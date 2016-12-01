Долгожданная улыбка

В последний день календарной осени в Москву пришла ещё одна порция январской стужи, которая явно подкосила футбольных поклонников столицы. Очередной матч чемпионата России ЦСКА – «Оренбург» привлёк всего пять тысяч болельщиков. О футбольной атмосфере напоминала разве что поредевшая фанатская трибуна, пытавшаяся вербальным способом разогреть футболистов.

Для Леонида Слуцкого эта игра стала 300-й в его 85-месячной карьере в армейском клубе. В начале недели в прессе появились слухи о том, что наставник красно-синих собирается покинуть команду после игры с «Тоттенхэмом», которая состоится 7 декабря. С учётом и так невыдающихся результатов москвичей в последнее время юбилей явно диссонировал с эмоциональным фоном, сопровождающим ЦСКА на протяжении нынешней осени. А между тем в истории клуба ещё не было ни одного наставника, достигшего столь значимой статистической отметки. Если приведённая выше информация различных источников подтвердится, то Леонид Викторович завершит свой славный тренерский путь в армейском коллективе на отметке 302 матчей. А дальше новую страницу откроет либо Виктор Гончаренко, либо Олег Кононов, либо Сергей Семак, либо Александр Гришин, активно сватаемые в клуб на 3-й Песчаной улице, либо... Слуцкий никуда не уйдёт. Вечером в среду не наблюдалось и намёка на то, что главного тренера шестикратных чемпионов России (три титула приходится на его семилетку) ожидает предстоящий переход в новый профессионально-жизненный статус тренера без клуба.

Зато наблюдались признаки выхода команды из той трясины, в которую её медленно затягивает окружающая реальность: тренерский штаб красно-синих что есть силы пытается разложить кадровый пасьянс, весьма скудный, что имеется в наличии. Правда, самым запоминающимся эпизодом первых 20 минут стало недовольство Бибраса Натхо, которого подкосил в центральном круге полузащитник гостей Алексей Померко. Израильтянин, прихрамывая в сопровождении докторов команды, доковылял до кромки поля, где что-то неистово пытался объяснить резервному рефери. Наверное, хотел, чтобы обидчик отделался не жёлтой, а красной карточкой. Но вскоре его недовольство как рукой сняло.

Леонид Слуцкий впервые за долгое время вышел на пресс-конференцию с улыбкой на лице

Георги Миланов с левого фланга навесил в штрафную, где защитник южноуральцев Владимир Полуяхтов неуклюже сыграл рукой. Хорошо известный по скандальному матчу «Зенит» – «Спартак» ростовский арбитр Сергей Иванов указал на 11-метровую отметку после подсказки помощника. Бить пенальти вызвался Натхо, как и тремя неделями ранее в матче с «Амкаром». Бибрас пробил, мягко говоря, несильно, но белорусский вратарь «Оренбурга» Александр Гутор бросился в противоположный угол, и мяч от «тычка» полузащитника ЦСКА закатился-таки в ворота. На некоторое время штрафная гостей превратилась в осаждённую крепость, и фанаты на трибунах могли немного поностальгировать. Такой атакующий отрезок по сегодняшнему состоянию подопечных Леонида Слуцкого – явление редчайшее.

Но под конец тайма подшефные Роберта Евдокимова несколько раз проверяли Игоря Акинфеева, который, надо полагать, этому был только рад. Печатать по клавишам ноутбука становилось всё сложнее из-за холода, что уж говорить о вратарях...

После порции горячего чая в перерыве смотреть происходящее на поле стало немного интереснее. Ещё интереснее стало, когда Слуцкий произвёл первую замену: Сергей Игнашевич, непривычно остававшийся в запасе, сменил Зорана Тошича. Могло показаться, что это было сделано из оборонительных побуждений. Неужели тренерский штаб армейцев собрался полтайма играть на удержание счёта? Однако 37-летний защитник занял место в опорной зоне. Этот ход вместе с толикой удачи на 79-й минуте привёл ко второму голу. После быстрого прорыва по правому флангу армейцы навесили в штрафную «Оренбурга», где защитники вынесли мяч. Тот в конце концов оказался у Игнашевича, хладнокровно приложившегося издалека. Слуцкий в момент гола вскочил со своего места на тренерской скамейке от радости. И мне подумалось: человек, собравшийся уходить из команды, так радоваться голу вряд ли бы стал.

Красно-синие выиграли, не испортив юбилей своему наставнику, который впервые за долгое время вышел на пресс-конференцию с улыбкой на лице. О своём будущем Леонид Викторович говорить не стал. Запомнилось, что на вопрос, не обретёт ли Игнашевич на новой позиции вторую молодость, главный тренер армейцев ответил, что у защитника ещё не исчерпала себя и первая.

По всему выходило, что Слуцкий и сам не собирается переворачивать страницу своей биографии, связанную с ЦСКА. Ему ещё есть что доказывать и себе, и соперникам. Так во всяком случае показалось со стороны.

Фото РФПЛ.