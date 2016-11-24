Сохраняя и умножая традиции

В Москве в Военном университете Министерства обороны РФ прошла III отчётно-выборная конференция Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации (ОООВ ВС РФ). Перед делегатами выступил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. В её работе также приняли участие представители Администрации Президента РФ, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, заместители министра обороны РФ, представители главных и центральных управлений Министерства обороны и других силовых ведомств и структур, руководители ведущих общероссийских ветеранских и иных организаций, ветераны-военачальники, участники сбора помощников должностных лиц по работе с ветеранами.

Министр обороны РФ

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«Министерство обороны высоко ценит помощь, которую Совет Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ под руководством генерала армии Виктора Ермакова оказывает в деле сохранения и приумножения ратных традиций. Мы рассчитываем, что ветераны продолжат деятельное участие в мероприятиях Министерства обороны, будут и впредь активно взаимодействовать с органами военного управления».

– Сегодня мы подводим итоги работы ветеранской организации Вооружённых Сил за прошедшие четыре года. Приятно отметить, что за это время достигнуты значительные результаты, – заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. – Прежде всего организация окрепла структурно. В её состав вошли 14 региональных и более 50 местных отделений. Созданы ветеранские организации Вооружённых Сил в Республике Крым и Севастополе.

Общая численность организации увеличилась более чем на 200 тысяч человек и составляет свыше 1,5 млн человек. Повысились статус и общественно-политическая значимость объединения. У вас есть представительства в центральном штабе общественного движения «Общероссийский народный фронт», в объединённой Коллегии министерств обороны России и Белоруссии, Общественном совете при Минобороны и других общественно-государственных структурах. Вы занимаете лидирующие позиции в «афганском движении».

Глава военного ведомства отметил, что от ветеранов ждут серьёзной работы в созданном по решению Президента России Владимира Путина Координационном совете ветеранских организаций при Российском организационном комитете «Победа» и активного участия в развитии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и его региональных отделений в субъектах Российской Федерации.

– Министерство обороны высоко ценит помощь, которую Совет Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ под руководством генерала армии Виктора Ермакова оказывает в деле сохранения и приумножения ратных традиций. – подчеркнул он. - Мы рассчитываем, что ветераны продолжат деятельное участие в мероприятиях Министерства обороны, будут и впредь активно взаимодействовать с органами военного управления. Прошу и дальше пристальное внимание уделять военно-патриотической работе с молодёжью, оказывать максимальное содействие развитию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», созданию юнармейских отрядов и организации их деятельности.

Генерал армии Сергей Шойгу отдельно остановился на налаживании контактов между ветеранской организацией Вооружённых Сил и ветеранскими организациями в странах СНГ, ряде европейских государств и Китае. Важным решением в связи с этим стало создание представительства в Латвийской Республике.

– В свою очередь Министерство обороны всесторонне поддерживает ваши инициативы, – подчеркнул глава военного ведомства и привёл ряд фактов, свидетельствующих об этом.

Например, в интересах повышения эффективности взаимодействия органов военного управления с ветеранскими организациями министр обороны в 2014 году подписал соответствующий приказ. В главных командованиях видов Вооружённых Сил, командованиях родов войск, в военных округах и на флотах введены должности помощников по работе с ветеранами. Повышен статус помощников военных комиссаров субъектов РФ по работе с ветеранами. Кроме того, приняты необходимые решения о размещении ветеранских организаций Вооружённых Сил на фондах военного ведомства. Создана чёткая структура по работе с ветеранами - от военного комиссариата субъекта РФ до Министерства обороны включительно.

Генерал армии Сергей Шойгу также напомнил, что за четыре года проделана большая работа по совершенствованию законодательства в области пенсионного обеспечения ветеранов военной службы. Внесены изменения в Федеральный закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих». Это позволило в период с 2013 по 2016 год увеличить размеры военных пенсий на 28,6 процента.

– Законодательство в вопросах социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и членов их семей активно совершенствуется, – сказал он. – Мы выполнили обязательство по ежегодной индексации выплат социального характера ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, членам семей погибших военнослужащих. Проектом закона «О федеральном бюджете на 2017 год» размеры указанных выплат планируется проиндексировать на 4 процента с 1 февраля будущего года.

Министр обороны РФ напомнил, что в июле принят федеральный закон, приравнивающий к ветеранам боевых действий граждан, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики.

