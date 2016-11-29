На страже правопорядка

Пять лет назад, 1 декабря 2011 года, была образована военная полиция Вооружённых Сил РФ

Федеральным законом от 3 февраля 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам деятельности военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон «Об обороне», в соответствии с которым военная полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, обеспечения в Вооружённых Силах законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного движения, охраны объектов Вооружённых Сил, а также (в пределах своей компетенции) для противодействия преступности и защиты других охраняемых законом правоотношений в области обороны.

Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ

генерал-лейтенант Владимир ИВАНОВСКИЙ:

С октября прошлого года военная полиция выполняет свои задачи на территории Сирийской Арабской Республики, где основными задачами отряда военной полиции являются поддержание правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих российской военной базы, осуществление пропускного режима и охрана объектов базы, организация на её территории безопасности дорожного движения.

Первые упоминания о военно-полицейских структурах относятся к 1621 году и прописаны в Уставе ратных, пушечных и других дел, касаемых военной науки. В воинских частях предусматривались младшие воинские приставы и подчинявшиеся им полицейские чины. Руководил этой структурой большой воинский пристав.

В 1711 году Пётр I ввёл в армии должности генерал-гевальдигеров, отвечавших за полицейские, судебные, тюремные функции, порядок в тылу, эвакуацию раненых и контроль за маркитантами, то есть мелкими торговцами, сопровождавшими войска в походах в европейские страны; генералов-профосов, отвечавших за полицейские, судебные функции и казни. Непосредственно за порядком в армии следили профосы (77 полковых и 666 ротных). Им беспрекословно подчинялись военнослужащие, ибо они имели особый статус при выполнении своих задач по поддержанию порядка в армии.

Во время Отечественной войны 1812 года для организации охраны порядка в тылах была учреждена должность военного генерал-полицмейстера.

В 1815 году сформировалась полевая жандармерия. Жандармам предписывалось наблюдать за порядком, поддерживать дисциплину и защищать население от притеснений военных.

К началу ХХ века полевая жандармерия состояла из лейб-гвардейского и шести армейских эскадронов, подчинявшихся штабам военных округов. Интересно, что как аналогия Закону «Об армейской жандармерии» и положению «О состоящих при войсках жандармских эскадронах», которые определяли разнообразные задачи этих частей того времени, и в наше время также задачи и функции военной полиции определяются Федеральным законом и указом Президента РФ…

В Российской империи функции военной полиции выполняли отдельный корпус жандармов и формируемые на время войн и манёвров в самих воинских частях команды полиции.

После Февральской революции 19 марта 1917 года Временным правительством было принято решение о расформировании Отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, включая жандармские полицейские управления железных дорог.

В советский период функции по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в армии были возложены на военные комендатуры, а по обеспечению дорожного движения – на нештатные военные автомобильные инспекции гарнизонов. Но, как и в царской армии, основным, решающим звеном в наведении уставного порядка являлись командиры воинских частей.

Идея создания военной полиции в современной России возникала у руководящего состава Вооружённых Сил и государства в середине 90-х годов ХХ столетия. Причинами этому были как резкий всплеск преступности в Вооружённых Силах, так и изжившая себя система работы, положенная в основу деятельности военных комендатур, показавшая недостаточную способность в наведении и поддержании уставного порядка в Российской армии.

Анализ историко-правовых памятников законодательства Российской империи и практики его реализации позволяет сделать обоснованный вывод о том, что военная полиция в России имеет давние исторические корни – в дореволюционный период она сыграла существенную роль в укреплении правопорядка и борьбе с нарушениями законности в войсках.

Прежде чем принять решение о создании органов военной полиции в составе Вооружённых Сил РФ досконально изучался и международный опыт работы подобных структур. По мнению многих зарубежных военачальников, деятельность военной полиции весьма эффективна в деле поддержания должного уровня правопорядка в гарнизонах и позволяет сосредоточить усилия командиров воинских частей и подразделений на организации боевой подготовки войск.

Нельзя сказать, что процесс образования новой структуры шёл легко и просто. Все изменения не проходят гладко, тем более что формирование проведено на основе подразделений комендантской службы и военной автоинспекции, которые существовали самостоятельно и имеют свою историю, нормативно-правовую базу и устоявшийся порядок работы…

В настоящее время военная полиция структурно состоит из центрального органа – Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ, региональных органов – в каждом военном округе и на Северном флоте, трёх органов непосредственного подчинения – Военной комендатуры города Москвы, 100-й военной автомобильной инспекции (территориальной г. Москвы) и Управления коменданта охраны Министерства обороны РФ. Непосредственно в гарнизонах свою работу выполняют территориальные органы военной полиции – военные комендатуры и военные автомобильные инспекции. Также к военной полиции относятся два дисциплинарных батальона, дислоцирующихся в посёлке Мулино Нижегородской области и в Чите.

