Всегда при параде

Почётный караул является легендарным и элитным подразделением Вооружённых Сил России. Символизируя Российскую армию, его военнослужащие принимают участие во всех событиях государственного масштаба. О том, как они к ним готовятся, рассказал командир Преображенского полка полковник Дмитрий СТРЕХА.

– Дмитрий Павлович, какие сегодня стоят задачи перед военнослужащими почётного караула?

– Как известно, личный состав почётного караула проводит ритуалы встреч и проводов глав иностранных государств и военных ведомств, посещающих Российскую Федерацию с официальным визитом, а также церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены. Помимо этого, военнослужащие полка участвуют в различных торжественных церемониях, проводимых Министерством обороны РФ, а также в отдании воинских почестей на траурных мероприятиях. Внимательные зрители Парада Победы знают, что именно солдаты и офицеры полка выносят Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы на Красную площадь, открывая парад, сопровождают их ротой почётного караула, а также выставляют линейных при прохождении войск торжественным маршем. Мы также участвуем и в других мероприятиях различного масштаба. Например, нашим военнослужащим было доверено поднимать флаги стран-победительниц на церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, как и на Московских играх 1980 года. Кстати, что касается спортивных состязаний, то наш почётный караул – постоянный участник церемоний награждения спортсменов и зритель домашних соревнований ЦСКА.

– Почётный караул представляет наши Вооружённые Силы и за границей. Как часты зарубежные командировки?

– Несколько раз в год военнослужащие караула привлекаются для участия в различных мероприятиях за границей. Вот, например, в прошлом году состоялась поездка в Китайскую Народную Республику, где мы приняли участие в параде в честь 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. Вместе с Народно-освободительной армией Китая по главной площади Пекина Тяньаньмэнь прошли военнослужащие армий ещё почти десятка стран, но по китайской традиции право замыкать колонну марширующих войск предоставляется лучшему подразделению, которым стал наш почётный караул.

Одна из наших традиционных поездок – в Словению, где в часовне на перевале Вршич мы возлагаем венки в память о русских солдатах, погибших там в годы Первой мировой войны. Всего за последние годы наши военнослужащие представляли Российскую армию в более чем двух десятках государств Азии, Европы и Америки.

– Дмитрий Павлович, с учётом важности проводимых мероприятий как происходит отбор солдат в полк?

– Офицерам нашего полка предоставлено приоритетное право отбора призывников в военных комиссариатах. Сначала тщательно изучаются личные дела, потом проходят беседы с кандидатами, по результатам которых и принимается решение. Ведь помимо физических данных, как например, хорошее здоровье и спортивная подготовка, рост 175–185 см, отсутствие татуировок, важна также грамотная речь, безупречная репутация, условия воспитания юноши и многое другое, на что мы обязательно обращаем внимание.

Немаловажно и желание солдата служить именно в нашем полку. Ведь за красивой формой и отточенным церемониалом стоят сотни дней напряжённых тренировок, которые не просто нужно выдержать, а воспитать в них своё мастерство. Конечно, в основе учебных занятий – строевая подготовка, но в ней не достичь успеха без усиленных занятий спортом. Только представьте, что линейному на параде необходимо выстоять без движения около часа, держа в руках карабин. Все знают про особый строевой шаг и постановку ноги наших военнослужащих. А ведь у нас нестандартная форма одежды, сапоги, на вооружении – карабины, что тоже накладывает отпечаток на подготовку. Кстати, те же линейные. Одно из обязательных требований к ним – это умение садиться на продольный шпагат, что достигается в течение первых месяцев занятий. Помимо всего этого, военнослужащие почётного караула, как и в любой другой воинской части, задействованы в боевой подготовке, стрельбах, вождении техники, тренировках по антитеррору.

– Есть ли в почётном карауле военнослужащие по контракту?

– Конечно. Более того, в настоящее время набор на контракт является нашей приоритетной задачей, командование полка очень ценит, когда призывники, добросовестно отслужившие в нашей части, продолжают служить по контракту. У нас своя система профессионального роста контрактников. Так, некоторые из них вскоре поступают в высшие военные учебные заведения и, получив офицерские погоны, вновь возвращаются. Тем более что профессионалы требуются не только в почётном карауле, но и в других подразделениях полка.

– Дмитрий Павлович, получается что сохранение традиций – одна из задач почётного караула. Как это удаётся сочетать со стремительным развитием и модернизацией, характерной для Вооружённых Сил России?

– Наша армия сильна своими традициями, а воинские ритуалы священны для неё! Ведь суть церемонии не только в красоте и торжественности того, что она символизирует. Встреча почётным караулом первых лиц государств – символ доверия и уважения. А военная присяга или прощание с Боевым Знаменем части наших солдат, увольняемых в запас? Ведь для военнослужащих это важнейшие жизненные рубежи! Кстати, эти две церемонии мы ежегодно проводим в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и у могилы Неизвестного солдата у Кремлёвской стены. Зрителями ритуалов становятся тысячи людей: родители, ветераны, москвичи и гости столицы. Это не просто показательные мероприятия, это демонстрация культуры, традиций, преемственности поколений в нашей армии. Многие, кто видел аналогичные действия почётных караулов других стран, отмечают выдержанность, дисциплинированность, чёткость действий нашего караула и его военнослужащих.

Линейному на параде необходимо выстоять без движения около часа, держа в руках карабин

– Несколько лет назад 154-му отдельному комендантскому полку указом Президента РФ было присвоено почётное наименование «Преображенский». Как современные военнослужащие связывают себя с преображенцами Петровской эпохи?

– Мы гордимся, что именно нашему полку присвоено это почётное наименование исторического лейб-гвардии Преображенского полка, имевшего более чем 300-летнюю историю и славные воинские традиции. Некоторые традиции, которые существовали у преображенцев прошлого, мы возрождаем и своими делами. Качественным выполнением всех стоящих перед нами задач стараемся соответствовать славному историческому полку Российской императорской гвардии. Как говорилось в его девизе, который мы переняли, «Положение обязывает». Кстати, уже много лет в нашем полковом музее хранится нагрудный знак офицера Преображенского полка. А недавно нам были переданы в дар из частной коллекции ещё две реликвии. Это особый отличительный знак – Знамённая лента Боевого Знамени полка 1838 года и шашка офицера лейб-гвардии Преображенского полка. Также в полковом музее хранятся образцы церемониальной формы одежды военнослужащих почётного караула разных периодов. Есть даже полный комплект формы Уэльского полка Королевской гвардии британской армии – подарок нашему полку от гвардейцев, охраняющих английских монархов. В ответ мы подарили комплект своей формы.

– Товарищ полковник, над чем сейчас работают военнослужащие почётного караула? Как планируете отпраздновать юбилей?

– Этой осенью полк пополнили несколько сотен призывников. Уже в мае многим из них предстоит пройти по Красной площади на Параде Победы. Наш образцовый военный оркестр, который является неотъемлемой частью почётного караула, разучивает гимны государств, которые нужно будет исполнять на ближайших мероприятиях.

Что касается празднования юбилея, то оно пройдёт на службе. 29 ноября в полку состоится день открытых дверей, а 2 декабря в Центральном академическом театре Российской Армии – праздничный концерт, куда мы пригласили наших ветеранов и коллег.

От имени личного состава 154-го отдельного комендантского Преображенского полка я хочу поздравить с юбилеем образования почётного караула всех, кто служил в нашем прославленном подразделении. Друзья, храните память о службе в почётном карауле, гордитесь этим и берегите наши славные традиции!