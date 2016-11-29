В новом боевом составе

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«Поставки в войска новейших комплексов вооружения различного назначения синхронизированы с заблаговременным обучением специалистов, обустройством объектов военной инфраструктуры, оптимизацией системы материально-технического обеспечения».

Прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки дня заседания, генерал армии Сергей Шойгу представил присутствующим нового члена коллегии – командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Затем в торжественной обстановке глава военного ведомства вручил начальнику Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенанту Владимиру Ивановскому личный штандарт, символизирующий верность профессиональному долгу и личную ответственность за руководство органами военной полиции.

Переходя к тематическим вопросам заседания, его участникам министр обороны в первую очередь предложил рассмотреть, как выполняются решения Президента России о совершенствовании боевого состава войск на Западном стратегическом направлении.

– В текущем году в Западном военном округе проведено около 100 организационных мероприятий, в том числе по завершению формирования двух мотострелковых дивизий, подразделения которых размещены в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях, – констатировал генерал армии Сергей Шойгу.

В 2016 году современные образцы вооружения и военной техники получат более 80 соединений и воинских частей ЦВО

Он отметил, что эти соединения полностью укомплектованы личным составом (более 70 процентов которого представлены контрактниками), а также современными вооружением, военной и специальной техникой.

В новых пунктах постоянной дислокации для проживания личного состава обеспечены необходимые условия: построены и реконструированы 30 объектов первой очереди (казармы, столовые, комбинаты бытового обслуживания). Их обустройство планируется завершить в первом полугодии 2017 года.

Выполнены мероприятия и в рамках подготовки учебно-материальной базы боевой подготовки: оборудованы участки для стрельб из стрелкового оружия и гранатомётов, а также объекты для вождения боевых машин и автомобилей.

Упомянув о недостатках на Балтийском флоте, выявленных в минувшем июне комиссией Минобороны, глава военного ведомства отметил, что в целом большая часть проблем уже устранена.

– Итоги оперативной и боевой подготовки, а также контрольной проверки за летний период показывают, что Балтийский флот способен успешно решать поставленные задачи по предназначению, – резюмировал генерал армии Сергей Шойгу.

Как известно, на заседаниях Коллегии Минобороны обязательно рассматривается вопрос о ходе выполнения майских указов Президента РФ 2012 года и его поручения по итогам совещаний в Сочи. В этот раз о проделанной работе отчитывался Центральный военный округ. Обсуждался ход реализации плана деятельности ЦВО на 2016–2020 годы.

В этом округе также произошли изменения в боевом составе – для его совершенствования в 2016 году сформированы и переформированы 5 соединений, 12 воинских частей и 20 подразделений.

– 1 декабря в Челябинской области начнёт учебный год новая воссозданная гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия, для которой подготовлены новые директрисы, автодромы и тактические поля, – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

Продолжается поставка в войска ЦВО новых вооружений и военной техники (ВВТ). Так, 11 ноября на полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония передачи бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» личному составу ракетного соединения, сказал министр обороны, отметив при этом синхронность поставок новейших комплексов вооружения различного назначения и заблаговременного обучения специалистов, обустройства объектов военной инфраструктуры, оптимизации системы материально-технического обеспечения.

Всего, по словам генерала армии Сергея Шойгу, в 2016 году современные образцы вооружения и военной техники получат более 80 соединений и воинских частей ЦВО. Поставка в войска современных ВВТ, разумеется, продолжится. Равно как и строительство новых военных городков, а также совершенствование организационно-штатной структуры соединений и воинских частей.

Одной из особенностей боевой подготовки войск округа являются совместные миротворческие и специальные операции с нашими союзниками по ОДКБ и ШОС.

– Только за последние четыре месяца органы военного управления и войска округа приняли участие в трёх международных учениях в Белоруссии и Киргизии, – напомнил министр обороны России.

Кроме того, личному составу округа неоднократно приходилось участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, будь то вспышка сибирской язвы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа или лесные пожары и мощные снегопады в ряде регионов Западной Сибири и Приангарья.

– В целом реализация плана деятельности в 2016 году позволила значительно нарастить боевой потенциал войск Центрального военного округа для гарантированного выполнения возложенных на него задач, – констатировал генерал армии Сергей Шойгу.

Также участники заседания рассмотрели вопрос о ходе обновления инфраструктуры 800-й авиационной базы, дислоцированной на аэродроме Чкаловский (Подмосковье).