Все органы военной полиции – это слаженные формирования, осуществляющие совместную и согласованную деятельность.

Основные направления деятельности, функций и полномочий военной полиции определяются федеральными законами, общевоинскими уставами, Уставом военной полиции Вооружённых Сил РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В сфере поддержания правопорядка и воинской дисциплины в Вооружённых Силах и обеспечения действий войск в мирное и военное время в соответствии с принятыми законодательными актами Российской Федерации на подразделения военной полиции возложены следующие функции: предупреждение и пресечение преступлений, административных правонарушений и дисциплинарных проступков, совершаемых военнослужащими, а также лицами гражданского персонала и иными лицами на территориях воинских частей; приём, регистрация и проверка сообщений о преступлениях, принятие в пределах компетенции, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, по ним решений.

Также функции органов военной полиции распространяются на административные правонарушения и дисциплинарные проступки; розыск и задержание военнослужащих, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, самовольно оставивших расположение воинских частей, а также угнанных или похищенных транспортных средств; обеспечение охраны особо важных объектов военной инфраструктуры, районов проведения учений и манёвров войск, руководящего состава Вооружённых Сил и иностранных военных делегаций, защиты имущества Вооружённых Сил от хищений и иных посягательств; охраны и содержания военнослужащих на гарнизонных гауптвахтах и в дисциплинарных воинских частях; участие в мероприятиях гарнизонной службы; предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота и потребления военнослужащими, гражданами, проходящими военную службу, и лицами гражданского персонала Вооружённых Сил наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; обеспечение безопасности дорожного движения в Вооружённых Силах, а также координация деятельности других войск и воинских формирований по вопросам безопасности дорожного движения; обеспечение передвижения войск по дорогам.

Существенное повышение эффективности работы органов военной полиции по сравнению с ранее существовавшими комендатурами обусловлено, во-первых, реализацией полномочий, предоставленных законами и ведомственными нормативными актами. Во-вторых, приобретённым опытом и практическими навыками по поддержанию правопорядка. В-третьих, организаций межведомственного взаимодействия с военной прокуратурой, военными следственными органами, органами военной контрразведки, наркоконтроля и другими субъектами правоохранительной деятельности. И, наконец, улучшением правопорядка в самих органах военной полиции.

Отмечу, что сегодня уже имеется вся нормативная база для создания органов дознания военной полиции. В целях реализации положений Уголовно-процессуального кодекса Главной военной прокуратурой утверждена новая Инструкция о процессуальной деятельности органов дознания. Согласно этой инструкции дознавателями в Вооружённых Силах являются офицеры военной полиции, которые действуют в отношении всех военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооружённых Сил. В 2015 году министром обороны РФ издан приказ № 50, в соответствии с которым реализацию полномочий органов дознания в Вооружённых Силах будет осуществлять военная полиция. Совместно с центральными органами военного управления и Главной военной прокуратурой определён порядок формирования и функционирования органов дознания военной полиции, их общая структура и порядок подготовки специалистов.

Результаты работы военной полиции неоднократно подтверждали её важную роль в общей системе поддержания законности и правопорядка в Вооружённых Силах РФ.

Военная полиция практически с первых дней своего существования наряду с поддержанием законности и правопорядка в Вооружённых Силах начала принимать активное участие и в решении задач, поставленных ей на государственном уровне. Так, в 2013–2014 годах подразделения военной полиции приняли участие в ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном регионе, выполняя задачи по предотвращению мародёрства и выводу колонн автомобильной техники с людьми, оказавшимися в районах затопления; обеспечении Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи; обеспечении безопасности дорожного движения при передвижении войск в районы учений при внезапных проверках боевой готовности Вооружённых Сил Верховным Главнокомандующим.

В 2014 году органы военной полиции выполняли задачи в условиях развёртывания вновь формируемых соединений и частей на территории воссоединённой Республики Крым. В период передвижения войск на полуострове особенно важна была роль военной автомобильной инспекции в обеспечении безопасности дорожного движения.

Результаты работы военной полиции неоднократно подтверждали её важную роль в общей системе поддержания законности и правопорядка в Вооружённых Силах РФ

С октября прошлого года военная полиция выполняет свои задачи на территории Сирийской Арабской Республики, где осуществляет поддержание правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих российской военной базы, пропускной режим и охрану объектов базы, организацию на её территории безопасности дорожного движения.

Руководство Министерства обороны РФ в свою очередь принимает все необходимые меры по организации всестороннего обеспечения подразделений военной полиции автомобильной и специальной техникой.

