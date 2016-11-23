Миниатюра, шутка и... балет

До завершающего третьего конкурса было неясно, кто победит в упорном состязании весёлых и находчивых суворовцев, нахимовцев и кадет. По-настоящему захватывающий полуфинал прошёл в минувшую пятницу на сцене Дома офицеров ЗВО.

В составе жюри – уважаемые эксперты, до этого не раз оценивавшие игры КВН. Достаточно сказать, что возглавил его народный артист России Михаил Боярский, которого очень тепло приветствовал зал.

За единственную путёвку в Москву сражались пять команд, представляющие довузовские образовательные учреждения Минобороны РФ. Четыре петербургских: суворовское военное (команда «Дети Суворова») и Нахимовское военно-морское («Вежливые люди») училища, кадетский военный («Молодёжный формат») и Кронштадтский военно-морской («Сушите вёсла») корпуса. В гости к ним приехала команда «Люди в чёрном» Казанского СВУ.

Первый же конкурс «Приветствие» показал, что команды основательно подготовились к полуфиналу. Каждая из них постаралась максимально использовать арсенал «юмористического вооружения»: в помощь юным мастерам разговорного жанра подключили киноэкран, разнообразные костюмы, удачно подобранное музыкальное оформление.

«Вежливые люди» смогли совместить приятное с полезным: несколько раз вставили в контекст выступления призыв поступать в Нахимовское ВМУ. Кронштадтские кадеты в свою песню «Улыбайся» включили оригинальный видеоряд улыбающихся командиров и педагогов. Словом, каждая команды сумела подобрать в своё приветствие какую-то изюминку.

Проявили и находчивость. Когда на выступлении «Детей Суворова» неожиданно отключился микрофон, а музыка сценки уже звучала, суворовец не растерялся: подбежав к ведущему КВН, взял его микрофон и продолжил номер…

После первого конкурса разброс в баллах у команд был невелик, что само по себе говорит о примерно равных силах. Добавил интриги второй конкурс «Биатлон», где минимальные 6 баллов достались «Людям в чёрном», а максимальная десятка – «Молодёжному формату». Эта команда теперь всего на один балл отставала от «Детей Суворова». Тем не менее и казанские суворовцы, занимавшие третью строчку и уступавшие лидеру семь очков, не потеряли шансы на победу. Поэтому решающим для этой тройки стал «Музыкальный конкурс».

Полуфинал КВН в Санкт-Петербурге стал ярким и зрелищным спектаклем, который никого не оставил равнодушным

Кадеты из Петродворца смогли показать в нём и замечательный вокал – прозвучали куплеты из нескольких известных песен, и драматическое мастерство – их миниатюры были исполнены на высоком уровне. Плюс мощная поддержка болельщиков. Не случайно сразу три члена жюри из семи поставили «Молодёжному формату» высшую оценку – 6 баллов. Иными словами, кадеты сделали серьёзную заявку на общую победу.

Но и «Дети Суворова» – опытные кавээнщики – отменно подготовились к решающему штурму. Помимо вокала и лихо закрученного драматического сюжета, в арсенале их выступления оказался ещё и балет – поддержку в хореографической части суворовцам оказали юные балерины из Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. В целом программа суворовцев смотрелась как отлично срежиссированный мини-спектакль, который никого в зале не оставил равнодушным, в том числе и жюри – все судьи поставили по 6 баллов: 42 из 42 возможных.

В итоге первой, набрав 85 баллов, стала команда «Дети Суворова» (СПбСВУ) – она поедет в Москву. Второе место у «Молодёжного формата» (СПбКВК) – 82 балла. В призовую тройку вошли и «Люди в чёрном» (КазСВУ) – 72 балла.

«Несмотря на накал страстей, игра получилась тёплой и доброй, - считает начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны РФ Ольга Фалер. – В составе жюри у нас были три артиста, которые единодушно подтвердили высокий уровень исполнительского мастерства юных кавээнщиков – он с каждым годом растёт. Неудивительно, что игра прошла на одном дыхании как яркий и эмоциональный спектакль.

На мой взгляд, на саму атмосферу сегодняшнего вечера в театральном зале Дома офицеров ЗВО повлияла и неповторимая аура культурной столицы России: суворовцы, нахимовцы и кадеты с помощью своих наставников проникаются ею, что нашло отражение в их шутках и миниатюрах – тонких, образных и самобытных. Радует, что и зал не только поддерживал свои команды, но и на ура воспринимал удачные номера соперников – настоящее кавээновское братство!»

По мнению членов жюри, с которыми мне удалось пообщаться после игры, будущим соперникам «Детей Суворова» придётся по-настоящему поднапрячься – команда, без преувеличения, талантливая и до конца января явно сможет прибавить. Словом, в Москве нас ожидает захватывающий финал!