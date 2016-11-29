Суворовцы на страже юмора

«Детский» КВН по-военному – это ярче, чем игры весёлых и находчивых среди взрослых команд. Так говорят все, кто смог побывать на творческих состязаниях среди команд довузовских образовательных учреждений Минобороны России, которые состоялись в Екатеринбурге и Ставрополе. Игра участников третьего полуфинала в Тульском суворовском военном училище тоже прошла на должном, суворовском уровне.

С марта 2011 года сражаться за победу под знамёнами КВН стали воспитанники кадетских корпусов, суворовских, Нахимовского, президентского кадетского училищ. Учредителем нового конкурса стало Минобороны России. А в 2013 году впервые прошли игры на Кубок министра обороны России.

Нынешняя, третья окружная игра КВН была особенной, потому что проходила в день рождения великого генералиссимуса Александра Суворова как раз в суворовском военном училище! Кстати, в этот же день родился один из основателей КВН – Александр Васильевич Масляков. Тульские суворовцы в преддверии игры очень интересно отметили 75-летие ведущего и недавнее 55-летие Клуба весёлых и находчивых: они прошли в честь этих событий торжественным маршем по плацу училища, исполнив в качестве строевой песни гимн КВН. А после этого выстроились цифрой 55.

Надо сказать, что внимания к таким творческим баталиям становится всё больше и среди руководства регионов. На этот раз среди гостей были первые лица Тульской области во главе с губернатором Героем Российской Федерации Алексеем Дюминым. Игры нынешнего сезона усилили и ряды болельщиков: в залах много юнармейцев, которые принимают участие в играх и как волонтёры. Особенно много их было как раз на этой игре в Туле, где в городе и области новое молодёжное движение вызвало большой интерес и получило огромную поддержку.

…В начале игры прозвучало традиционное приветствие игрокам статс-секретаря – заместителя министра обороны Николая Панкова, которое зачитала начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России Ольга Фаллер. В нём были такие слова: «Нередко спрашивают: «А зачем КВН в системе военных организаций? Ведь армия вещь серьёзная». Тот, кто так думает, плохо знает современную армию, военную службу, военные образовательные учреждения. В них учатся молодые, бодрые, энергичные, творческие, весёлые люди. Тема отборочных игр КВН в текущем году очень серьёзная – «Жила бы страна родная!». Сегодняшние выступления команд – это оперативный, глубокий, острый отклик на события в нашей стране и мире».

Выступления всех команд – это оперативный, глубокий, острый отклик на события в нашей стране и мире

В игре приняли участие шесть команд. Это «Перпетуум мобиле» Московского военно-музыкального училища, «Шашки наголо» Тверского суворовского военного училища, «Два в одном» Московского суворовского военного училища, «Вежливые дети» Оренбургского президентского кадетского училища, «Экспансия» Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и «На страже юмора» Тульского суворовского военного училища.

В жюри под председательством члена Общественного совета при Минобороны России Героя Советского Союза Валерия Востротина на этот раз вошли и телеведущая Арина Шарапова, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года Ксения Афанасьева, лётчик-космонавт Советского Союза Герой Советского Союза Анатолий Арцебарский, ведущий программ «Армейский магазин» и «Ударная сила» Александр Ильин.

Они традиционно оценивали таланты выступающих в приветствии, «биатлоне» (конкурс текстовых шуток и харизмы фронтменов команды) и музыкальном домашнем задании.

Девизы-афоризмы великого полководца Суворова, можно сказать, дали победную окраску нынешней игры: «Кто удивил, тот победил!», «Взор, быстрота, победа!», «Где тревога – туда и дорога, где ура – туда и пора!». И громовое «ура!» звучало на сцене не раз. Кстати, задор игре придало и очень любопытное представление команд зрителям и жюри в приветствии. Неизменный девиз команды Московского военно-музыкального училища – «С музыкой по жизни, с любовью в сердцах!». А «лицо команды» ребята представили так: «Наш Артёмов Тимофей (суворовец 4-го курса) – самый лучший из друзей! Капитан команды нашей, в КВН не раз игравший!». Тверская команда гордится своим товарищем Геннадием Кураповым, московские суворовцы – вице-сержантом Дмитрием Агеевым, оренбуржцы – Арманом Урмантаевым, воспитанницы Пансиона воспитаниц Минобороны России – Анастасией Федоренко, тульские суворовцы – своим капитаном Тимуром Ганиевым.

Тему игр «Жила бы страна родная!» команды-гости обыграли так, что основным героем третьего полуфинала стала Тула. В свою очередь хозяева площадки, тульские суворовцы, признавались в любви не только к городу, но и ко всей стране. Все команды без исключения очень по-доброму говорили и о своём уважении к родным учебным заведениям. Игроки не забыли и то, что если Москва только в будущем году отметит своё 870-летие, то Тула уже отпраздновала эту дату. Кстати, для любознательных зрителей в игре было много интересной информации. Это отметил и председатель жюри Валерий Востротин.

Первое место заняла команда Оренбургского президентского кадетского училища, второе – Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», третье – Московского суворовского военного училища. Команда Тульского суворовского военного училища в этом году стала четвёртой.

Первые две команды будут бороться за победу в финале игр КВН среди команд довузовских образовательных учреждений Минобороны России, который состоится 27 января 2017 года в Центральном академическом театре Российской Армии.

Ещё две команды-финалиста определились вчера на игре в Ставрополе. О ней мы расскажем в ближайших номерах «Красной звезды».