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Алгоритмы межведомственного информирования

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Алгоритмы межведомственного информирования Фото Вадима ГРИШАНКИНА.

25 ноября в Москве в Национальном центре управления обороной прошла II научно-практическая конференция «Система межведомственного информационного взаимодействия». Перед её участниками выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Отметив имеющиеся положительные результаты в деле организации обмена информацией между различными министерствами и ведомствами России, направленного на усиление оборонного потенциала, министр призвал участников конференции не останавливаться на достигнутом.

35-23-03-16Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«В первую очередь необходимо активнее интегрировать субъекты РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса в систему информационного взаимодействия, совершенствовать её организационную и техническую составляющие».

 

Обратившись с приветственным словом к участникам конференции – представителям более 200 министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти, научных организаций, вузов, предприятий промышленности и бизнеса, – генерал армии Сергей Шойгу прежде всего перечислил некоторые результаты межведомственного взаимодействия в интересах укрепления обороноспособности государства. Он, в частности, отметил, что эффективная совместная работа министерств и ведомств способствует продолжающемуся перевооружению армии и флота, совершенствованию системы управления вой­сками, созданию перспективных систем вооружений, в основу которых заложены новые физические принципы, а также качественному решению вопросов социальной защиты военнослужащих.
Для результативности такой совместной работы необходимо было создать систему межведомственного информационного взаимодействия. О ней, как об одном из ключевых элементов военной организации государства, и шла речь на конференции.
– Функционирование данной системы основано на применении самых современных отечественных технологических решений, – отметил генерал армии Сергей Шойгу.

В 2016 году обеспечено подключение НЦУО к 73 информационным системам федеральных органов исполнительной власти и организаций

– Имеющиеся возможности позволяют обеспечивать необходимой информацией военно-политическое руководство страны и органы оперативного управления войсками.
Министр обороны сообщил, что в 2016 году ресурсы этой системы в первую очередь используются для решения трёх важнейших задач. Во-первых, они направлены на обеспечение действий авиации и морской группировки российских войск в Сирийской Арабской Республике. Во-вторых, на реализацию программы перевооружения войск. И в-третьих, на оказание помощи региональным властям в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при возникновении таковых.
Отметив внушительный объём работы, проведённой в рамках создания указанной системы, генерал армии Сергей Шойгу призвал участников конференции ни в коем случае не останавливаться на достигнутом.
– В первую очередь необходимо активнее интегрировать субъекты РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса в систему информационного взаимодействия, совершенствовать её организационную и техническую составляющие, – отметил он.
С докладом об основных направлениях организации и совершенствования системы межведомственного информационного взаимодействия в интересах обеспечения обороны Российской Федерации перед участниками мероприятия выступил начальник национального Центра управления обороной генерал-лейтенант Михаил Мизинцев.
Говоря о технической основе такого взаимодействия, он сообщил, что в 2016 году обеспечено подключение Национального центра к 73 информационным системам федеральных органов исполнительной власти и организаций, доступ к которым определён двусторонними соглашениями.
Очевидно, что помимо технической основы информационного взаимодействия в министерствах и ведомствах должны быть профессионалы, которые могут эффективно использовать имеющиеся технические возможности.
– С этой целью в течение года на базе Национального центра проведена подготовка представителей федеральных органов исполнительной власти к совместной работе, – сообщил начальник НЦУО. – Кроме того, в Военном институте (управления национальной обороной) осуществляется подготовка руководителей органов государственной власти. В общей сложности уже подготовлено более 150 должностных лиц.
В результате внедрения передовых технических решений для осуществления межведомственного информационного взаимодействия и подготовки соответствующих специалистов стало возможным на принципиально новом уровне организовать работу с рядом министерств и ведомств для всестороннего обеспечения действий авиационной и морской группировок российских войск в Сирийской Арабской Республике. Это позволяет «без срывов и с высоким качеством выполнять все поставленные задачи», сообщил генерал-лейтенант Мизинцев.
Начальник Национального центра управления обороной отметил эффективную совместную работу министерств и ведомств также и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прежде всего пожаров и паводков.
Всего же, по его словам, «только за прошедший год выполнено более 600 задач во взаимодействии с органами государственной власти по различным направлениям деятельности».
В ходе работы участники конференции обсуждали различные аспекты дальнейшего развития системы межведомственного обмена информацией.

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