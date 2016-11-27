Творческий конкурс продолжается

Уважаемые поклонники творческого конкурса «Мисс «Красная звезда»! Подходит к завершению очередной годовой этап увлекательного состязания, в ходе которого красавицы в погонах делились с окружающими своим обаянием, а фотохудожники мерились профессиональным мастерством, раскрывающим истинную красоту военной службы.

Как и в предыдущие годы, география службы претенденток на звание «Мисс «Красная звезда – 2016» впечатляет. От угрюмых берегов Северного Ледовитого океана до ласкового Черноморского побережья, от весьма удалённого острова Итуруп до жарких сирийских пустынь. Практически везде, где того требуют интересы Родины, наряду с мужчинами трудности и радости военной службы разделяют и милые женщины – участницы нашего конкурса.

В декабре на нашем сайте будут опубликованы самые удачные фотографии по результатам ежемесячных голосований. Кто станет «Мисс «Красная звезда – 2016» и получит главный приз, зависит от вас.

Обращаем внимание, что в это же время будет проходить голосование по определению «мисс» ноябрьского этапа конкурса, которая войдёт в число претенденток на победу уже в следующем, 2017 году.

Желаем красавицам и фотохудожникам удачи!

На снимке: победительница конкурса «Мисс «Красная звезда – 2015» Анастасия Маркина, представительница одной из воинских частей ПВО, дислоцированной в Смоленской области.

Фото автора.