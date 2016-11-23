Один процент надежды

На прошлой неделе начальник Самарского аэроклуба полковник запаса Геннадий Черковский и исполняющий обязанности председателя областной организации ДОСААФ полковник запаса Николай Щепотин представили в областное правительство наградные документы на 52-летнего командира звена майора запаса Дмитрия Швайкова. Во время выступления 7 ноября на параде Памяти он после отказа двигателя самолёта сумел увести крылатую машину из центра города на протоку реки Самары, осуществив первую в истории посадку на воду спортивного самолёта Як-52.

– У Швайкова на высоте 300 метров случилась поломка двигателя – разрушилось крепление троса управления заслонкой обогрева карбюратора, который быстро начал забиваться мокрым снегом. Из-за недостатка воздуха мотор начал терять обороты и вскоре полностью выключился, – сообщил «Красной звезде» председатель комиссии по расследованию этого авиационного происшествия заслуженный лётчик Российской Федерации полковник в отставке Валерий Даньшин. – Военный лётчик-инструктор 1-го класса Швайков принял в той быстро развивающейся аварийной ситуации грамотное и самоотверженное решение. Он с напарником-учлётом – директором одного из самарских промышленных предприятий не покинул самолёт на парашюте, а перевёл его в пологое планирование и повёл в сторону устья Самары.

Дальше предоставляем слово выпускнику и многолетнему лётчику-инструктору Ейского высшего военного авиационного училища Дмитрию Швай­кову:

– Вначале попытался дотянуть самолёт до запасного аэродрома Кряж ЦСК-ВВС. Старался держать скорость 170 км/час и искал площадку для приземления. А её под самолётом нет – кругом жилые дома, забитые автомобилями дороги, линии электропередачи… Вспомнил полёты в училище над Азовским морем и начал искать возможность приземлиться на песчаном пляже. Когда подлетел к Самаре и её рукаву Сухой Самарке, оказалось, что все их берега застроены причалами и заставлены судами, яхтами и катерами. Выскочил на протоку Татьянка и приготовился садиться на воду, не выпуская тормозные щитки. Высоты и времени уже нет, а перед приводнением ещё пришлось маневрировать – облетать дебаркадер и надувную лодку рыболова-любителя (он потом по мобильнику вызвал к нам службы спасения). Садился на воду, опустив хвост самолёта, чтобы не перевернуться. Всё обошлось – сели в 15 метрах от берега. Самолёт ещё какое-то время держался на воде, а мы со вторым пилотом сажёнками мигом добрались до берега, даже не почувствовав ледяной ноябрьской воды. Наши «спецы» позже прикинули: в создавшейся ситуации мы использовали всего один процент возможности для спасения экипажа и самолёта!..

Лётчик исключил падение на Самару неуправляемого самолёта, его взрыв и возможную гибель людей

Трёхкратный абсолютный чемпион СССР по самолётному спорту Геннадий Черковский (см. «КЗ» за 23.06.2013 статья «Аэроклуб Геннадия Черковского») так охарактеризовал сделанное Дмитрием Швайковым, его бессменным ведомым на всех показательных воздушных выступлениях:

– Дмитрий Леонидович после отказа двигателя над городом принял и реализовал единственно правильное решение и исключил падение на город неуправляемого самолёта, его взрыв и возможную гибель людей! Благодаря его мастерству и самообладанию, «серьёзный авиационный инцидент» обернулся для аэроклуба в смешную сумму – сто тысяч рублей за разлетевшийся при приводнении винт из дельта-древесины. Хочется пожелать этому лётчику от бога, чтобы у него всегда дольше количество взлётов равнялось количеству посадок!