Диалоги в Пекине

«На фоне нестабильности в мировой политике важно, что Россия и Китай демонстрируют готовность защищать мир и укреплять международную безопасность. Отмечу, что двустороннее военное сотрудничество не направлено против других государств, не несёт им угрозы, а способствует укреплению мира и стабильности на Евразийском континенте и за его пределами». Об этом в ходе состоявшегося официального визита в Пекин заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим китайским коллегой генерал-полковником Чан Ваньцюанем.

Главы военных ведомств России и Китая в процессе переговоров особое внимание уделили совместным мероприятиям боевой подготовки, взаимным визитам боевых кораблей, подготовке военных кадров, проведению на территории Китая ряда конкурсов «Армейских международных игр» в 2017 году. Кроме того, министры обороны подписали меморандум о сотрудничестве в области архивного дела. Также состоялся обмен мнениями относительно ситуаций в кризисных регионах мира и севера Восточной Азии.

По словам генерала армии Сергея Шойгу, российско-китайские отношения «находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают стабильно развиваться». В свою очередь генерал-полковник Чан Ваньцюань подчеркнул, что визит главы Минобороны России в Китай будет способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества между двумя странами.

Генерал армии Сергей Шойгу провёл также переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Сюй Циляном. В ходе них были обсуждены вопросы военного сотрудничества двух стран и его перспективы. Военное сотрудничество как важная составляющая двусторонних связей, по словам главы российского оборонного ведомства, с каждым годом расширяется. Общий пакет российско-китайских договорённостей в этой сфере сегодня оценивается в 3 миллиарда долларов годового объёма, что позволяет двигаться вперёд по числу контрактов и по количеству приобретаемой и поставляемой на вооружение техники.

«Не прекращаются конфликты, не заживают раны, которые возникли на территории Центральной и Восточной Азии. Отдельно здесь есть всё, что происходит в Северной Африке и странах Ближнего Востока», –подчеркнул Сергей Шойгу, заметив при этом, что мир не стал безопаснее, наоборот, в нём появились новые риски и угрозы.

Министр обороны РФ выразил уверенность, что стратегическое партнёрство между Россией и Китаем способствует укреплению региональной безопасности и позитивно влияет на стратегическую стабильность. «Москва и Пекин, – отметил Сергей Шойгу, – показывают пример взвешенного и ответственного подхода к решению актуальных международных проблем». Примером эффективного сотрудничества Сергей Шойгу назвал взаимодействие в различных многосторонних форматах, прежде всего в ООН, БРИКС, ШОС.

По словам генерала армии Сергея Шойгу, российско-китайские отношения «находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают стабильно развиваться»

При этом министр обороны России отметил, что «дружеские, партнёрские отношения» руководителей РФ и КНР «говорят о том, что у нас впереди хорошие, большие перспективы». Результаты встреч лидеров России и Китая в Пекине и Лиме, напомнил министр, «говорят о том, что мы должны ещё многое сделать по части расширения нашего военного и военно-технического сотрудничества». Об этом свидетельствует и прошлогодняя поездка Сюй Циляна по городам и предприятиям России, которая свидетельствует о повышенном интересе китайских партнёров к российскому ОПК и обмену технологиями в сфере вооружения.

«Благодаря личным усилиям руководителей двух государств китайско-российские взаимоотношения быстро развиваются и сейчас, можно сказать, находятся на самой лучшей в истории стадии развития», – сказал в свою очередь Сюй Цилян, добавив, что в международных делах Китай и Россия идут плечом к плечу.

«Это не только отвечает коренным интересам наших стран, но также имеет огромное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе и мире в целом», – сказал китайский военачальник.

Генерал армии Сергей Шойгу вместе с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Сюй Циляном провели также 21-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. По его результатам состоялось подписание протокола, который, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, определяет перспективные направления взаимодействия и конкретизирует пути реализации намеченных проектов.