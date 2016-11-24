В основе всего – идеология

Представляя Дмитрия Куликова слушателям Военной академии РВСН им. Петра Великого, куратор проекта - советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий подчеркнул важность прямого общения офицеров и курсантов с теми экспертами, которые не просто обслуживают, но формируют информационную среду, кто является лидером медиа-сообщества, выступая своего рода медиатором между властью и обществом. Именно таков Дмитрий Куликов – ведущий российский эксперт, политолог, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», создатель и ведущий программ на радио и телевидении (в том числе популярного политического телешоу «Право знать» на канале ТВЦ, программы «Формула смысла» на радиостанции Вести-FМ» и других), автор ряда фильмов, книг и публикаций, ставших культурно-политическими событиями.

«Красная звезда» попросила Дмитрия Куликова поделиться своими мыслями о проекте «Социальные среды», о геополитической повестке дня, о значимости и роли армии в нынешней России, о внешних и внутренних угрозах.

– Дмитрий Евгеньевич, ваша нынешняя аудитория – ракетчики, люди инженерных, технических профессий. Насколько, по-вашему, важно распространение среди них знаний в гуманитарной сфере?

– Я убежден, что гуманитарную составляющую важно развивать в обществе как можно более широко. Это касается прежде всего знаний о нас самих, о нашем обществе, о существующих проблемах, о происходящих в мире процессах о тенденциях. Аудитория Военной академии РВСН, если говорить, скажем, об офицерах, – это уже состоявшиеся люди. И в этой связи я вижу важность цикла «Социальные среды» в том, что здесь, с одной стороны, присутствуют люди с ярко выраженным чувством долга (военнослужащие), а с другой – имеются эксперты с их стремлением передать как можно более широко существующую проблематику по многим вопросам.

С особым уважением отношусь к ракетчикам. Ядерное оружие – это наша гордость, наше спокойствие и уверенность. Наличие этого «щита и меча» в своё время, без преувеличения, позволило сохранить страну. Расчёт недоброжелателей России был на то, что мы не сможем сохранить и уж тем более воспроизвести и умножить этот ресурс. Под это подстраивалась и вся система гуманитарно-политического противодействия, имевшая целью постепенный демонтаж нашего образа жизни, наших идеалов, а в итоге - утрату суверенитета страны. Тем силам, которые выступали спонсорами и заказчиками этих разрушительных процессов, было ясно, что Вооружённые Силы, ядерная мощь России должны быть подорваны и нейтрализованы в первую очередь. Причём даже ставились конкретные сроки развала: 2015–2017 годы. Этим замыслам не суждено было сбыться.

– К счастью, это так. К сожалению, у наших соседей все сложилось по-другому... Вы - признанный эксперт по Украине, к тому же уроженец Донецкой области. У вас, как и у многих россиян, там остались друзья, родственники, и всё происходящее вам особенно болезненно. Что можно сказать о перспективах развития ситуации в этой стране?

–Ситуация на Украине должна разрешиться мирным путём, хотя и не так скоро, как многие думают. Тут вопрос терпения. Сейчас в США идёт «смена караула»: Украина пока ушла из фокуса американцев, и тут главное, чтобы Порошенко и его нацистская компания, воспользовавшись этим, не «сорвались с поводка». Я считал и считаю, что Украина могла бы состояться как федеративное, полиэтническое государство. Россия всегда призывала Украину только к одному – оставаться нейтральной. Но прозападно ориентированные, крайне коррумпированные элиты Украины этого не захотели…

И всё же думаю, что с народами мы найдём общий язык. Истерию в стиле «мы не братья» я не принимаю. Несогласным на Украине (главным образом галичанам) предлагаю отправиться в соседнюю Польшу: пусть там попробуют побороться за придание украинскому языку статуса второго государственного. Что же касается политических сил, то их в классическом понимании на Украине сегодня нет. Там выстроена олигархическая система управления, и всё, что с её стороны говорится, – не более чем декларации. При этом, поскольку ресурсы экономики страны и внешние источники уже исчерпаны, правящей элитой задействуются «предельные механизмы», нацеленные на эскалацию насилия. Такие, как откровенно нацистские банды. Поэтому я не уверен, что у Украины вообще будет следующий президент, что там сохранится существующая политическая система. Всё идёт под откос.

