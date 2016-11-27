Спортсмены становятся в строй

Нынешней осенью на службу в четыре спортроты ЦСКА, которые дислоцируются в подмосковной Балашихе, Сочи, Санкт-Петербурге и Самаре, призваны более 150 спортсменов, члены сборных команд России по 37 олимпийским видам спорта. Из них два заслуженных мастера спорта России и 10 мастеров спорта международного класса.

В числе призывников: бронзовый призёр XXXI Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 метров брассом, четырёхкратный чемпион первенства мира по плаванию, четырёхкратный чемпион I Европейских игр 2015 в Баку Антон Чупков, чемпион мира и Европы Андрей Юдин, победитель первенства мира и Европы по дзюдо среди юниоров Нияз Ильясов, победитель первенства мира по зимнему триатлону Роман Васин, лидер европейского сезона 2015 года в тройном прыжке, легкоатлет Дмитрий Чижиков, победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2014), финалист юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2014), первая ракетка мира в юниорском рейтинге 2014 года, теннисист Андрей Рублёв.

Поздравить будущих чемпионов со столь знаменательным событием в их жизни в олимпийскую столицу прибыли статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков, директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Антон Губанков, а также внушительный звёздный десант олимпийских триумфаторов разных лет. На трибуне, установленной на Медальной площади у факела олимпийского огня, напротив стадиона «Фишт» собрались легкоатлетки Татьяна Лебедева и Елена Слесаренко, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, биатлонистка Светлана Ишмуратова, боксёр Александр Лебзяк, олимпийская чемпионка по волейболу Марина Кумыш и другие прославленные армейцы.

День ЦСКА прошёл в образовательном центре «Сириус»

– В жизни каждого военного человека принятие присяги – это особый день, особое событие. Потому что не только торжественно, но прежде всего осознанно человек клянётся на верность Отечеству и остаётся верным этой присяге на всю жизнь», – сказал статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков на торжественной церемонии. – Вы по праву можете называть себя армейскими спортсменами. Вы пополнили ряды ЦСКА – самого титулованного сильного спортивного клуба на всём земном шаре. Равняйтесь на олимпийских чемпионов и чемпионов мира, берите с них пример, приумножайте традиции армейского спорта. А мы со своей стороны будем создавать все необходимые условия для ваших высоких результатов.

От лица молодого пополнения с ответным словом выступил бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по плаванию рядовой Антон Чупков.

– Служба в Вооружённых Силах Российской Федерации – это путь, который необходимо пройти с честью и достоинством, чтобы наши родные и близкие гордились нами, – сказал Антон Чупков. – Мы честно и добросовестно отдадим свой долг Родине. Обязуемся беречь и чтить традиции Центрального спортивного клуба армии. Для нас большая честь проходить военную службу в рядах спортивных рот ЦСКА. Каждая страница истории армейского клуба – это история легендарных имён и выдающихся побед.

– Военная присяга в столице Олимпийских игр 2014 года в Сочи – большая гордость и честь для новобранцев спортивных рот ЦСКА, – отметил в свою очередь начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев. – Это символично, ярко. Это настоящий праздник для всех нас. Хотелось бы верить, что сегодняшние новобранцы порадуют нас своими победами на предстоящих в феврале следующего года III зимних Всемирных военных играх CISM, которые пройдут в Сочи.

Напомним, что спортивные роты возродили в 2013 году. За два года военнослужащие спортивных рот больше 300 раз становились чемпионами и призёрами российских и международных соревнований, а пятеро спортсменов завоевали медали на Олимпийских играх. На последних летних Всемирных военных играх, которые прошли в октябре прошлого года в Южной Корее, 8 военнослужащих спортивных рот ЦСКА стали чемпионами Игр, 9 – серебряными призёрами, 6 выиграли бронзовые награды.

Стоит отметить, что, после того как все призывники приняли присягу, заместитель министра обороны вручил государственные награды армейским парашютистам, ставшим лучшими из лучших на чемпионате мира по парашютному спорту среди военнослужащих. Так, указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был награждён инструктор спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту старший прапорщик Дмит­рий Максимов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – инструктор спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту прапорщик Ольга Заварюгина.

Кроме того, приказом министра обороны Российской Федерации очередное воинское звание полковник присвоено олимпийской чемпионке Афин-2004 по прыжкам в длину Татьяне Лебедевой, старшему тренеру – начальнику спортивной команды ЦСКА по боксу, олимпийскому чемпиону Александру Лебзяку и первому заместителю начальника ЦСКА Дмитрию Ларченкову. Погоны майора были вручены тренеру спортивной команды ЦСКА по зимним видам спорта Николаю Панкратову. Капитаном стала олимпийская чемпионка Афин-2004 по прыжкам в высоту Елена Слесаренко. Очередное воинское звание старший лейтенант досрочно присвоено инструктору спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту Елене Фурман, а лучший парашютист мира Дмитрий Максимов стал лейтенантом.

Отметим, что помимо присяги в Сочи состоялось ещё несколько мероприятий, непосредственным образом связанных с ЦСКА и Во­оружёнными Силами РФ. Так, перед присягой в образовательном цент­ре «Сириус» прошёл День ЦСКА. С дружеским визитом в «Сириус» приехали легендарные армейские спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка подполковник Светлана Ишмуратова (биатлон), олимпийские чемпионы полковник Татьяна Лебедева (лёгкая атлетика), капитан Анна Сивкова (фехтование), начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-пат­риотического общественного движения «Юнармия» лейтенант Дмитрий Труненков (бобслей), лейтенант Артур Ахматхузин (фехтование), сержант Сослан Рамонов (вольная борьба), капитан Елена Слесаренко и Андрей Сильнов (оба лёгкая атлетика), двукратный призёр Олимпийских игр, начальник СШОР ЦСКА по гимнастике Антон Голоцуцков (спортивная гимнастика), призёр Олимпийских игр Седа Тутхалян (спортивная гимнастика). На праздник также прибыли ветеран Профессионального баскетбольного клуба олимпийский чемпион Сергей Тараканов и ветераны Профессионального хоккейного клуба чемпион мира и Европы Александр Волчков и тренер юниорской команды Альберт Лещёв.

Там же, в Сочи, в рамках подготовки к проведению III зимних Всемирных военных игр 2017 года состоялось совещание под руководством cтатс-секретаря – заместителя министра обороны Российской Федерации Николая Панкова с представителями Южного военного округа, представителями федеральных органов исполнительной власти, администрации Краснодарского края и города Сочи.

Подводя итоги данного совещания, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков положительно отозвался о слаженной работе всех участников совещания, а также выразил уверенность, что предстоящие Игры пройдут на высоком уровне, а их организаторам по окончании военной Олимпиады можно будет гордиться проделанной работой.