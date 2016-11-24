Кадры нового века

В конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» (г. Кубинка Московской обл) участники сбора обсудили актуальные вопросы и направления развития военного образования. В нём участвовали более 500 человек из 70 гражданских и более 50 военных вузов, около 40 вузов присоединились к сбору в режиме онлайн-конференции.

В пленарном заседании сбора приняли участие статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков, начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ Александр Соболев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, председатель Общественного совета при Министерстве обороны РФ Павел Гусев.

По словам Николая Панкова, нынешняя система военного образования стабильна и уверенно развивается. Вооружённые Силы миновали тяжёлый период, связанный со значительным сокращением количества военных учебных заведений.

– Период сокращений позади. Нам предстоит сконцентрироваться на содержательной работе, связанной с укреплением учебно-материальной базы вузов и совершенствованием образовательного, учебно-воспитательного процесса, – отметил Николай Панков.

По его словам, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял все принципиальные решения, касающиеся военного образования, и утвердил программы развития каждого военно-учебного заведения до 2020 года.

– По его докладу руководство страны решило ещё нашим двум филиалам предоставить статус самостоятельных вузов, – добавил Николай Панков.

Он также подчеркнул, что программы развития вузов имеют ресурсное обеспечение. По ним предусмотрены приоритетные поставки в вузы современных образцов вооружения и военной техники и интеграция с электронными ресурсами смежных гражданских вузов.

В то же время, по словам Николая Панкова, необходимо постоянно заниматься «настройкой» образовательного процесса, в связи с чем он настоятельно рекомендовал начальникам военных вузов и заказчикам реагировать на практику войск, внезапные проверки, учебно-боевые и боевые действия Вооружённых Сил, активнее возвращать в образовательный процесс практические занятия.

– Необходимо от единичной подготовки курсантов, слушателей переходить к групповой подготовке в составе подразделений, – определил задачи Николай Панков, – Пример таких подходов мы видели в Ярославле, когда расчёты курсантов училища работали синхронно с расчётами слушателей Тверской академии. Не случайно курсанты Ярославского училища отстрелялись лучше линейных подразделений боевыми ракетами.

Генерал-полковник Виктор Горемыкин, выступая на пленарном заседании, отметил, что подготовка квалифицированных военных кадров и развитие системы военного образования – приоритетная задача Министерства обороны и важнейшее направление обеспечения обороноспособности нашего государства.

– В настоящее время система военного образования представляет собой отлаженный и эффективно работающий механизм, задача которого – подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации военных кадров. Сегодня её задачи решают 26 высших учебных заведений и 9 их филиалов, – напомнил генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Для слушателей и курсантов будет вводиться режим подготовки, максимально приближенный к условиям прохождения военной службы в войсках

По его словам, развёртывание новых воинских частей и соединений увеличило заказ на подготовку военных кадров. В 2017 году вузы выйдут на полную ёмкость слушателей и курсантов. Причём Минобороны не испытывает проблем с комплектованием первых курсов ни по количеству поступающих, ни по уровню их знаний. Во многом этому способствуют регулярные военно-патриотические мероприятия и акции «Есть такая профессия – Родину защищать».

– Перевооружение армии и флота, широкое использование в войсках беспилотных летательных аппаратов, робототехнических комплексов и систем вызвало необходимость подготовки соответствующих специалистов и открытия новых специальностей в подготовке офицеров, – рассказал генерал-полковник Виктор Горемыкин.

– Применение Вооружённых Сил в Сирийской Арабской Республике и необходимость оперативного использования полученного опыта в образовательной деятельности вузов потребовали приоритетного комплектования преподавательских должностей офицерами, получившими опыт непосредственного участия в боевых действиях, – отметил он.

По словам генерал-полковника Горемыкина, в целях усиления практической направленности обучения для слушателей и курсантов будет вводиться режим подготовки, максимально приближенный к условиям прохождения военной службы в войсках.

В этой связи будут скорректированы подходы к организации учебного процесса. В основу планирования положены боевые уставы, наставления, инструкции, результаты тактико-специальных учений. Уже сегодня практики, стажировки синхронизированы с мероприятиями боевой подготовки войск. Совместные межвузовские командно-штабные учения, военные игры проводятся на театре военных действий с участием соответствующего командования. Уровень знаний и умений слушателей и курсантов оценивается в соответствии с нормативами боевой подготовки.

Придание военному образованию мобильности и увеличение количества обучающихся способствовали активному внедрению новых форм обучения. С 1 сентября 2016 года подготовка слушателей и курсантов военно-учебных заведений переведена на обучение по электронным учебникам и учебным пособиям.

Генерал-полковник Виктор Горемыкин отметил, что сделаны лишь первые шаги в направлении развития информационно-образовательной среды и системы непрерывной подготовки военнослужащих в течение всего периода военной службы. Вузовские коллективы разработали и оцифровали свыше 12 тыс. учебников и учебных пособий, внедрили базы электронных учебников по 40 общим для вузов дисциплинам. Электронные учебные издания отличают современное интерактивное и мультимединое сопровождение, по которым может проводиться оценка и контроль знаний обучающихся. Важный шаг – интеграция электронных образовательных ресурсов военных и гражданских вузов.

– Дальнейшее развитие электронной информационно-образовательной среды направленно на расширение возможностей и обеспечения доступности военнослужащим как в период обучения в вузе, так и во время службы в войсках. Предстоит подключение к единой информационной образовательной среде всех воинских частей для предоставления военнослужащим независимо от места прохождения службы возможности использовать образовательные ресурсы в интересах повышения уровня профессиональных знаний, постоянного поддержания контакта с ведущими кафедрами и обеспечения непрерывной профессиональной подготовки в течение всего периода военной службы, – подчеркнул генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Совершенствование содержания подготовки слушателей и курсантов, разработка и апробация в реальных условиях новых форм и способов ведения боевых действий, а также в ходе эксплуатации поступающих в войска современного вооружения и военной техники ставит перед военным образованием задачу оперативного внедрения полученных результатов в образовательную деятельность.

По сравнению с прошлым годом более чем в два раза выросло количество военных педагогов, участвующих во внезапных проверках войск, в 1,5 раза – при испытании вооружения и военной техники. Это позволяет укреплять связь с войсками. Такая форма повышения профессионального мастерства должна стать одной из основных для преподавателей кафедр стратегии, оперативного искусства, управления войсками и службы штабов.

Генерал-полковник Горемыкин сообщил, что свыше 60 процентов учебно-тренировочных средств, закупаемых в рамках гособоронзаказа, поступают в первую очередь в вузы и учебные центры. К 2020 году доля современных образцов вооружения, и военной техники и тренажёров вузов будет доведена до 70 и более процентов.

Николай Панков предложил проработать вопрос более отчётливого, фиксированного участия структур военного образования в «Армейских международных играх». Он отметил, что участие курсантов в этих соревнованиях – эффективная форма боевой подготовки и повышения полевой выучки.

На пленарном заседании была зачитана декларация «О развитии военного образования», направленная на повышение качества подготовки военных кадров.

Для участников сбора на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» была организована выставка научных достижений слушателей и курсантов вузов Минобороны России. На 30 стендах было представлено более 300 разработок.

Во второй день сбора на базе Военного университета Минобороны РФ ведущие преподаватели и методисты военных вузов провели мастер-классы по методологии обучения слушателей и курсантов с использованием учебных электронных ресурсов.





Фото Вадима ГРИШАНКИНА.