- Верна, на ваш взгляд, ли российская позиция по отношению к Украине?

– В целом – да. Все расчёты Запада были на то, чтобы в 2014 году втянуть Россию в украинские события и повторить там для нас второй Афганистан. Только гораздо более трагический и разрушительный по последствиям. Благодаря продуманным решениям и действиям нашего руководства, прежде всего Президента России Владимира Путина, этого не произошло. Запад вынужденно взял «кормление» Украины на себя, но с каждым годом оно будет всё обременительнее.

– Дмитрий Евгеньевич, в США меняется власть. Много говорят о перспективах «потепления» между нашими странами. Ваше мнение на это счёт?

– Я реалист и отношусь к происходящему в США без радужного оптимизма. Разумеется, открылись дополнительные возможности и перспективы. Но радикальной смены отношений я не ожидаю, как и смены модели поведения с их стороны. Мировая власть всегда была главной ценностью американцев, а вся новейшая мировая история – это история их стремления к мировому господству. От власти никто добровольно не отказывался... Конечно, со стороны американского истеблишмента возможны «манёвры»… Но в целом за всем происходящим от нас требуется спокойное наблюдение. И у России есть возможности для такого «спокойного созерцания» благодаря её Вооружённым Силам. В том числе и прежде всего.

Военное сословие с его идеологией служения Отечеству - источник патриотизма и опора общества

Вообще, история человечества циклична, она развивается по спирали. Сегодня циклу сверхконкурентоспособности Запада подходит конец, как и главному экономическому механизму – «разгону» кредитов за счёт печатания бумаг. По сути, сейчас в мире сошлось несколько кризисов разных масштабов. Отсюда и сверхнапряжённая обстановка. При этом европейские цивилизации всегда решали подобные проблемы через войну. Необходимо найти невоенный, несиловой сценарий выхода из ситуации.

– Мир сотрясают перемены, часто негативные. Украинские события – тому подтверждение. На ваш взгляд, в России имеются предпосылки к чему-то подобному?

– Знаете, недовольство есть всегда, даже в относительно благополучных странах. И, к слову, избрание Трампа это ещё раз показало. Американское общество осознало существующие проблемы. Но государственный переворот – это превращение недовольства во что-то большее. В подобной ситуации задействуются технологии по использованию недовольства в качестве «топлива». Кроме того, привлекаются деньги, а также медийные ресурсы. Важно и то, что напрямую проявляется внешнее воздействие, когда, по сути, парализуется действующая власть.

Для нашей страны какой-либо прямой угрозы я не вижу. Однако в долгосрочной и среднесрочной перспективах надо просчитывать все варианты.

– Каким вам видится путь России в перспективе? Скажем, через 10–15–20 лет? Какие профессии будут востребованы? Что будет актуальным для общества?

– Для нашей страны актуальным будет освоение «новых горизонтов». В этой связи, как я полагаю, более радикально стоит подойти к перепроектированию существующей транспортной инфраструктуры. Если говорить о перспективах в производстве, то нас, без сомнения, ждёт следующий этап роботизации, автоматизации. Армия и «оборонка» могут и должны выступить драйвером этих процессов. То, что делает Сергей Шойгу и его команда – реформа армии, программа перевооружения, – крайне важно для всей страны, для каждого члена общества. Это залог нашего спокойного развития как суверенной державы.

А с обществом нужно работать, перестраивая в том числе систему образования и воспитания подрастающего поколения. Это важно потому, что в обществе всё – я подчеркну именно всё – зависит от идеологии, от тех целей и ценностей, на которых строится жизнь всех и каждого. Без идеологии человек не способен ни к какой жизненной стратегии. Идеологически обоснованные действия человека можно сравнить с работой компьютера, а именно с той начинкой, которая загружена в его «жёсткий диск». И люди функционируют в обществе согласно «загруженным» программам – тем нормам и образам, согласно которым совершаются те или иные поступки и действия. Ценности, идеалы – ядро этой «программы». Я убеждён, что военное сословие с его идеологией служения Отечеству – источник патриотизма и опора общества. Я сегодня на курсе «Социальные среды» пытался поделиться этим видением с элитой нашей армии – специалистами, обеспечивающими функционирование ядерного щита страны. Это честь для меня.











