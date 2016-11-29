Плыть, бежать, стрелять

Торжественная церемония открытия лично-командных состязаний по военно-прикладным видам спорта среди командиров различных категорий состоится во Дворце спортивных единоборств ЦСКА.

Напомним, что инициатором проведения Всеармейских соревнований «Командирские старты» выступил лично министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Основная цель «Командирских стартов» – развитие военно-прикладных видов спорта, повышение уровня физической и профессиональной подготовки военнослужащих, их морально-психологической устойчивости.

В этом году за победу поборются более ста военнослужащих в составе десяти команд. Помимо сборных четырёх военных округов – Восточного, Центрального, Западного и Южного это команды Сухопутных войск, ВКС, ВМФ, РВСН, ВДВ и Северного флота.

В финальных соревнованиях примут участие офицеры от лейтенанта до генерала. Каждая команда состоит из 11 человек: одного представителя и десяти командиров различных категорий – командиров взводов, рот, батальонов, полков, авиационных групп, баз, соединений и объединений, командующих или заместителей командующих видами и родами войск Вооружённых Сил и военных округов. Офицеры будут соревноваться в стрельбе из штатного или табельного оружия, плавании, беге, подтягивании на перекладине, а также в гиревом спорте.

До финального этапа «Командирских стартов» из более чем 10 000 офицеров добрались 110 командиров

Команду Сухопутных войск возглавит главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, команду Военно-морского флота – заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, команду Воздушно-космических сил – заместитель главнокомандующего ВКС по работе с личным составом генерал-майор Андрей Казакевич, Ракетные войска стратегического назначения выступят под руководством заместителя командующего РВСН по вооружению генерал-майора Сергея Пороскуна, Воздушно-десантные войска поведёт вперёд заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков. Военнослужащие Северного флота выступят под флагом заместителя командующего Северным флотом генерал-майора Дмитрия Краева. Сборную команду Восточного военного округа возглавит заместитель командующего войсками ВВО по работе с личным составом генерал-майор Сергей Долотин, команду Западного военного округа – заместитель командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Олег Смирёнов, команду Центрального военного округа – заместитель командующего войсками ЦВО по работе с личным составом генерал-майор Сергей Полетучий, Южный военный округ выступит под руководством командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука. Впервые соревнования были проведены в 2013 году. В турнире приняли участие 56 командиров, представлявших 8 команд. Чемпионами стали военнослужащие Военно-воздушных сил.

В 2014 году в финале «Командирских стартов» участвовали 63 военнослужащих. Увеличение количества участников соревнований было обусловлено дебютом команды Военно-морского флота. Победителями стала команда военнослужащих Восточного военного округа.

В 2015-м впервые приняли участие команды Сухопутных войск и Северного флота. 110 военнослужащих прошли отбор на предварительных этапах. Это практически в два раза больше, чем в первых соревнованиях. Чемпионами «Командирских стартов – 2015» стали военнослужащие Западного военного округа.

«Командирские старты – 2016» – четвёртые по счёту Всеармейские соревнования. В отборочных этапах, которые длились несколько месяцев, приняли участие более десяти тысяч военнослужащих. Местами проведения финального этапа по традиции выбраны спортивные площадки ЦСКА: легкоатлетическо-футбольный комплекс, плавательный бассейн и стрелковый тир на Комсомольском проспекте. Торжественная церемония награждения призёров и победителей, как и год назад, состоится в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Начиная с нынешних «Командирских стартов», действующие чемпионы в личном зачёте не имеют права выступать в соревнованиях. Это изменение не затронуло действующих чемпионов командного зачёта. Победители предыдущего года вновь смогут побороться за победу.

Фото пресс-центра ЦСКА.