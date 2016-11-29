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В новом боевом составе

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В новом боевом составе Фото Вадима ГРИШАНКИНА.

29 ноября под руководством министра обороны прошло заседание коллегии военного ведомства. Обсуждались итоги работы по совершенствованию боевого состава войск на Западном стратегическом направлении, устранению недостатков на Балтийском флоте, ход реализации плана деятельности Центрального военного округа на 2016–2020 годы и обновления инфраструктуры 800-й авиационной базы в Чкаловском (Подмосковье).

35-23-03-16Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«Поставки в войска новейших комплексов вооружения различного назначения синхронизированы с заблаговременным обучением специалистов, обустройством объектов военной инфраструктуры, оптимизацией системы материально-технического обеспечения».

 

 

Прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки дня заседания, генерал армии Сергей Шойгу представил присутствующим нового члена коллегии – командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.
Затем в торжественной обстановке глава военного ведомства вручил начальнику Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенанту Владимиру Ивановскому личный штандарт, символизирующий верность профессиональному долгу и личную ответственность за руководство органами военной полиции.
Переходя к тематическим вопросам заседания, его участникам министр обороны в первую очередь предложил рассмотреть, как выполняются решения Президента России о совершенствовании боевого состава войск на Западном стратегическом направлении.
– В текущем году в Западном военном округе проведено около 100 организационных мероприятий, в том числе по завершению формирования двух мотострелковых дивизий, подразделения которых размещены в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях, – констатировал генерал армии Сергей Шойгу.

В 2016 году современные образцы вооружения и военной техники получат более 80 соединений и воинских частей ЦВО

Он отметил, что эти соединения полностью укомплектованы личным составом (более 70 процентов которого представлены контрактниками), а также современными вооружением, военной и специальной техникой.
В новых пунктах постоянной дислокации для проживания личного состава обеспечены необходимые условия: построены и реконструированы 30 объектов первой очереди (казармы, столовые, комбинаты бытового обслуживания). Их обустройство планируется завершить в первом полугодии 2017 года.
Выполнены мероприятия и в рамках подготовки учебно-материальной базы боевой подготовки: оборудованы участки для стрельб из стрелкового оружия и гранатомётов, а также объекты для вождения боевых машин и автомобилей.
Упомянув о недостатках на Балтийском флоте, выявленных в минувшем июне комиссией Минобороны, глава военного ведомства отметил, что в целом большая часть проблем уже устранена.
– Итоги оперативной и боевой подготовки, а также контрольной проверки за летний период показывают, что Балтийский флот способен успешно решать поставленные задачи по предназначению, – резюмировал генерал армии Сергей Шойгу.
Как известно, на заседаниях Коллегии Минобороны обязательно рассматривается вопрос о ходе выполнения майских указов Президента РФ 2012 года и его поручения по итогам совещаний в Сочи. В этот раз о проделанной работе отчитывался Центральный военный округ. Обсуждался ход реализации плана деятельности ЦВО на 2016–2020 годы.
В этом округе также произошли изменения в боевом составе – для его совершенствования в 2016 году сформированы и переформированы 5 соединений, 12 воинских частей и 20 подразделений.
– 1 декабря в Челябинской области начнёт учебный год новая воссозданная гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия, для которой подготовлены новые директрисы, автодромы и тактические поля, – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.
Продолжается поставка в войска ЦВО новых вооружений и военной техники (ВВТ). Так, 11 ноября на полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония передачи бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» личному составу ракетного соединения, сказал министр обороны, отметив при этом синхронность поставок новейших комплексов вооружения различного назначения и заблаговременного обучения специалистов, обустройства объектов военной инфраструктуры, оптимизации системы материально-технического обеспечения.
Всего, по словам генерала армии Сергея Шойгу, в 2016 году современные образцы вооружения и военной техники получат более 80 соединений и воинских частей ЦВО. Поставка в войска современных ВВТ, разумеется, продолжится. Равно как и строительство новых военных городков, а также совершенствование организационно-штатной структуры соединений и воинских частей.
Одной из особенностей боевой подготовки войск округа являются совместные миротворческие и специальные операции с нашими союзниками по ОДКБ и ШОС.
– Только за последние четыре месяца органы военного управления и войска округа приняли участие в трёх международных учениях в Белоруссии и Киргизии, – напомнил министр обороны России.
Кроме того, личному составу округа неоднократно приходилось участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, будь то вспышка сибирской язвы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа или лесные пожары и мощные снегопады в ряде регионов Западной Сибири и Приангарья.
– В целом реализация плана деятельности в 2016 году позволила значительно нарастить боевой потенциал войск Центрального военного округа для гарантированного выполнения возложенных на него задач, – констатировал генерал армии Сергей Шойгу.
Также участники заседания рассмотрели вопрос о ходе обновления инфраструктуры 800-й авиационной базы, дислоцированной на аэродроме Чкаловский (Подмосковье).



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