у самого Камалдина трое детей — два сына и дочь. Старший сын Бабур учится в вузе, настоящий полиглот: знает французский, английский, изучает фарси. А средний Темур готовится пойти по стопам отца, мечтает поступить в высшее военное училище лётчиков. А это значит, что в России может родится ещё одна офицерская династия.

Раскидала жизнь род Пармановых по необъятным просторам бывшего Союза. Но сердцем они всегда рядом. Вот и Нуридин-ака приехал погостить к Камалдину, встретился с боевыми друзьями младшего брата. Светилась в его глазах гордость не только за него, но и за всех крылатых защитников России. Ну а пловом и горячими лепёшками младший брат поделится с друзьями – пилотами и техниками, его боевыми побратимами не только в праздники.





