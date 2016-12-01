Крепим оборонный союз

«Террористической угрозе можно противостоять только вместе, расширяя наше взаимо­действие в сфере обороны и безопасности», – заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ (СМО СНГ). В заседании, которое прошло в среду в Москве, приняли участие главы военных ведомств Азербайджана, Армении, Бело­руссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. К работе СМО СНГ также были привлечены представители Ис­полкома СНГ, Антитеррористического центра и Координационной службы Совета коман­дующих пограничными войсками стран Содружества.

За 25 лет своей работы, как отметил далее Сергей Шойгу, Совет министров сформировался как эффективный коллективный орган многостороннего сотрудничества и военной интеграции. «Четверть века наши суверенные государства успешно сотрудничают в военной сфере по широкому кругу вопросов и направлений», – подчеркнул министр. Очередное заседание, по его словам, является «важным совместным шагом на пути укрепления безопасности наших государств».

Порядка 20 вопросов по различным направлениям военного сотрудничества было рассмотрено министрами обороны стран СНГ в ходе заседания.

По его итогам приняты, в частности, решения по развитию Объединённой системы ПВО СНГ, совместной системы связи, а также по расширению взаимодействия в сфере подготовки военных кадров, совместных мероприятий боевой подготовки и полевой выучки, военно-спортивных и образовательных мероприятий в формате СНГ.

Участникам заседания, кроме того, был представлен доклад об опыте выполнения военнослужащими Инженерных войск Вооружённых Сил РФ задач по гуманитарному разминированию территории в районе архитектурно-исторических объектов в Сирии. Подводя итоги года, главы военных ведомств спланировали совместную работу и ряд мероприятий боевой подготовки на 2017 год, посвящённых в том числе 25-летию образования СМО СНГ. «Военное сотрудничество в формате СНГ имеет хорошие перспективы. Это позволяет успешно взаимодействовать по широкому спектру направлений», – отметил в заключение министр.

Накануне общего заседания Совета министров глава российского военного ведомства также провёл ряд двусторонних переговоров со своими коллегами из Армении, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, на которых речь прежде всего шла о реализации двусторонних договорённостей о военном и военно-техническом сотрудничестве и планах по их расширению.

Так, в ходе встречи с министром обороны Узбекистана генерал-полковником Кабулом Бердиевым был подписан Договор о развитии военно-технического сотрудничества и план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами на 2017 год. «Подписание этого документа позволит оперативно решать вопросы оснащения вооружённых сил Узбекистана и повышения их боеспособности», – подчеркнул министр обороны России. В отношении вооружённых сил Узбекистана, по его словам, также будет реализована программа переоснащения современным российским вооружением и военной техникой до 2020 года.

По итогам встречи с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым глава Минобороны России озвучил планы по усилению двустороннего военного сотрудничества в Каспийском регионе. Он выразил уверенность, что это сотрудничество «существенным образом повлияет на стабильность в регионе». В числе других направлений взаимодействия российский министр назвал расширение контактов по линии главкоматов, а также активизацию подготовки азербайджанских военных в российских военных вузах.

На качественно новый уровень совместного обеспечения обороны и безопасности выходит сотрудничество России и Армении. Связано это с созданием Объединённой группировки войск, соглашение о которой было подписано на встрече министров обороны. Группировка, согласно документу, обеспечит «адекватное реагирование на вооружённое нападение, а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон». В числе подписанных документов есть и план сотрудничества на 2017 год, который предполагает расширение контактов в сфере военного образования.

Аналогичный план сотрудничества между военными ведомствами на 2017 год был подписан на встрече министров обороны России и Таджикистана. Министр обороны РФ заверил своего таджикского коллегу в поддержке обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе, а также в неизменности планов по укреплению нашей 201-й базы в интересах обеспечения коллективной безопасности в регионе. В следующем году, кроме того, в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества, по словам министра, на вооружение таджикской армии поступит большое количество боевых самолётов и вертолётов.

По завершении заседания Совета министров обороны СНГ глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу и его коллеги из стран СНГ открыли скульптурную композицию по мотивам фильма «Они сражались за Родину». «То, что сегодня здесь присутствуют мои коллеги – министры обороны стран СНГ, говорит о том, что у нас общая история, которую мы должны хранить, умножать и передавать следующим поколениям», – подчеркнул министр. При этом он выразил надежду, что подобные памятники героям Великой Отечественной войны появятся на всей территории бывшего СССР.