Сейчас на вооружении органов и подразделений военной полиции состоит специальное носимое вооружение, экипировка и специальное оснащение военнослужащих военной полиции (в том числе пистолет самообороны ПБ-4СП «Оса», электрошоковые устройства, ручные гранаты раздражающего действия, ручные гранаты светозвукового действия, палки универсальные, наручники и комплекты средств противоударной защиты); средства специальной связи (радиостанции цифровые носимые и стационарные, ретрансляторы цифровые стационарные с функцией диспетчеризации и отображения подвижных абонентов).

Военная полиция оснащена также и специальными транспортными средствами – автомобилями ДПС ВАИ на базе УАЗ-3163-103-62 «Патриот», в числе которых оперативные автомобили для патрулирования, передвижные комплексы обеспечения безопасности дорожного движения, подвижные пункты технического контроля транспортных средств, универсальные комплексы технического контроля.

Военная автомобильная инспекция оснащена следующими диагностическими и специальными приборами, предназначенными для контроля за транспортными средствами Вооружённых Сил РФ. Это средства контроля, выявления и фиксации нарушений ПДД водителями и правил эксплуатации транспорта с функцией распознавания государственных регистрационных знаков; измеритель светопропускания стекол «Тоник»; анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «АКПЭ-01», «Юпитер-К»; чемодан инспектора ВАИ для работы на месте совершения дорожно-транспортного происшествия; прибор для проверки подлинности документов «Ультрамаг»; видеокамеры и видеорегистраторы.

В соответствии с Государственным оборонным заказом в 2017 году и в плановый период 2018–2019 годов для обеспечения органов военной полиции предусмотрена закупка специального носимого вооружения, экипировки и специального оснащения военнослужащих военной полиции; электрошоковых устройств специально носимых «АИР-107У», «ЭШУ-200», «ЭШУ-300», предназначенных для оказания нелетального воздействия на правонарушителя сериями электрических разрядов тока; средств ограничения подвижности (наручников) БОС – для патрульной службы, БКС – для конвоирования; фонарей специальных лазерных «Поток», предназначенных для временного ослепления нарушителя без наступления вредных последствий.

Предусмотрена закупка и специальных транспортных средств. Это, во-первых, специальный автомобиль патрульной службы УАЗ-3163-015 АП «Патриот» (с отсеком для двух задержанных), предназначенный для осуществления патрулирования, доставки в городских условиях на бездорожье резервного патруля к местам несения службы и совершения правонарушений, раздельного размещения задержанных. Во-вторых, специальный автомобиль УАЗ-396221 (с четырьмя одиночными камерами) – для конвоирования военнослужащих, задержанных по подозрению в совершении преступлений, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и подсудимых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, осуждённых военным судом и содержащихся под стражей, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, в суд, к местам производства следственных и иных процессуальных действий. В-третьих, специальное транспортное средство АТНП-5350 на базе автомобиля КамАЗ – для перевозки групп быстрого реагирования военной полиции к местам массовых и специальных мероприятий.

Подчеркну, что за пять лет существования подразделений военной полиции внесён большой вклад в обороноспособность нашей страны, выполнены задачи, поставленные на государственном уровне. Ряд военнослужащих, выполняя не только свой воинский, но и гражданский долг, своими действиями предотвратили гибель людей.

Так, летом 2013 года подразделения 22-й военной автомобильной инспекции (региональной) на территории Восточного военного округа выполняли задачи по выводу колонн автомобильной техники с людьми, оказавшимися в районах затопления, а это пять субъектов на территории Дальневосточного федерального округа. Два офицера 22-й ВАИ награждены государственными наградами «За спасение погибавших». Это полковник Алексей Дзюба и майор Евгений Лепёшкин. Награды офицерам вручил лично министр обороны РФ.

В декабре 2015 года младший сержант Максим Шефер, проходящий службу в военной комендатуре гарнизона (г. Душанбе, Республика Таджикистан), двигаясь по маршруту патрулирования, заметил клубы густого дыма в жилом доме. Он спас семью и предотвратил пожар. Награждён ведомственной медалью «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка» и представлен в этом году к государственной награде – медали «За спасение погибавших».

В августе 2015 года сержантам Денису Шипулину и Евгению Сюлюкину из военной комендатуры гарнизона (г. Уфа) удалось спасти жизнь двух человек. Указом Президента РФ от 15 апреля 2016 года № 186 они награждены медалями «За спасение погибавших».

Оперативная и слаженная работа всех подразделений военной полиции Вооружённых Сил РФ даёт возможность находить рациональные решения в нестандартных ситуациях, что позволяет в кратчайшие сроки с высоким качеством выполнять задачи, поставленные руководством Министерства обороны России.