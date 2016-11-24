«Красаву» выставят на центр

Жеребьёвка – событие, с одной стороны, из разряда околофутбольных, а с другой – напоминает шоу, потому что полна непредсказуемости и неожиданностей, даже в турнире с участием всего 8 команд. Кубок Конфедераций–2017 станет предвестником чемпионата мира–2018, а распределение сборных по двум квартетам, которым предстоит играть официальным мячом соревнований, названным «Красавой», состоится уже в ближайшую субботу в Теннисной академии Казани.

Уже точно известно, что на групповом этапе, стартующем 17 июня будущего года матчем на пока ещё не достроенном стадионе «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, сборная России не сыграет с чемпионом мира – Германией. Наши футболисты и немцы разведены по разным корзинам, и встреча между ними состоится не раньше плей-офф, начинающегося со стадии полуфинала.

Зато одним из обязательных соперников подопечных Станислава Черчесова в одном из трёх предварительных матчей станут чемпионы Европы португальцы или чемпионы Южной Америки чилийцы. Другие участники Кубка Конфедераций–2017 – Австралия (победитель Кубка Азии–2015), Мексика (обладатель Золотого Кубка КОНКАКАФ–2015), Новая Зеландия, выигравшая Кубок наций Конфедерации футбола Океании в 2015 году и победитель Кубка африканских наций–2017.

Турнир в Африке пройдёт в Габоне и завершится только 5 февраля, однако в Казани мы уже узнаем, в какой группе получит своё место представитель Чёрного континента.

В церемонии жеребьёвки Кубка Конфедераций примут участие легендарные российские спортсмены – футболист Сергей Семак и легкоатлетка Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка. Сергей и Елена будут помогать заместителю генерального секретаря ФИФА Звонимиру Бобану и директору по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колину Смиту. Ведущими шоу выступят Яна Чурикова и Андрей Малахов.

Незадолго до жеребьёвки был представлен официальный мяч турнира. Он будет называться Krasava – «Красава». Такое наименование не случайно: разработчики считают, что это слово символизирует похвалу яркой профессиональной игре, а также восхищение красотой футбольного зрелища и мастерством спортсменов-футболистов.

На групповом этапе сборная России не сыграет с чемпионом мира – Германией

Кубок Конфедераций берёт свой отсчёт с 1992 года, когда в Саудовской Аравии прошёл Кубок короля Фахда, в котором участвовали четыре сборные – чемпионы своих континентов: Саудовская Аравия, Аргентина, США и Кот-д’Ивуар. В 1995 году Кубок короля Фахда расширился до шести команд, а в 1997-м организатором турнира стала ФИФА, после чего соревнования стали официально именоваться Кубком Конфедераций.

В 1997–2003 годах турнир проводился каждые два года, его принимали Саудовская Аравия (1997), Мексика (1999), Южная Корея и Япония (2001), Франция (2003). С 2005 года Кубок Конфедераций проходит раз в четыре года (за год до чемпионата мира) на стадионах, которым предстоит принять будущий турнир. В 2005-м Кубок Конфедераций принимала Германия, в 2009-м – ЮАР, в 2013-м – Бразилия.

Рекорд по количеству завоёванных Кубков Конфедераций принадлежит сборной Бразилии. Бразильцы побеждали четырежды: в 1997, 2005, 2009 и 2013 годах. Двукратный чемпион – сборная Франции (2001, 2003), по одному разу обладателями трофея становились аргентинцы (1992), датчане (1995) и мексиканцы (1999).

Лучшие бомбардиры в истории Кубка – мексиканец Куаутемок Бланко и бразилец Роналдинью, на счету каждого из них по 9 забитых мячей. Рекорд по средней посещаемости матчей турнира был установлен в 1999 году в Мексике (более 60 тыс. зрителей в среднем за матч).

Турнир 2017 года примут четыре российских стадиона: «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, «Спартак» в Москве, «Казань Арена» в столице Татарстана и «Фишт», где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2014 в Сочи.

Уже известны даты матчей группового раунда с участием сборной России. Помимо встречи 17 июня в Санкт-Петербурге, наши соотечественники сыграют 21 июня в Москве и 24 июня в Казани. Полуфиналы 28 и 29 июня пройдут в Казани и Сочи. Матч за «бронзу» – 2 июля в Москве, а финал в этот же день – в Санкт-Петербурге.

Казань

На снимках (сверху вниз): трофей, который 2 июля будущего года

получит победитель Кубка Конфедерации-2017; Теннисная

академия в Казани, где состоится церемония жеребьёвки турнира.





