Готовность к учебным сражениям

О подготовке к новому учебному году и о некоторых его особенностях, включая «Армейские международные игры – 2017», «Красной звезде» рассказывает начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Иван БУВАЛЬЦЕВ.

– Иван Александрович, что удалось сделать в подготовительный период для повышения методического мастерства руководителей занятий различного уровня?

– В Вооружённых Силах проведён целый ряд мероприятий, направленных на улучшения качества подготовки личного состава. С различными категориями офицерского и сержантского состава в войсках проведено более 3 тысяч инструкторско-методических, показных занятий и сборов. Особое внимание уделено внедрению в практику обучения новых способов тактических действий, основанных на боевом опыте современных вооружённых конфликтов.

В 2016 году Главным управлением боевой подготовки Вооружённых Сил РФ была усовершенствована нормативная и программно- методическая база по подготовке войск в новом учебном году с учётом требований по повышению качества обучения личного состава. В рамках совершенствования уставных и программных документов осуществлена разработка Руководств по боевой подготовке в трёх видах Вооружённых Сил, разработаны методические рекомендации по порядку оценки боевой подготовки кораблей и соединений ВМФ. В августе 2016 года министром обороны Российской Федерации утверждена единая для всех Вооружённых Сил программа боевой подготовки военнослужащих, впервые поступивших (призваных) на военную службу. В этом году издан первый Каталог правовых актов и документов боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации. Всего было разработано (переработано) свыше 100 уставных и программных документов, которые позволят качественно организовывать и проводить мероприятия боевой подготовки в соотвествии с новыми требованиями.

К новому учебному году подготовлены более 140 полигонов.

В полном объёме на полигонах завершены работы по обеспечению безопасности стрельб и учений, на более 7,5 тысячи гектаров территории полигонов проведена сплошная очистка от неразорвавшихся боеприпасов. На всех объектах восстановлены знаки безопасности и информирования, позволяющие исключить нахождение посторонних лиц, проведена работа по оповещению местного населения и администрации районов о планируемых мероприятиях на полигонах в 2017 году.

Выполнены мероприятия по обслуживанию и ремонту полигонного оборудования. На зимний период эксплуатации переведено более 17,5 тысячи единиц оборудования, отремонтировано свыше 70 км путепроводов движущихся целей.

– Продолжится ли в 2017 году рост интенсивности боевой учёбы? Или количество мероприятий в учебном году доведено до оптимума, и больше менять не планируется?

– Важной оценкой качества подготовки соединений и воинских частей являются результаты проводимых ежегодно внезапных проверок войск под руководством начальника Генерального штаба.

Сейчас с полной уверенностью можно сказать, что в организации и проведении мероприятий боевой подготовки наступил коренной перелом. Оценка «удовлетворительно» сегодня не может устраивать командиров, поскольку, используя современные методы обучения, мы можем добиться более высоких результатов в боевой подготовке.

Это не лозунг. Приведу один из показательных примеров.

При сокращении сроков на подготовку стратегических учений удалось существенно повысить качество их проведения. Достигается это за счёт оптимизации и слаженности работы органов военного управления, повышения профессионально-должностной подготовки офицеров штабов всех уровней и профессионализма военнослужащих соединений и воинских частей.

Показателем правильности избранного пути стало создание в сжатые сроки, переброска на большое расстояние и успешные действия группировки ВКС и ВМФ Вооружённых Сил России в Сирийской Арабской Республике.

Осенью 2017 года планируется проведение совместного стратегического командно-штабного учения «Запад-2017».

Особое внимание уделено внедрению в практику обучения новых способов тактических действий, основанных на боевом опыте современных вооружённых конфликтов

– Как организованы мероприятия боевой подготовки в 333-м центре боевой подготовки Западного военного округа в Мулино?

– Пропускная способность 333-го центра боевой подготовки позволяет готовить в нём 6 общевойсковых соединений в год общей численностью до 15 тысяч военнослужащих.

В 2016 учебном году в 333-м центре боевой подготовки Западного военного округа «Мулино» прошли обучение два соединения Западного военного округа, одно береговых войск Северного флота и полк Воздушно-десантных войск.

