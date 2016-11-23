«Искандер», «Армата», «Курганец»…

Сухопутные войска в ходе обновления вооружений и военной техники будут переоснащаться на новейшие ракетные и зенитные ракетные комплексы, автоматизированные системы управления и связи, комплексы радиоэлектронной борьбы и системы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков на брифинге для иностранных военных атташе, на котором присутствовали 106 представителей из 67 стран, в том числе из Белоруссии, Казахстана, Норвегии, Сербии и Финляндии.

По словам главкома, помимо перевооружения, чему отдаётся приоритет, реформирование Сухопутных войск в ближайшей перспективе продолжится по нескольким направлениям.

– В частности, нужно завершить формирование самодостаточных межвидовых группировок войск, – разъяснил он. – Также необходимо дальнейшее повышение уровня подготовки органов управления, соединений и частей Сухопутных войск, создание перспективной системы базирования с современной социально-бытовой инфраструктурой.

Что касается новой военной техники Сухопутных войск, то, как уже сообщала «Красная звезда», на сегодняшний день большая часть ракетных бригад перевооружена с ракетных комплексов «Точка» и «Точка-У» на современный «Искандер-М». Процесс перевооружения продолжается в плановом порядке.

На сегодняшний день большая часть ракетных бригад уже перевооружена с ракетных комплексов «Точка» и «Точка-У» на современный «Искандер-М»

– Сегодня практически завершено создание перспективных образцов бронетанкового вооружения «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг», самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ», самоходных противотанковых комплексов «Корнет-Д1» и защищённых автомобилей «Тайфун», – продолжил генерал-полковник Олег Салюков. - Разработка перспективных образцов ведётся в соответствии с запланированными сроками. Все они качественно отличаются от находящихся в настоящее время на вооружении Сухопутных войск образцов. А их модульная конструкция позволяет создавать различные образцы вооружения и военной техники на базе данных семейств и открывает практически неограниченные возможности для модернизации.

Главком подчеркнул, что эффективность и надёжность новой техники, поступающей в Сухопутные войска, постоянно проверяется в ходе учений и внезапных проверок, а также демонстрируется широкому кругу зрителей и иностранных гостей на «Армейских международных играх».

Говоря о танковых войсках, генерал-полковник Олег Салюков отметил, что они полностью оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой.

– В войска поступают модернизированные танки Т-72БЗ, – сказал он. – По результатам проведённых работ Сухопутные войска получили фактически новый танк с основными характеристиками, близкими к характеристикам современных зарубежных танков, а по критерию «эффективность-стоимость» значительно их превосходящий. Эффективность и надёжность этой техники была продемонстрирована в ходе ежегодного конкурса «Танковый биатлон» в рамках «Армейских международных игр». Кроме того, в рамках опытно-конструкторской работы «Армата» продолжаются испытания танка нового поколения Т-14, который, как по нашей оценке, так и по мнению иностранных специалистов, уникален по многим параметрам и не имеет аналогов в мире.

Добавим, что в рамках транспарентности и открытости Вооружённых Сил России подобные брифинги для атташе продолжатся и в следующем году.