– В октябре в Правительство внесён проект федерального закона, предусматривающий повышение пенсий родителям, потерявшим двух и более детей-военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, – заявил генерал армии Сергей Шойгу, добавив, что в январе следующего года наряду со всеми пенсионерами по решению Верховного Главнокомандующего единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат и военные пенсионеры.

Глава военного ведомства также отметил, что в настоящее время у ветеранов Вооружённых Сил есть возможность получать в военных лечебных учреждениях более 60 видов высокотехнологичной медицинской помощи. В 2016 году такая помощь оказана почти 14 тысячам человек. По его словам, в целом в прошлом году лечение в военных госпиталях прошли 120 тысяч человек.

– Сегодня инвалиды Великой Отечественной войны проходят обязательную диспансеризацию в военно-медицинских учреждениях. Организовано плановое наблюдение на дому за здоровьем ветеранов, которые не могут самостоятельно посещать поликлиники, – продолжил министр. – По инициативе Минобороны принято постановление Правительства, предусматривающее бесплатное зубопротезирование для военных пенсионеров в гражданских медицинских учреждениях. При этом расходы возмещаются военным округом по представлению военного комиссариата.

Генерал армии Сергей Шойгу рассказал делегатам конференции и об итогах деятельности Минобороны за четыре года.

– Повысилась интенсивность и улучшилось качество боевой учёбы, - подчеркнул он. – Подготовка органов военного управления и войск сегодня проводится с применением новейших методов и принципов ведения вооружённой борьбы, с учётом опыта последних локальных войн и вооружённых конфликтов. Основу боевой подготовки составляют межвидовые и двусторонние учения, количество которых постоянно растёт.

Глава военного ведомства заострил внимание делегатов конференции на том, что сегодня большое внимание уделяется оснащению соединений и частей современными и вооружением, военной и специальной техникой, и к 2020 году их доля в видах Вооружённых Сил и родах войск составит от 70 до 100 процентов.

– Динамика развития Вооружённых Сил, напряжённый характер боевой учёбы, важность выполняемых армией и флотом задач, безусловно, сказываются на настроениях военнослужащих, – заявил генерал армии Сергей Шойгу. – Сегодня уровень морально-психологического состояния личного состава очень высокий.

Созданы ветеранские организации Вооружённых Сил РФ в Республике Крым и Севастополе

Кроме того, министр сообщил, что численность контрактников за четыре года увеличилась более чем в два раза, превысив количество военнослужащих по призыву. Сейчас на должностях рядового и сержантского состава, прапорщиков и мичманов проходят службу свыше 370 тысяч контрактников.

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны, по словам генерала армии Сергея Шойгу, стало развитие и внедрение инновационных технологий.

– Действенным инструментом в этой работе стал Международный военно-технический форум «Армия», – сказал он. – В этом году на нём было представлено свыше 11 тысяч экспонатов. В работе форума приняли участие свыше тысячи предприятий промышленности и представители более 80 иностранных государств.

Продолжает Минобороны развивать и инфраструктуру Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил «Патриот», в котором построены многофункциональные здания, универсальный учебно-демонстрационный центр, центр военно-тактических игр, демонстрационный центр «Концерн «Калашников», функционирует «Партизанская деревня». В скором времени будут открыты филиалы парка во Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Севастополе, Кронштадте и Североморске.

Говоря об активной подготовке к третьим «Армейским международным играм» в 2017 году, глава военного ведомства заявил, что ряд соревнований планируется провести на территории Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая.

– «Армейские международные игры» стали современной формой боевой учёбы, – заметил он. – В этом году в них участвовало более 100 команд из 19 иностранных государств. Второй год подряд российские военнослужащие завоевали первое общекомандное место.

Заключая выступление, генерал армии Сергей Шойгу объявил об учреждении ведомственной медали «Ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации». После этого делегатам конференции, представленным к награждению, он лично вручил медали Министерства обороны РФ «Памяти героев Отечества», «За укрепление боевого содружества», «За трудовую доблесть».

На конференции избраны новые составы Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ и её контрольно-ревизионной комиссии, а также их председатели.

Председателем Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ избрали генерала армии Виктора Ермакова, его первым заместителем – генерал-лейтенанта Виктора Бусловского.



Фото Надежды ТИХОМИРОВОЙ.