Кроме того, в июне 2016 года под руководством командующего войсками ЗВО проведены сборы руководящего состава округа, а в июле под руководством начальника Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации – командно-штабные военные игры со слушателями академии.

Совершенствование учебно-материальной базы Вооружённых Сил России в части создания, ввода в эксплуатацию центров боевой подготовки и их учебно-тренировочных средств позволило повысить качество и интенсивность подготовки войск в 2016 учебном году. Это привело к увеличению количества подготовленных подразделений, способных выполнять учебно-боевые (боевые) задачи.

В 2017 учебном году в 333-м центре боевой подготовки будет подготовлен ряд соединений и воинских частей Западного военного округа, береговых войск Северного флота и Воздушно-десантных войск.

Кроме того, на объектах центра дополнительно спланировано проведение сбора с руководящим составом Вооружённых Сил РФ, командно-штабной военной игры со слушателями общевойсковой академии и мероприятия в масштабе Западного военного округа.

– Иван Александрович, когда пройдут «Армейские международны игры – 2017»? Сколько планируется конкурсов, где они будут проводиться? Какие страны Минобороны России собирается пригласить для участия?

Практика повышения боевой выучки военнослужащих на основе состязательности стали современной формой обучения.

Сейчас нами ведётся активная подготовка к проведению III «Армейских международных игр».

Согласно разработанному и утвержденному министром обороны Российской Федерации замыслу международный этап игр планируется провести в период с 29 июля по 12 августа 2017 года.

В рамках «Армейских международных игр» будет проведено 27 конкурсов. В сравнении с прошлыми играми на 4 конкурса станет больше.

Для участия в «Армейских международных играх – 2017» военным ведомством по дипломатическим каналам планируется пригласить команды из более чем 70 иностранных государств Африки, Азии, Центральной Америки и Европы.

Для проведения международных этапов конкурсов мы задействуем 23 полигона Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Западного, Центрального и Южного военных округов.

Расширяется и география мест проведения игр, отдельные конкурсы предлагается провести на территории Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. В настоящее время проводятся плановые консультации и двусторонние встречи с представителями оборонных ведомств этих государств, по результатам которых будет определён перечень конкурсов и места их проведения.

Справка. В «Армейские международные игры – 2017» включены 23 ранее проводившихся международных конкурса:

1. Танковых экипажей «Танковый биатлон».

2. Ээкипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск».

3. Расчётов подразделений ПВО Сухопутных войск «Чистое небо».

4. Разведывательных подразделений «Отличники войсковой разведки».

5. Лётных экипажей «Авиадартс».;

6. Расчётов зенитных ракетных войск ВКС «Ключи от неба».

7. Экипажей кораблей «Кубок моря» в акватории Тихого океана и Каспийского моря.

8. Подразделений морской пехоты «Морской десант».

9. Расчётов водолазов «Глубина».

10. Десантных взводов «Десантный взвод».

11. Ппонтонно-переправочных подразделений «Открытая вода».

12. Инженерно-сапёрных подразделений «Безопасный маршрут».

13. Экипажей инженерных машин «Инженерная формула».

14. Экипажей радиационной, химической и биологической разведки «Безопасная среда».

15. Экипажей автотехнического обеспечения «Мастера автобронетанковой техники».

16. Экипажей танкотехнического обеспечения «Рембат».

17. Сспециалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник».

18. Сспециалистов продовольственной службы «Полевая кухня».

19. Сспециалистов среднего медицинского персонала «Военно-медицинская эстафета».

20. Горных подразделений «Эльбрусское кольцо».

21. Специалистов служебного собаководства «Верный друг».

22. Расчётов минометных батарей «Мастера артиллерийского огня».

23. Расчётов снайперов «Снайперский рубеж».

и 4 новых:

1. «Дорожный патруль» (соревнование среди инспекторов ВАИ).

2. «Соревнования экипажей БЛА».

3. «Воин Содружества» (конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств – участников СНГ).

4. «Страж порядка» (соревнования среди военнослужащих военной полиции).







