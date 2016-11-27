Воспитание подвигом

На базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» завершилась молодёжная военно-патриотическая акция «Мы из будущего. Подольские курсанты» и состоялась торжественная церемония приёма в ряды движения «Юнармия».

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-майор Алексей Цыганков, начальник управления государственно-патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ Николай Акбердин, председатель комиссии Общественного совета при Министерстве обороны России генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев.

На три дня воспитанники Шацкого детско-юношеского Казачьего центра Рязанской области, члены военно-патриотических клубов Московского региона, Ленинградской и Тульской областей, всего около 100 человек, среди которых были в том числе юнармейцы, погрузились в атмосферу событий начала Великой Отечественной войны.

По прибытии в парк «Патриот» участникам акции выдали военную форму образца 1935 года, книжки красноармейцев, винтовки Мосина, распределили по взводам. Юнармейцы постигали азы несения караульной службы, боя в условиях городской застройки, овладели навыками штыкового боя. Культурно-досуговая программа с показом документального фильма «Дети, продержитесь пять дней», спектакля «Фиалки на штыке» по мотивам повести Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо» позволила школьникам больше узнать о подвиге подольских курсантов.

– На третий день школьники были подняты по тревоге, получили боевые задачи. Это некий итог, учебный бой. Они попробуют почувствовать себя подольскими курсантами. На них двинутся немецкие танки, пойдут реконструкторы-«немцы», а школьники в роли курсантов должны будут сдержать наступление. И так же, как и подольские курсанты, сдержат противника, – рассказал историк Андрей Малов-Гра.

На третий день школьники были подняты по тревоге, получили боевые задачи

Учащаяся средней школы города Кубинки юнармеец Татьяна Шевченко – командир артиллерийского расчёта. Татьяна говорит, что участие в реконструкциях позволяет ей лучше узнать военную историю, ощутить, насколько было сложно воевать. Татьяна не первый год участвует в реконструкциях боёв. Она «воевала под Москвой», «освобождала Польшу», а всего на её счету около десяти реконструированных битв.

5 октября 1941 года 2 тысячи курсантов артиллерийского и 1,5 тысячи пехотного училища были сняты с занятий и отправлены на оборону Малоярославца. Курсантам была поставлена задача преградить путь немецким войскам на Ильинском направлении до 7 дней, пока не придут резервные войска.

– Подольские курсанты – ваши сверстники. Они совершили героический подвиг и навсегда останутся примером для каждого нового поколения, – обратился после реконструкции битвы к школьникам генерал-майор Алексей Цыганков. – Курсанты уходили на фронт, и, по отзывам командира, многие из них ещё ни разу не брились, не работали и никуда не ездили без родителей. Большинство из них только поступили в училища, а остальные проучились около шести месяцев. Считать их полноценными командирами можно было с трудом. И тем не менее в тяжелейших условиях свою задачу сдержать натиск врага они выполнили. Большинство из них погибло, и лишь немногим удалось выжить.

Генерал-майор Алексей Цыганков напомнил, что все пять армий, которые находились на том направлении, попали в окружение, но продолжали бороться, истощая силы фашистов, сдерживая их, не давая возможности ускорить движение врага на Москву. На каждом участке фронта каждый боец, каждый командир ценой своей жизни приближал миг, когда фашисты выдохлись и остановили наступление. И 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии под Москвой, которое нанесло сокрушительное поражение немецко-фашистским войскам.

– Вы ощутили боевую обстановку, запах гари, копоти, пороха, услышали лязг гусениц, выстрелы. Конечно, это была игра, но в душе каждый из вас спросил себя: «Смог бы я встать и пойти на врага с винтовкой на танки, как поступили ваши сверстники?» Я уверен: каждый из вас, случись такая беда с нашей страной, выполнит свою задачу до конца, – обратился к участникам реконструкции битвы подольских курсантов генерал-майор Алексей Цыганков.

Перед своими товарищами участники реконструкции битвы, вступавшие в «Юнармию», поклялись быть верными Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручке. В ряды юнармейцев вступили воспитанники Шацкого детско-юношеского Казачьего центра Рязанской области, школьники Московской, Ленинградской и Тульской областей. Представитель Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Тимур Черепнин вручил юнармейский флаг воспитанникам Казачьего центра. Почётные гости наградили участников акции дипломами и памятными подарками, вручили новоиспечённым юнармейцам значки юнармейского движения. Затем военнослужащие роты почётного караула возложили цветы к бюсту Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

По итогам акции планируется выпуск видеофильма, который будет направлен в региональные штабы движения «Юнармия» как методическое пособие для организации работы с юнармейцами.